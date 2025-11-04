Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды

Врач объяснил, почему укреплять иммунитет перед простудами бесполезно. Осенью аптеки заполняются баночками с витаминами и средствами "для иммунитета". Люди скупают цинк, эхинацею и витамины, надеясь пережить сезон простуд без болезни. Однако, как утверждает терапевт Т. Хендрикс в интервью HuffPost, укреплять иммунитет "на всякий случай" не имеет смысла: в большинстве случаев организм справляется сам, а частые простуды говорят не о слабости, а о контактах с вирусами.
Многие уверены, что если человек часто болеет, у него слабый иммунитет. Но Хендрикс объясняет, что простуда — это не показатель внутренней "хрупкости", а результат взаимодействия с источником инфекции. Люди с детьми, учителя, врачи и сотрудники открытых офисов чаще подхватывают вирусы просто потому, что находятся в окружении носителей.
"Частые простуды у взрослых не означают, что с иммунной системой что-то не так", — отметил терапевт Том Хендрикс.
По его словам, иммунная система здорового человека достаточно эффективна, чтобы реагировать на вирусы и вырабатывать антитела. Болезнь не всегда сигнал о сбое — часто это нормальный ответ организма на внешнюю угрозу.
Существует группа людей, которым действительно стоит заботиться об иммунитете. Это пациенты, перенесшие онкологические заболевания, люди с болезнью Крона, красной волчанкой и другими аутоиммунными патологиями. Их защита ослаблена либо из-за самой болезни, либо из-за медикаментозной терапии. Для таких пациентов профилактические меры — не роскошь, а необходимость.
Большинство же здоровых людей, по словам Хендрикса, не нуждаются в "иммунных бустерах". Организм сам обновляет защитные клетки и вырабатывает устойчивость к знакомым вирусам.
|Фактор
|Вероятность заражения
|Комментарий
|Контакт с детьми
|Высокая
|Вирусы легко передаются в детских коллективах
|Работа в медучреждении
|Высокая
|Частые контакты с больными
|Работа из дома
|Низкая
|Минимум социальных контактов
|Недосып и стресс
|Средняя
|Ослабляют защитные реакции
Таким образом, риск простуды зависит не от силы иммунитета, а от образа жизни и количества контактов.
Мойте руки чаще. Большинство вирусов передаются через поверхности и руки.
Проветривайте помещение. Свежий воздух снижает концентрацию вирусных частиц.
Соблюдайте дистанцию. Избегайте близкого контакта с людьми, которые чихают или кашляют.
Питайтесь разнообразно. Организму нужны белки, жиры, витамины A, C, D и цинк, но не в виде таблеток, а из пищи.
Высыпайтесь. Сон восстанавливает ресурсы организма и регулирует уровень кортизола.
"Лучший способ защититься от вирусов — это привычные меры гигиены, а не капсулы с чудо-эффектом", — подчеркнула врач-терапевт Мария Громова.
• Ошибка: принимать иммуномодуляторы без назначения врача.
• Последствие: нагрузка на печень и риск аутоиммунных реакций.
• Альтернатива: полноценное питание, прогулки, режим сна.
• Ошибка: "прокачивать" иммунитет только осенью.
• Последствие: временный эффект, а затем возвращение прежнего состояния.
• Альтернатива: здоровый образ жизни круглый год.
Если человек болеет чаще 6-8 раз в год или восстанавливается очень долго, стоит обратиться к врачу. Возможно, дело не в иммунитете, а в хронических воспалениях, анемии, стрессах или эндокринных нарушениях. Анализы на иммунный статус редко нужны без прямых показаний — организм обычно сам подаёт сигналы о проблемах.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Витамин C
|Улучшает усвоение железа
|Избыточные дозы вызывают проблемы с желудком
|Эхинацея
|Легкий противовоспалительный эффект
|Эффективность не доказана клинически
|Имбирь и лимон
|Содержат антиоксиданты
|Не предотвращают заражение
|Цинк
|Поддерживает иммунные клетки
|Избыток мешает усвоению меди
Большинство "иммунных" добавок полезны лишь в рамках сбалансированного питания, но не как средство профилактики.
Почему укреплять иммунитет бесполезно?
Потому что иммунитет — не мышца, которую можно "натренировать". Он работает постоянно, и здоровому человеку не нужны стимуляторы.
Сколько раз в год нормально болеть простудой?
У взрослых — до 4-5 раз, у детей — до 8-10. Это естественная реакция организма на вирусы.
Можно ли защититься от простуд без лекарств?
Да. Достаточно соблюдать гигиену, проветривать жильё, высыпаться и избегать стресса.
Миф: витамин C предотвращает простуду.
Правда: многочисленные исследования показывают, что витамин C не снижает риск заболевания, но может слегка сократить длительность болезни.
Миф: если болеешь часто — у тебя слабый иммунитет.
Правда: частота простуд связана с контактами, а не с иммунной системой.
Миф: препараты для иммунитета укрепляют защиту.
Правда: эффективность большинства таких средств не подтверждена наукой.
• При контакте с вирусом организм формирует "память" иммунных клеток, которая помогает не заболеть повторно.
• Зимой простуды чаще не из-за холода, а из-за того, что люди проводят больше времени в помещениях с сухим воздухом.
• Детский иммунитет формируется до 12 лет — поэтому малыши болеют чаще, чем взрослые.
Идея "укрепления иммунитета" появилась в начале XX века, когда учёные начали открывать антитела и вакцины. Однако со временем стало ясно: иммунная система — сложный механизм, который не требует постоянной стимуляции. В 1980–1990-х годах появились биодобавки, обещавшие чудо-защиту от вирусов, но клинические исследования показали, что их эффект минимален. Сегодня врачи всё чаще напоминают: устойчивость к болезням зависит не от пилюль, а от образа жизни.
Осенние простуды — это естественная часть жизни в обществе, где люди постоянно взаимодействуют. Чтобы встретить сезон без опасений, достаточно привычных мер: чистые руки, свежий воздух и спокойный сон. Всё остальное — миф, который выгоден фармацевтам, но не подтверждён наукой.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".