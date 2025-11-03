Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автокредит почти бесплатно? Да, но только если знать три простых правила перед покупкой
От холода к теплу: как перестроить уход, чтобы кожа не страдала от ветра, отопления и перемен погоды
Как провести отпуск дешевле и интереснее Турции: 15 нацпарков, где не нужны визы и пляжи
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём

Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется

4:47
Здоровье

Крапива — не просто сорняк, оставляющий на коже жжение, а настоящий кладезь витаминов и минералов. Её используют в кулинарии, фитотерапии и косметологии. Молодые листья богаты железом, кальцием, витаминами C, K и группы B, а также антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами и воспалениями.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крапива

Почему крапива жжётся

Жгучесть растения обеспечивают микроскопические волоски — трихомы. При прикосновении они обламываются, высвобождая смесь муравьиной кислоты, гистамина и холина, вызывающих ожог и зуд. Однако после термообработки крапива теряет жгучие свойства и становится безопасной и питательной.

Пищевая ценность

В 100 г свежей крапивы содержится:
• около 37 ккал;
6,7 г углеводов, 2,4 г белка, 0,1 г жира;
428 мг кальция, 1,5 мг железа, 297 мг калия.

Такая комбинация делает растение ценным диетическим продуктом — оно насыщает, укрепляет кости и мышцы, поддерживает уровень гемоглобина.

Чем полезна крапива

Учёные подтверждают: крапива обладает выраженными лечебными свойствами.

  1. Снижает воспаление. Экстракт растения уменьшает уровень воспалительных маркеров и облегчает течение артрита.

  2. Регулирует давление. Крапива стимулирует выработку оксида азота и действует как сосудорасширяющее средство.

  3. Поддерживает уровень сахара. Соединения в её составе имитируют действие инсулина, помогая контролировать глюкозу.

  4. Укрепляет иммунитет. Витамин C и антиоксиданты повышают устойчивость организма к вирусам.

  5. Способствует заживлению ран. Биофлавоноиды и полифенолы ускоряют регенерацию тканей.

  6. Облегчает симптомы увеличения простаты. Замедляет превращение тестостерона в дигидротестостерон.

  7. Уменьшает аллергические проявления. Блокирует действие гистамина при лёгких формах поллиноза.

Сравнение пользы и вреда крапивы

Свойство Положительное действие Возможный риск
Противовоспалительное Снижает боль и отёки Может усилить действие НПВС
Диуретическое Выводит лишнюю жидкость Повышает риск обезвоживания
Антикоагулянтное Улучшает циркуляцию крови Усиливает эффект варфарина
Гипогликемическое Снижает уровень сахара Требует контроля при диабете
Витаминное Повышает иммунитет Возможна аллергическая реакция

Когда крапива может навредить

Несмотря на пользу, растение противопоказано:

  • беременным (может вызвать сокращения матки);

  • людям с пониженным давлением или заболеваниями почек;

  • при приёме антикоагулянтов, диуретиков или гипогликемических средств.

"каждый случай индивидуален, и перед регулярным употреблением крапивы стоит проконсультироваться со специалистом", — предупреждает врач-диетолог Александра Разаренова.

Как готовить крапиву

После сбора листья нужно промыть и замочить в холодной воде, надев перчатки, чтобы избежать ожогов. Затем — бланшировать 1-2 минуты, после чего опустить в ледяную воду. Такой способ сохраняет витамины и убирает жжение.

Крапиву можно использовать как шпинат — в супах, пасте, соусах или омлетах.

Пример простого блюда — паста с крапивой и горошком

  • 80 г пасты фарфалле

  • 200 мл сливок 22%

  • 50 г бланшированной крапивы

  • 30 г зелёного горошка

  • 50 г вешенок, чеснок, соль и перец

Грибы обжарить с чесноком, добавить сливки, затем крапиву и горошек. Вмешать пасту, прогреть и подать.

Плюсы и минусы употребления

Плюсы Минусы
Источник витаминов и антиоксидантов Может вызвать аллергию
Поддерживает сердце и сосуды Несовместима с некоторыми лекарствами
Снижает уровень сахара и давления Не подходит беременным
Улучшает обмен веществ Требует тепловой обработки

Как выбрать и хранить

Лучше использовать молодые побеги, собранные вдали от дорог и промзон. Для хранения подойдёт сушка или заморозка — питательные свойства сохраняются до полугода.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Последние материалы
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем
Один мяч — тысяча возможностей: упражнения, которые укрепляют мышцы даже сидя дома
Обычная травка, которая творит чудеса: секрет чистого белья без порошков и ароматизаторов
Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется
Вкуснее, чем мороженое: в этом охлажденном банановом пироге без выпечки спрятана нежность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.