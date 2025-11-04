Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Врач объяснил, почему укреплять иммунитет перед простудами бесполезно. Осенью аптеки заполняются баночками с витаминами и средствами "для иммунитета". Люди скупают цинк, эхинацею и витамины, надеясь пережить сезон простуд без болезни. Однако, как утверждает терапевт Т. Хендрикс в интервью HuffPost, укреплять иммунитет "на всякий случай" не имеет смысла: в большинстве случаев организм справляется сам, а частые простуды говорят не о слабости, а о контактах с вирусами.

Женщина болеет простудой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина болеет простудой

Что на самом деле вызывает простуды

Многие уверены, что если человек часто болеет, у него слабый иммунитет. Но Хендрикс объясняет, что простуда — это не показатель внутренней "хрупкости", а результат взаимодействия с источником инфекции. Люди с детьми, учителя, врачи и сотрудники открытых офисов чаще подхватывают вирусы просто потому, что находятся в окружении носителей.

"Частые простуды у взрослых не означают, что с иммунной системой что-то не так", — отметил терапевт Том Хендрикс.

По его словам, иммунная система здорового человека достаточно эффективна, чтобы реагировать на вирусы и вырабатывать антитела. Болезнь не всегда сигнал о сбое — часто это нормальный ответ организма на внешнюю угрозу.

Кто действительно в группе риска

Существует группа людей, которым действительно стоит заботиться об иммунитете. Это пациенты, перенесшие онкологические заболевания, люди с болезнью Крона, красной волчанкой и другими аутоиммунными патологиями. Их защита ослаблена либо из-за самой болезни, либо из-за медикаментозной терапии. Для таких пациентов профилактические меры — не роскошь, а необходимость.

Большинство же здоровых людей, по словам Хендрикса, не нуждаются в "иммунных бустерах". Организм сам обновляет защитные клетки и вырабатывает устойчивость к знакомым вирусам.

Сравнение факторов риска

Фактор Вероятность заражения Комментарий
Контакт с детьми Высокая Вирусы легко передаются в детских коллективах
Работа в медучреждении Высокая Частые контакты с больными
Работа из дома Низкая Минимум социальных контактов
Недосып и стресс Средняя Ослабляют защитные реакции

Таким образом, риск простуды зависит не от силы иммунитета, а от образа жизни и количества контактов.

Советы шаг за шагом

  1. Мойте руки чаще. Большинство вирусов передаются через поверхности и руки.

  2. Проветривайте помещение. Свежий воздух снижает концентрацию вирусных частиц.

  3. Соблюдайте дистанцию. Избегайте близкого контакта с людьми, которые чихают или кашляют.

  4. Питайтесь разнообразно. Организму нужны белки, жиры, витамины A, C, D и цинк, но не в виде таблеток, а из пищи.

  5. Высыпайтесь. Сон восстанавливает ресурсы организма и регулирует уровень кортизола.

"Лучший способ защититься от вирусов — это привычные меры гигиены, а не капсулы с чудо-эффектом", — подчеркнула врач-терапевт Мария Громова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать иммуномодуляторы без назначения врача.
Последствие: нагрузка на печень и риск аутоиммунных реакций.
Альтернатива: полноценное питание, прогулки, режим сна.
Ошибка: "прокачивать" иммунитет только осенью.
Последствие: временный эффект, а затем возвращение прежнего состояния.
Альтернатива: здоровый образ жизни круглый год.

А что если иммунитет и правда слабый

Если человек болеет чаще 6-8 раз в год или восстанавливается очень долго, стоит обратиться к врачу. Возможно, дело не в иммунитете, а в хронических воспалениях, анемии, стрессах или эндокринных нарушениях. Анализы на иммунный статус редко нужны без прямых показаний — организм обычно сам подаёт сигналы о проблемах.

Плюсы и минусы популярных средств "для иммунитета"

Средство Плюсы Минусы
Витамин C Улучшает усвоение железа Избыточные дозы вызывают проблемы с желудком
Эхинацея Легкий противовоспалительный эффект Эффективность не доказана клинически
Имбирь и лимон Содержат антиоксиданты Не предотвращают заражение
Цинк Поддерживает иммунные клетки Избыток мешает усвоению меди

Большинство "иммунных" добавок полезны лишь в рамках сбалансированного питания, но не как средство профилактики.

FAQ

Почему укреплять иммунитет бесполезно?
Потому что иммунитет — не мышца, которую можно "натренировать". Он работает постоянно, и здоровому человеку не нужны стимуляторы.

Сколько раз в год нормально болеть простудой?
У взрослых — до 4-5 раз, у детей — до 8-10. Это естественная реакция организма на вирусы.

Можно ли защититься от простуд без лекарств?
Да. Достаточно соблюдать гигиену, проветривать жильё, высыпаться и избегать стресса.

Мифы и правда

Миф: витамин C предотвращает простуду.
Правда: многочисленные исследования показывают, что витамин C не снижает риск заболевания, но может слегка сократить длительность болезни.

Миф: если болеешь часто — у тебя слабый иммунитет.
Правда: частота простуд связана с контактами, а не с иммунной системой.

Миф: препараты для иммунитета укрепляют защиту.
Правда: эффективность большинства таких средств не подтверждена наукой.

Три интересных факта

• При контакте с вирусом организм формирует "память" иммунных клеток, которая помогает не заболеть повторно.
• Зимой простуды чаще не из-за холода, а из-за того, что люди проводят больше времени в помещениях с сухим воздухом.
• Детский иммунитет формируется до 12 лет — поэтому малыши болеют чаще, чем взрослые.

Исторический контекст

Идея "укрепления иммунитета" появилась в начале XX века, когда учёные начали открывать антитела и вакцины. Однако со временем стало ясно: иммунная система — сложный механизм, который не требует постоянной стимуляции. В 1980–1990-х годах появились биодобавки, обещавшие чудо-защиту от вирусов, но клинические исследования показали, что их эффект минимален. Сегодня врачи всё чаще напоминают: устойчивость к болезням зависит не от пилюль, а от образа жизни.

Осенние простуды — это естественная часть жизни в обществе, где люди постоянно взаимодействуют. Чтобы встретить сезон без опасений, достаточно привычных мер: чистые руки, свежий воздух и спокойный сон. Всё остальное — миф, который выгоден фармацевтам, но не подтверждён наукой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
