Хватит болеть каждую осень: 6 шагов, которые реально помогут победить ОРВИ

Каждый знает, как неприятно оказаться в плену простуды: ломота, слабость, насморк, кашель, температура. Даже лёгкая форма ОРВИ выбивает из привычного ритма жизни. Но если действовать грамотно, можно помочь организму справиться с вирусом быстрее, избежать осложнений и вернуть себе энергию.
Ниже — шесть простых, но действенных шагов, которые помогут облегчить течение болезни и восстановить силы.
Даже если симптомы кажутся безобидными, не стоит заниматься самолечением. Под маской "обычной простуды" могут скрываться грипп, бронхит или начало бактериальной инфекции. Врач поможет уточнить диагноз и подобрать терапию.
"Даже лёгкое ОРВИ требует внимания: правильная тактика лечения снижает риск осложнений", — отмечает терапевт Екатерина Волкова.
Самое важное лекарство при вирусных инфекциях — покой. Не пытайтесь героически работать из дома и делать уборку между приступами кашля. Организму нужны силы, чтобы бороться с вирусом.
Иммунитет работает эффективнее, когда вы отдыхаете. Даже один день полноценного сна может заметно улучшить самочувствие.
Во время болезни пищеварительная система также испытывает нагрузку, поэтому важно облегчить ей задачу.
Полезно включать продукты, богатые витамином С (киви, апельсины, шиповник), и белок — он помогает восстановлению клеток.
Повышенная температура и воспаление приводят к обезвоживанию. Поэтому нужно пить чаще обычного. Вода помогает вымывать токсины, увлажняет слизистые и облегчает дыхание.
Нежирный бульон восполняет жидкость, насыщает организм и помогает восстанавливаться после болезни. Добавьте зелень, немного помидора, доведите до кипения и пейте горячим, как лечебный напиток.
Заложенность носа, першение, сухость слизистой, кашель — всё это не стоит терпеть. Симптоматическое лечение облегчает состояние и помогает быстрее поправиться.
Следите за воздухом в помещении. Он должен быть прохладным (18-22 °С) и влажным. Если нет увлажнителя, можно просто повесить на батарею мокрое полотенце.
ОРВИ вызываются вирусами, поэтому важно не только снижать температуру и облегчать кашель, но и помочь иммунной системе справиться с инфекцией.
Одним из способов является использование индукторов интерферонов — веществ, которые стимулируют организм вырабатывать собственный защитный белок, интерферон. Он блокирует размножение вирусов и помогает быстрее победить болезнь.
Такую терапию подбирает врач — особенно важно обсудить её при частых простудах или снижении иммунитета.
|Поведение
|Результат
|Игнорировать первые симптомы и работать "на ногах"
|Болезнь затягивается, возрастает риск осложнений
|Соблюдать режим, пить и отдыхать
|Организм быстрее справляется
|Принимать антибиотики без назначения
|Бесполезно при вирусной инфекции
|Консультироваться с врачом и соблюдать рекомендации
|Меньше вероятность осложнений
При гриппе температура обычно выше, начинается внезапно, сопровождается сильной болью в мышцах и суставах. ОРВИ развивается постепенно и переносится легче.
Если температура нормальная и нет озноба, прогулка на свежем воздухе в тёплой одежде пойдёт на пользу — но без переохлаждения.
Пользуйтесь отдельной посудой, чаще мойте руки, проветривайте помещение, носите маску при контакте с другими.
Простуда может застать врасплох, но правильные действия в первые дни болезни — ваш лучший инструмент против вирусов. Вовремя отдохните, помогите организму водой, питанием и щадящим режимом — и уже через несколько дней почувствуете, что силы возвращаются.
