Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется

Здоровье

Крапива — не просто сорняк, оставляющий на коже жжение, а настоящий кладезь витаминов и минералов. Её используют в кулинарии, фитотерапии и косметологии. Молодые листья богаты железом, кальцием, витаминами C, K и группы B, а также антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами и воспалениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крапива

Почему крапива жжётся

Жгучесть растения обеспечивают микроскопические волоски — трихомы. При прикосновении они обламываются, высвобождая смесь муравьиной кислоты, гистамина и холина, вызывающих ожог и зуд. Однако после термообработки крапива теряет жгучие свойства и становится безопасной и питательной.

Пищевая ценность

В 100 г свежей крапивы содержится:

• около 37 ккал;

• 6,7 г углеводов, 2,4 г белка, 0,1 г жира;

• 428 мг кальция, 1,5 мг железа, 297 мг калия.

Такая комбинация делает растение ценным диетическим продуктом — оно насыщает, укрепляет кости и мышцы, поддерживает уровень гемоглобина.

Чем полезна крапива

Учёные подтверждают: крапива обладает выраженными лечебными свойствами.

Снижает воспаление. Экстракт растения уменьшает уровень воспалительных маркеров и облегчает течение артрита. Регулирует давление. Крапива стимулирует выработку оксида азота и действует как сосудорасширяющее средство. Поддерживает уровень сахара. Соединения в её составе имитируют действие инсулина, помогая контролировать глюкозу. Укрепляет иммунитет. Витамин C и антиоксиданты повышают устойчивость организма к вирусам. Способствует заживлению ран. Биофлавоноиды и полифенолы ускоряют регенерацию тканей. Облегчает симптомы увеличения простаты. Замедляет превращение тестостерона в дигидротестостерон. Уменьшает аллергические проявления. Блокирует действие гистамина при лёгких формах поллиноза.

Сравнение пользы и вреда крапивы

Свойство Положительное действие Возможный риск Противовоспалительное Снижает боль и отёки Может усилить действие НПВС Диуретическое Выводит лишнюю жидкость Повышает риск обезвоживания Антикоагулянтное Улучшает циркуляцию крови Усиливает эффект варфарина Гипогликемическое Снижает уровень сахара Требует контроля при диабете Витаминное Повышает иммунитет Возможна аллергическая реакция

Когда крапива может навредить

Несмотря на пользу, растение противопоказано:

беременным (может вызвать сокращения матки);

людям с пониженным давлением или заболеваниями почек;

при приёме антикоагулянтов, диуретиков или гипогликемических средств.

"каждый случай индивидуален, и перед регулярным употреблением крапивы стоит проконсультироваться со специалистом", — предупреждает врач-диетолог Александра Разаренова.

Как готовить крапиву

После сбора листья нужно промыть и замочить в холодной воде, надев перчатки, чтобы избежать ожогов. Затем — бланшировать 1-2 минуты, после чего опустить в ледяную воду. Такой способ сохраняет витамины и убирает жжение.

Крапиву можно использовать как шпинат — в супах, пасте, соусах или омлетах.

Пример простого блюда — паста с крапивой и горошком

80 г пасты фарфалле

200 мл сливок 22%

50 г бланшированной крапивы

30 г зелёного горошка

50 г вешенок, чеснок, соль и перец

Грибы обжарить с чесноком, добавить сливки, затем крапиву и горошек. Вмешать пасту, прогреть и подать.

Плюсы и минусы употребления

Плюсы Минусы Источник витаминов и антиоксидантов Может вызвать аллергию Поддерживает сердце и сосуды Несовместима с некоторыми лекарствами Снижает уровень сахара и давления Не подходит беременным Улучшает обмен веществ Требует тепловой обработки

Как выбрать и хранить

Лучше использовать молодые побеги, собранные вдали от дорог и промзон. Для хранения подойдёт сушка или заморозка — питательные свойства сохраняются до полугода.