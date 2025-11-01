После 60 комфорт важнее моды: 6 правил выбора обуви, которая сохранит подвижность и лёгкость шага

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С возрастом ноги становятся более чувствительными и уязвимыми, поэтому выбор обуви после 60 лет перестаёт быть вопросом стиля — это часть заботы о здоровье. От правильно подобранной пары зависит не только комфорт, но и подвижность, устойчивость и даже настроение. Разбираемся, как подобрать обувь, которая не подведёт и сделает каждый шаг лёгким.

Пожилая женщина выбирает обувь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая женщина выбирает обувь

Почему ноги с возрастом требуют особого внимания

Кожа на стопах становится суше и менее эластичной, подкожный жир истончается, а мышцы и суставы теряют гибкость. Своды стопы постепенно опускаются, появляются натоптыши, "косточки", мозоли. Всё это делает ходьбу менее устойчивой и повышает риск падений.

Добавим к этому избыточный вес, артрит, диабет или проблемы с кровообращением — и становится ясно, что комфортная обувь в 60+ это не роскошь, а необходимость. Исследования показывают, что около 70% людей носят обувь неподходящего размера, что напрямую связано с болью, мозолями и даже трофическими язвами при диабете.

Совет 1. Покупайте обувь во второй половине дня

В течение дня ноги немного отекают, и к вечеру становятся больше. Если примерять обувь утром, велика вероятность, что вечером она начнёт жать. Лучше примерять пары после 16:00, когда нога в своём "максимальном" размере.

  • Примеряйте обе пары, потому что стопы часто различаются по длине.
  • Всегда зашнуровывайте или застёгивайте обувь — только так можно понять, как она сидит.
  • Прогуляйтесь по магазину несколько минут, чтобы почувствовать реальное удобство.
  • Примеряйте обувь в тех носках, в которых будете носить её в жизни.

Совет 2. Обратите внимание на амортизацию

С возрастом жировая подушка на подошвах становится тоньше — это снижает естественную амортизацию. Поэтому обувь должна компенсировать потерю мягкости.

Хороший вариант — модели с промежуточным слоем из ЭВА (этиленвинилацетата) или гелевой вставкой. Эти материалы смягчают удар при ходьбе и уменьшают нагрузку на суставы.

Совет 3. Правильная форма — ключ к комфорту

Обувь должна повторять естественные контуры стопы, поддерживать свод и фиксировать пятку. Обратите внимание на модели с анатомической колодкой: они помогают равномерно распределять нагрузку и предотвращают усталость.

Жёсткий задник важен не меньше, чем мягкая подошва — он стабилизирует ногу, снижает риск подворачивания и травм.

Совет 4. Просторный носок и никаких заострений

С возрастом пальцы становятся менее гибкими, а суставы — чувствительнее. Узкий носок или заострённая форма сжимают пальцы и усиливают деформацию. Оптимально, когда между кончиками пальцев и носком обуви остаётся 0,5-1 см свободного пространства.

Широкий носок помогает избежать мозолей и натоптышей, а при вальгусной деформации ("косточке") уменьшает боль и давление.

Совет 5. Регулируемые застёжки — удобство и безопасность

Если ноги склонны к отёкам, выбирайте модели со шнуровкой, липучками или ремешками. Они позволяют подстроить обувь под изменения объёма стопы в течение дня.

Для тех, кто предпочитает обувь без застёжек, важно, чтобы она плотно прилегала, но не спадала. Свободная посадка может привести к натиранию и падению.

Совет 6. Нескользящая подошва — гарантия устойчивости

После 60 лет устойчивость играет решающую роль. Лучше выбирать обувь с рельефной резиновой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление даже на влажных поверхностях.

  • Жёсткий задник фиксирует пятку.
  • Подошва должна быть средней толщины — не тонкая, но и не тяжёлая.
  • Протектор должен быть достаточно глубоким, чтобы не скользить зимой или в дождь.

Бонус: не забывайте про размер

Размер стопы меняется с возрастом. Она может стать длиннее или шире, поэтому раз в год стоит измерять обе стопы.
Покупайте обувь по размеру большей ноги и учитывайте форму стопы — узкую, широкую, с высоким подъёмом.

Если есть деформации, артроз или диабетическая стопа, выбирайте обувь, в которую можно вставить ортопедические стельки — готовые или изготовленные по индивидуальному слепку.

Подходящая обувь для разных случаев

Ситуация Оптимальная обувь
Ежедневные прогулки Кроссовки или мокасины с ЭВА-подошвой
Лето Сандалии с мягкими ремешками и жёстким задником
Зима Утеплённые ботинки с противоскользящей подошвой
Дом Тапочки с задником и нескользящей подошвой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать обувь "впритык" — вдруг разносится.
    Последствие: мозоли, деформация пальцев.
    Альтернатива: выбирать обувь, которая комфортна сразу.
  • Ошибка: ходить дома в мягких тапках без задника.
    Последствие: падения, нестабильность походки.
    Альтернатива: модели с плотной подошвой и поддержкой пятки.
  • Ошибка: носить старую изношенную обувь.
    Последствие: снижение устойчивости, боль в коленях и спине.
    Альтернатива: менять обувь каждые 8-12 месяцев, даже если внешне она цела.

А что если подобрать обувь сложно

Если у вас есть диабет, артрит или выраженные деформации стоп, стоит обратиться к ортопеду. Врач поможет подобрать ортопедическую обувь с правильной фиксацией и распределением давления.

Современные модели выглядят стильно и ничем не отличаются от обычных — при этом защищают стопу и сохраняют комфорт при ходьбе.

Плюсы и минусы ортопедической обуви

Плюсы Минусы
Снижает боль и нагрузку Стоит дороже обычной
Поддерживает свод и пятку Может быть ограничен выбор дизайна
Предотвращает мозоли и натоптыши Требует индивидуальной подгонки

FAQ

Как часто нужно менять обувь

В среднем каждые 8-12 месяцев, в зависимости от интенсивности ношения.

Какие материалы лучше для пожилых людей

Натуральная кожа и текстиль — они "дышат" и адаптируются к форме стопы.

Можно ли покупать обувь онлайн

Можно, если вы точно знаете свой размер и форму. Лучше выбирать бренды с возможностью бесплатного возврата.

Мифы и правда

  • Миф: мягкие тапочки — самая удобная домашняя обувь.
    Правда: они часто скользят и не фиксируют стопу. Лучше выбирать модели с задником.
  • Миф: возрастная обувь — это только ортопедические модели.
    Правда: современные бренды выпускают удобную и стильную обувь для пожилых людей.
  • Миф: если обувь немного жмёт, она разносится.
    Правда: качественная обувь должна быть удобной с первой примерки.

Три интересных факта

  • С возрастом длина стопы может увеличиться на полразмера из-за ослабления связок.
  • Люди, регулярно носящие удобную обувь, на 30% реже страдают болями в спине.
  • По статистике, до 70% падений в пожилом возрасте связано с неправильной обувью.

Исторический контекст

  • Первые ортопедические стельки появились в конце XIX века и изготавливались из пробки.
  • Массовое производство комфортной обуви для пожилых началось в 1980-х, когда появились материалы ЭВА и термопластичные полимеры.
  • Сегодня на рынке представлены бренды, специализирующиеся на обуви для зрелого возраста.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
