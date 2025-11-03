Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется

Крапива — не просто сорняк, оставляющий на коже жжение, а настоящий кладезь витаминов и минералов. Её используют в кулинарии, фитотерапии и косметологии. Молодые листья богаты железом, кальцием, витаминами C, K и группы B, а также антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами и воспалениями.
Жгучесть растения обеспечивают микроскопические волоски — трихомы. При прикосновении они обламываются, высвобождая смесь муравьиной кислоты, гистамина и холина, вызывающих ожог и зуд. Однако после термообработки крапива теряет жгучие свойства и становится безопасной и питательной.
В 100 г свежей крапивы содержится:
• около 37 ккал;
• 6,7 г углеводов, 2,4 г белка, 0,1 г жира;
• 428 мг кальция, 1,5 мг железа, 297 мг калия.
Такая комбинация делает растение ценным диетическим продуктом — оно насыщает, укрепляет кости и мышцы, поддерживает уровень гемоглобина.
Учёные подтверждают: крапива обладает выраженными лечебными свойствами.
Снижает воспаление. Экстракт растения уменьшает уровень воспалительных маркеров и облегчает течение артрита.
Регулирует давление. Крапива стимулирует выработку оксида азота и действует как сосудорасширяющее средство.
Поддерживает уровень сахара. Соединения в её составе имитируют действие инсулина, помогая контролировать глюкозу.
Укрепляет иммунитет. Витамин C и антиоксиданты повышают устойчивость организма к вирусам.
Способствует заживлению ран. Биофлавоноиды и полифенолы ускоряют регенерацию тканей.
Облегчает симптомы увеличения простаты. Замедляет превращение тестостерона в дигидротестостерон.
Уменьшает аллергические проявления. Блокирует действие гистамина при лёгких формах поллиноза.
|Свойство
|Положительное действие
|Возможный риск
|Противовоспалительное
|Снижает боль и отёки
|Может усилить действие НПВС
|Диуретическое
|Выводит лишнюю жидкость
|Повышает риск обезвоживания
|Антикоагулянтное
|Улучшает циркуляцию крови
|Усиливает эффект варфарина
|Гипогликемическое
|Снижает уровень сахара
|Требует контроля при диабете
|Витаминное
|Повышает иммунитет
|Возможна аллергическая реакция
Несмотря на пользу, растение противопоказано:
беременным (может вызвать сокращения матки);
людям с пониженным давлением или заболеваниями почек;
при приёме антикоагулянтов, диуретиков или гипогликемических средств.
"каждый случай индивидуален, и перед регулярным употреблением крапивы стоит проконсультироваться со специалистом", — предупреждает врач-диетолог Александра Разаренова.
После сбора листья нужно промыть и замочить в холодной воде, надев перчатки, чтобы избежать ожогов. Затем — бланшировать 1-2 минуты, после чего опустить в ледяную воду. Такой способ сохраняет витамины и убирает жжение.
Крапиву можно использовать как шпинат — в супах, пасте, соусах или омлетах.
80 г пасты фарфалле
200 мл сливок 22%
50 г бланшированной крапивы
30 г зелёного горошка
50 г вешенок, чеснок, соль и перец
Грибы обжарить с чесноком, добавить сливки, затем крапиву и горошек. Вмешать пасту, прогреть и подать.
|Плюсы
|Минусы
|Источник витаминов и антиоксидантов
|Может вызвать аллергию
|Поддерживает сердце и сосуды
|Несовместима с некоторыми лекарствами
|Снижает уровень сахара и давления
|Не подходит беременным
|Улучшает обмен веществ
|Требует тепловой обработки
Лучше использовать молодые побеги, собранные вдали от дорог и промзон. Для хранения подойдёт сушка или заморозка — питательные свойства сохраняются до полугода.
