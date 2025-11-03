Калий, клетчатка и каротин в одном блюде: почему тыква незаменима при гипертонии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Осенью прилавки заполняются яркими ароматными тыквами, и этот овощ не случайно считается символом здоровья. По словам врачей, он способен укреплять сердце, нормализовать давление и защищать сосуды от возрастных изменений. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, почему именно тыква заслуживает места в рационе каждого, кто заботится о сердце.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Чем тыква отличается от других овощей

Тыква — настоящий кладезь витаминов и минералов. В ней в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови, и этот антиоксидант играет ключевую роль в защите клеток от старения. В оранжевой мякоти присутствуют витамины С, Е, К, группы В, фолиевая кислота, а также калий, магний, цинк и железо. Такое сочетание делает овощ универсальным помощником для сердечно-сосудистой системы.

"Высокое содержание калия в мякоти способствует выведению лишней жидкости из организма, укреплению стенок сосудов", — пояснила врач-диетолог Наталья Денисова.

Калий и магний регулируют тонус сосудов, помогают снизить давление и поддерживают нормальный ритм сердца. Именно поэтому регулярное употребление тыквы особенно полезно людям с гипертонией и склонностью к отёкам.

Как тыква влияет на сердце и сосуды

По данным диетологов, регулярное включение тыквы в рацион способствует снижению уровня "плохого" холестерина и предотвращает образование холестериновых бляшек. В этом помогает клетчатка, которой в овоще особенно много. Она не только очищает кишечник, но и связывает жиры, выводя их из организма естественным путём.

Бета-каротин, придающий тыкве яркий цвет, защищает сосудистые стенки от окислительного стресса, а витамин Е помогает поддерживать их эластичность. Фолиевая кислота участвует в образовании новых клеток крови и снижает уровень гомоцистеина — вещества, повышающего риск инфарктов и инсультов.

"Тыква особенно полезна людям с повышенным давлением, атеросклерозом и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила Наталья Денисова.

Почему она помогает при гипертонии

Главная польза тыквы для гипертоников заключается в её мочегонном эффекте. Калий способствует выведению лишней жидкости, что снижает нагрузку на сердце и стабилизирует давление. При этом овощ действует мягко, без вреда для организма, в отличие от синтетических препаратов.

Магний, присутствующий в мякоти, помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток. Витамин С укрепляет капилляры и поддерживает иммунитет, который часто ослабевает при хронических сердечных болезнях.

Как употреблять тыкву с максимальной пользой

  1. В отварном или запечённом виде. При термообработке сохраняется большая часть витаминов, а клетчатка становится легче усваиваемой.

  2. В виде пюре или крем-супа. Такой вариант идеально подходит для людей с чувствительным желудком.

  3. В кашах и десертах. Тыква придаёт сладость без добавления сахара, снижая калорийность блюда.

  4. В виде сока. Свежий тыквенный сок помогает при отёках и анемии, но пить его нужно в умеренном количестве.

Полезно сочетать тыкву с растительными маслами — так лучше усваиваются жирорастворимые витамины A и Е.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на обилие полезных свойств, диетолог предупреждает: не всем можно употреблять тыкву без ограничений.

"Тыкву стоит есть с осторожностью при диабете, заболеваниях ЖКТ в стадии обострения, а также при наличии камней в почках и желчном пузыре", — подчеркнула Наталья Денисова.

Желчегонное действие овоща может спровоцировать движение камней, поэтому людям с такими диагнозами следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употреблять тыкву в сыром виде в больших количествах.
Последствие: раздражение желудка, вздутие, дискомфорт.
Альтернатива: лёгкое тушение или запекание — это сохраняет витамины и делает блюдо безопасным.

Ошибка: добавлять в тыквенные блюда много сахара или сливок.
Последствие: лишние калории и рост уровня глюкозы.
Альтернатива: использовать натуральные специи — корицу, имбирь или немного мёда.

А что если заменить тыкву другими овощами

Осенью аналогичные свойства можно найти у моркови, батата и свёклы. Однако именно тыква отличается уникальным балансом микроэлементов — высоким содержанием калия при низкой калорийности. Это делает её незаменимым продуктом для профилактики гипертонии и укрепления сосудов.

Мифы и правда о тыкве

Миф: тыква повышает сахар в крови.
Правда: в умеренных количествах она безопасна, так как содержит медленные углеводы и много клетчатки.

Миф: полезна только мякоть.
Правда: семечки не менее ценны — они содержат цинк и магний, полезные для сердца и иммунитета.

Миф: тыква — тяжёлая пища.
Правда: напротив, она легко усваивается и подходит даже людям с ослабленным пищеварением.

Интересные факты

  1. Тыква — один из самых древних культурных овощей: её выращивали ещё за 8 тысяч лет до нашей эры.

  2. Сок тыквы применяли в народной медицине для лечения бессонницы и анемии.

  3. В 100 граммах тыквы — всего 26 калорий, но огромное количество антиоксидантов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
