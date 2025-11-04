Враг костей прячется в холодильнике: почему здоровая еда может работать против вас

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог назвала разрушающие кости продукты

Многие привыкли считать, что проблемы с костями возникают только в пожилом возрасте, однако неправильное питание способно ускорить этот процесс в любом возрасте. Врач-эндокринолог Ирина Зятикова рассказала, какие продукты постепенно ослабляют костную ткань и повышают риск переломов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Боль в колене

Как питание влияет на плотность костей

Кости — живой орган, постоянно обновляющийся благодаря работе остеобластов и остеокластов. Если баланс между их деятельностью нарушается, кости становятся пористыми и хрупкими. Одним из факторов, влияющих на этот процесс, является рацион. Избыток соли, сахара, кофеина и некоторых кислот вымывает кальций, мешая его усвоению. В итоге даже при достаточном потреблении молочных продуктов минералы не усваиваются, а структура костей постепенно ослабевает.

"Повседневные продукты могут способствовать разрушению костной ткани и повышать риск переломов", — пояснила эндокринолог Ирина Зятикова.

Продукты, разрушающие кости

Продукт Как влияет на кости Где содержится Соль Вызывает потерю кальция при выведении натрия Колбасы, соусы, хлеб, полуфабрикаты Сахар Создаёт кислую среду, тормозит всасывание кальция Сладости, газированные напитки Кофеин Уменьшает усвоение кальция при избытке Кофе, энергетики, чай Газировка Ортофосфорная кислота вымывает кальций Тёмные напитки, особенно кола Алкоголь Нарушает всасывание кальция и витамина D Крепкие и слабоалкогольные напитки

Эти продукты не обязательно полностью исключать, но важно ограничивать их количество и компенсировать полезными источниками кальция, магния и витамина D.

Советы шаг за шагом

Уменьшите соль. Старайтесь не превышать 5 г в сутки. Проверяйте состав готовых блюд и соусов. Сократите сахар. Заменяйте сладости фруктами или сухофруктами. Контролируйте кофеин. Не более двух чашек кофе в день. Добавляйте в рацион молоко или йогурт. Выбирайте воду вместо газировки. Минеральная вода поддерживает баланс электролитов. Следите за уровнем витамина D. Он помогает усваивать кальций и поддерживать прочность костей. Добавьте физическую активность. Умеренные нагрузки, например, ходьба и плавание, стимулируют обновление костной ткани.

"Кальций не работает без витамина D и магния, поэтому питание должно быть комплексным", — отметила диетолог Марина Полякова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: злоупотребление солёными продуктами.

• Последствие: повышенное выведение кальция через почки.

• Альтернатива: специи и травы вместо соли.

• Ошибка: ежедневное употребление сладких газировок.

• Последствие: разрушение эмали, снижение плотности костей.

• Альтернатива: несладкие травяные чаи и вода с лимоном.

• Ошибка: чрезмерное увлечение кофе.

• Последствие: нарушение усвоения кальция.

• Альтернатива: зелёный чай или цикорий.

А что если полностью исключить "вредные" продукты

Полный отказ не всегда полезен. Например, кофе содержит антиоксиданты, а сахар в небольших количествах участвует в энергетическом обмене. Главное — умеренность. Организм способен компенсировать незначительные колебания, но постоянный избыток соли, сахара и алкоголя приводит к хроническому дефициту кальция.

Плюсы и минусы популярных продуктов

Продукт Плюсы Минусы Молочные продукты Источник кальция и белка При избытке жира повышают холестерин Орехи и семечки Содержат магний и фосфор Калорийны Рыба Богата витамином D Может содержать соли тяжёлых металлов Зелень Источник витамина K Щавелевая кислота снижает усвоение кальция

FAQ

Как восполнить кальций без молочных продуктов?

Подойдут брокколи, кунжут, тофу, миндаль, а также обогащённые растительные напитки.

Можно ли пить кофе, если есть риск остеопороза?

Да, но не более 1-2 чашек в день, при условии, что рацион богат кальцием и витамином D.

Нужно ли принимать кальций в таблетках?

Только после анализа крови и по назначению врача. Избыточное потребление может привести к образованию камней.

Мифы и правда

Миф: кости разрушаются только у пожилых.

Правда: активное уменьшение плотности костей начинается уже после 35 лет.

Миф: шпинат укрепляет кости.

Правда: он полезен, но содержит щавелевую кислоту, которая снижает усвоение кальция.

Миф: кальций из таблеток усваивается лучше, чем из пищи.

Правда: организму проще использовать кальций из естественных источников — молока, рыбы и зелени.

Три интересных факта

• После 30 лет костная масса постепенно снижается, если не поддерживать её физической активностью и питанием.

• Женщины чаще страдают остеопорозом из-за снижения уровня эстрогенов после менопаузы.

• Плотность костей можно измерить с помощью денситометрии — безболезненного обследования, которое занимает 10 минут.

Исторический контекст

Первые исследования влияния соли и сахара на костную ткань начались в середине XX века, когда врачи заметили рост случаев остеопороза у жителей городов. В 1970-х годах американские эндокринологи установили связь между избыточным потреблением натрия и потерей кальция. Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать соль до 5 граммов в сутки и избегать сладких газированных напитков.

Восточные страны, где традиционно употребляют меньше соли и алкоголя, демонстрируют более низкий уровень переломов и остеопороза. Это подтверждает, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья костей.

Поддержание прочности костей — это не временная мера, а образ жизни. Умеренность, разнообразие рациона и внимание к витаминам помогают сохранить здоровье скелета на долгие годы.