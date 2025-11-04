Сырная профилактика старения мозга: какие сорта работают как натуральные нейропротекторы

Любителям сыра грозит меньший риск деменции. Исследование японских ученых показало, что регулярное употребление сыра помогает сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте. Публикация с результатами появилась в научном журнале Nutrients и вызвала большой интерес у специалистов по питанию и геронтологии.
Японские исследователи наблюдали за более чем 7,9 тысячи человек старше 65 лет. Они сравнили рацион участников, выделив тех, кто ел сыр хотя бы раз в неделю, и тех, кто полностью отказывался от этого продукта. В итоге оказалось, что признаки деменции были зафиксированы у 3,4 % любителей сыра и у 4,5 % тех, кто его не ел. После корректировки данных с учётом возраста, образа жизни и состояния здоровья выяснилось, что включение сыра в меню снижает риск когнитивных нарушений примерно на 24 %.
"Даже небольшие порции сыра положительно влияют на мозг благодаря антиоксидантам, витамину K2 и пробиотикам", — пояснила врач-диетолог Наталья Денисова.
Эти вещества защищают нервные клетки от окислительного стресса, поддерживают обмен веществ в мозге и способствуют здоровью сосудов. Особенно важен витамин K2, участвующий в транспортировке кальция и предотвращающий его накопление в стенках артерий.
Участники исследования жили в Японии, где молочные продукты традиционно не занимают значительного места в рационе. Поэтому добавление даже небольшого количества ферментированных молочных продуктов, таких как сыр, даёт заметный эффект. Ученые предположили, что организм людей, редко употребляющих молоко и производные, реагирует на них активнее — как на источник редких для их диеты нутриентов.
Кроме того, японцы чаще выбирают сыры с низким содержанием соли и жира, что снижает нагрузку на сосуды и сердечно-сосудистую систему.
|Сорт сыра
|Содержание жира
|Витамин K2
|Пробиотики
|Влияние на сосуды
|Пармезан
|Высокое
|Среднее
|Нет
|Умеренное
|Моцарелла
|Среднее
|Низкое
|Да
|Положительное
|Камамбер
|Высокое
|Высокое
|Да
|Положительное
|Творожный сыр
|Низкое
|Низкое
|Да
|Мягкое
Как видно из таблицы, наибольшую пользу для мозга и сосудов приносят ферментированные сорта — камамбер, бри и мягкие сыры с живыми культурами бактерий.
Выбирайте натуральные сыры. Избегайте продуктов с растительными жирами и ароматизаторами.
Контролируйте порции. Оптимальная норма — 30-40 граммов 3-4 раза в неделю.
Сочетайте с овощами. Так усвоение кальция и витамина K2 происходит эффективнее.
Пейте достаточно воды. Это снижает нагрузку на почки при употреблении солёных сортов.
Отдавайте предпочтение ферментированным видам. Они богаты пробиотиками, поддерживающими микрофлору кишечника и иммунитет.
"Сыр полезен, если он часть сбалансированного рациона, а не основной источник белка и жиров", — отметила нутрициолог Марина Полякова.
• Ошибка: употребление дешёвых плавленых сыров.
• Последствие: избыток соли, трансжиров и добавок.
• Альтернатива: мягкие сыры из козьего или коровьего молока без консервантов.
• Ошибка: чрезмерное количество твердого сыра ежедневно.
• Последствие: повышение уровня холестерина и давление на сосуды.
• Альтернатива: чередование сортов и умеренность в порциях.
Некоторые боятся употреблять молочные продукты из-за непереносимости лактозы. В этом случае подойдут альтернативы: соевые, ореховые и кокосовые сыры, обогащённые пробиотиками и кальцием. Они не содержат лактозы, но сохраняют питательную ценность.
|Плюсы
|Минусы
|Богат белком и кальцием
|Может содержать много соли
|Улучшает работу мозга
|Повышенная калорийность
|Содержит витамин K2
|Возможна непереносимость лактозы
|Поддерживает сосуды и иммунитет
|При избытке — риск набора веса
Какой сыр выбрать для здоровья мозга?
Лучше всего ферментированные мягкие сыры — камамбер, бри, моцарелла, рикотта. Они содержат полезные бактерии и меньше соли.
Можно ли есть сыр каждый день?
Да, но в умеренных количествах. Суточная доза — 30 граммов. Важно сочетать с овощами и зеленью.
Подходит ли сыр людям с гипертонией?
Да, если выбирать сорта с низким содержанием соли. Например, моцареллу или нежирный творожный сыр.
Миф: сыр вреден для сосудов из-за жира.
Правда: насыщенные жиры действительно повышают холестерин, но умеренное количество качественного продукта помогает укрепить сосудистые стенки благодаря кальцию и витамину K2.
Миф: сыр вызывает ожирение.
Правда: только при переедании. В малых порциях он способствует чувству сытости и помогает контролировать аппетит.
Миф: сыр — источник холестерина.
Правда: уровень холестерина повышают не только жиры, но и общий калорийный баланс. При активном образе жизни сыр безопасен.
• У любителей сыра уровень серотонина выше, чем у тех, кто его не ест, что снижает тревожность.
• Некоторые сорта, например, рокфор, содержат уникальные плесневые грибки, улучшающие пищеварение.
• В Дании, Франции и Швейцарии, где сыр — часть национальной кухни, уровень деменции на 20-30 % ниже среднего по Европе.
Сыр известен человечеству более 7 тысяч лет. Уже в античности его использовали не только как источник белка, но и как лекарство. В древней Греции Гиппократ советовал употреблять мягкие сыры для укрепления костей и нервной системы. В XX веке интерес к сыру как функциональному продукту возрос: появились первые исследования влияния ферментированных продуктов на мозг. Сегодня научные работы, подобные японскому исследованию в Nutrients, подтверждают — традиционные продукты могут играть важную роль в профилактике возрастных заболеваний.
Регулярное включение небольших порций сыра в рацион действительно может стать вкусным и полезным способом поддерживать здоровье мозга и сосудов в зрелом возрасте. Главное — помнить о мере и качестве продукта.
