Зубы служат дольше, если не спешить: привычка, которая продлевает защиту от кариеса

5:56
Здоровье

Как продлить здоровье зубов: стоматолог рассказал о простой привычке после чистки
Многие уверены, что для крепких зубов достаточно регулярно чистить их пастой и щёткой. Однако, как утверждает профессор Стоматологической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и эксперт Американской стоматологической ассоциации Эдмонд Хьюлетт, небольшое изменение в привычке после чистки может заметно продлить здоровье зубов.

Почему нельзя сразу полоскать рот

По словам Хьюлетта, ключ к профилактике кариеса заключается не только в регулярности гигиены, но и в правильном завершении процедуры. Он объясняет: фториды, содержащиеся в большинстве зубных паст, начинают действовать только после того, как некоторое время контактируют с поверхностью эмали. Если сразу споласкивать рот водой, активные вещества смываются, и защитный эффект снижается.

"Если позволить фторидам дольше оставаться на зубах, это усилит защиту от кариеса и заболеваний дёсен", — подчеркнул профессор Эдмонд Хьюлетт.
Фториды укрепляют эмаль, повышая её устойчивость к кислотам, которые выделяются бактериями в процессе распада сахара.

Как работает фтор

Фторид натрия и его соединения взаимодействуют с минералами эмали, создавая прочный защитный слой — фторапатит. Он устойчив к воздействию кислот и механическому стиранию. Регулярное воздействие фторидов не только укрепляет поверхность зуба, но и способствует реминерализации — восстановлению микроповреждений. Если же фтор быстро смывается, этот процесс не успевает запуститься.

Сравнение популярных привычек после чистки

Привычка Эффект Рекомендация стоматологов
Полоскание водой Смывает фтор, снижает защиту Не рекомендуется
Полоскание ополаскивателем без фтора Освежает дыхание, но не укрепляет эмаль Иногда допустимо
Отказ от полоскания Продлевает действие фторидов Оптимально

Советы шаг за шагом

  1. Чистите зубы дважды в день. Утром и вечером, по две минуты.

  2. Используйте пасту с фтором. Он защищает от кариеса и укрепляет эмаль.

  3. После чистки не спешите полоскать рот. Просто выплюньте остатки пасты.

  4. Подождите 15 минут перед питьём воды. За это время активные вещества впитаются.

  5. Не заменяйте щётку жевательной резинкой. Она не удаляет налёт.

"Слюна естественным образом очистит зубы от остатков пасты, поэтому неприятного вкуса не останется", — добавил стоматолог Эдмонд Хьюлетт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сразу споласкивать рот водой.
Последствие: снижение эффективности пасты.
Альтернатива: просто выплюнуть излишки, оставив фториды на зубах.
Ошибка: полоскать рот спиртовыми растворами.
Последствие: пересушивание слизистой, раздражение дёсен.
Альтернатива: мягкие ополаскиватели без спирта.

А что если использовать ополаскиватель

Если вы привыкли освежать дыхание после чистки, стоматологи советуют использовать фторсодержащие ополаскиватели, но только спустя 15-20 минут. Так фтор из пасты успеет подействовать, а дополнительный раствор усилит эффект.

Плюсы и минусы привычки не полоскать рот

Плюсы Минусы
Продлевает действие фторидов Могут остаться следы пасты
Усиливает защиту эмали Требуется время ожидания
Предотвращает кариес Не подходит для детей до 6 лет

FAQ

Можно ли не полоскать рот, если паста без фтора?
Можно, но эффект будет минимальным. Главный смысл привычки — сохранить фтор на зубах.

Безопасно ли глотнуть немного пасты?
Нет. Даже в малых количествах фтор при проглатывании может вызвать раздражение желудка, поэтому пасту нужно выплёвывать.

Можно ли чистить зубы чаще двух раз в день?
Да, но не чаще трёх раз и мягкой щёткой, чтобы не повредить эмаль.

Мифы и правда

Миф: чем дольше чистишь зубы, тем лучше.
Правда: оптимальное время — две минуты. Дольше не нужно: можно повредить дёсны.

Миф: ополаскиватель полностью заменяет чистку.
Правда: он не удаляет зубной налёт, а лишь освежает дыхание.

Миф: фтор вреден для организма.
Правда: в пастах его количество безопасно. Вред возможен только при хроническом переизбытке.

Три интересных факта

• Фтор впервые добавили в зубную пасту в 1914 году — с тех пор уровень кариеса снизился более чем на 60 %.
• Люди, использующие пасту с фтором без полоскания, имеют более прочную эмаль и реже страдают воспалением дёсен.
• Эффект фторидов усиливается ночью, когда слюноотделение снижается, поэтому вечерняя чистка особенно важна.

Исторический контекст

Применение фторидов в стоматологии началось в середине XX века, когда учёные заметили: жители районов с фторированной водой реже страдают кариесом. В 1950-х годах Американская стоматологическая ассоциация официально признала фтор как ключевой элемент профилактики. Сегодня стоматологи всего мира рекомендуют не смывать пасту сразу после чистки — этот простой приём помогает продлить действие фторидов без дополнительных затрат.

Регулярная чистка, правильная техника и привычка не спешить с полосканием — три простых шага, которые помогут сохранить зубы крепкими на долгие годы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
