Россияне выбирают свободу: почему одиночество стало новым трендом

Согласно свежим данным исследования дейтинг‑сервиса Twinby, в российском обществе наметился заметный сдвиг в отношении к романтическим отношениям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осеннее одиночество

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении "Ленты.ру", демонстрируют: одиночество перестаёт восприниматься как проблема — оно превращается в осознанный выбор.

Статистика говорит сама за себя

Количественные показатели подтверждают масштаб перемен:

среди мужчин 56 % не указывают в профилях дейтинг‑приложений явного намерения найти партнёра;

среди женщин аналогичный показатель составляет 35 %.

Вместо чётких формулировок о поиске второй половинки пользователи всё чаще прибегают к расплывчатым фразам:

"не знаю, посмотрим";

"общение без ожиданий";

"тусовки и лёгкость".

Новый культурный код

Эксперты Twinby констатируют: одиночество становится не вынужденным состоянием, а осознанной нормой. В современном контексте признаться в желании построить серьёзные отношения порой сложнее, чем заявить об отсутствии таких намерений.

"Мы наблюдаем, как одиночество становится новой нормой — не как вынужденное состояние, а как культурный код. Сегодня проще сказать, что ты не хочешь серьёзных отношений, чем признаться, что ты их ищешь", — отмечают специалисты сервиса.

Причины смены приоритетов

Аналитики выделяют ключевые факторы, формирующие эту тенденцию:

Переоценка жизненных ценностей. На первый план выходят карьера, путешествия и личная свобода — для многих это уже не временный этап, а устойчивая модель жизни. Страх потери автономии. Люди опасаются утратить личное пространство, независимость и внутреннюю опору, которые кажутся несовместимыми с серьёзными отношениями. Поколение Z задаёт тон. Среди зумеров запрос на отношения "без обязательств" встречается в два раза чаще, чем у миллениалов. Это свидетельствует о глубинных изменениях в ценностной системе молодого поколения.

Таким образом, растущая популярность одиночества — не мимолетный тренд, а отражение фундаментальных сдвигов в общественном сознании. Россияне всё чаще выбирают путь индивидуальной самореализации, оставляя романтические отношения на втором плане.