Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль расставания не вечна: эти шаги помогут отпустить прошлое и начать новую жизнь
Возвращение Никиты Преснякова в Россию: что мешает внуку Пугачёвой попрощаться с США
Два колеса — как два крыла: почему в детстве именно велосипед учит свободе, смелости и уверенности
Значок потускнел, а с ним и статус владельца: простое средство возвращает блеск за минуты
Кухня будет выглядеть дёшево: роковая ошибка при выборе высоты плиты, которую уже не исправить
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга

Россияне выбирают свободу: почему одиночество стало новым трендом

2:29
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Согласно свежим данным исследования дейтинг‑сервиса Twinby, в российском обществе наметился заметный сдвиг в отношении к романтическим отношениям.

Осеннее одиночество
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осеннее одиночество

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении "Ленты.ру", демонстрируют: одиночество перестаёт восприниматься как проблема — оно превращается в осознанный выбор.

Статистика говорит сама за себя

Количественные показатели подтверждают масштаб перемен:

  • среди мужчин 56 % не указывают в профилях дейтинг‑приложений явного намерения найти партнёра;

  • среди женщин аналогичный показатель составляет 35 %.

Вместо чётких формулировок о поиске второй половинки пользователи всё чаще прибегают к расплывчатым фразам:

  • "не знаю, посмотрим";

  • "общение без ожиданий";

  • "тусовки и лёгкость".

Новый культурный код

Эксперты Twinby констатируют: одиночество становится не вынужденным состоянием, а осознанной нормой. В современном контексте признаться в желании построить серьёзные отношения порой сложнее, чем заявить об отсутствии таких намерений.

"Мы наблюдаем, как одиночество становится новой нормой — не как вынужденное состояние, а как культурный код. Сегодня проще сказать, что ты не хочешь серьёзных отношений, чем признаться, что ты их ищешь", — отмечают специалисты сервиса.

Причины смены приоритетов

Аналитики выделяют ключевые факторы, формирующие эту тенденцию:

  1. Переоценка жизненных ценностей. На первый план выходят карьера, путешествия и личная свобода — для многих это уже не временный этап, а устойчивая модель жизни.

  2. Страх потери автономии. Люди опасаются утратить личное пространство, независимость и внутреннюю опору, которые кажутся несовместимыми с серьёзными отношениями.

  3. Поколение Z задаёт тон. Среди зумеров запрос на отношения "без обязательств" встречается в два раза чаще, чем у миллениалов. Это свидетельствует о глубинных изменениях в ценностной системе молодого поколения.

Таким образом, растущая популярность одиночества — не мимолетный тренд, а отражение фундаментальных сдвигов в общественном сознании. Россияне всё чаще выбирают путь индивидуальной самореализации, оставляя романтические отношения на втором плане.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга
Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин
Планета теряет свой холодильник: Арктика вступила в состояние, которого никогда не было
Массаж губ после увеличения: секрет идеальной формы без отеков и неровностей
Вы щадите колени — а они отвечают болью: парадокс, о котором никто не говорит
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом
Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.