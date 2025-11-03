Организм научился защищать сосуды от лишнего веса: найден редкий генетический феномен

Ожирение традиционно считают одним из главных факторов риска для сердца и сосудов. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало: не всякий лишний вес одинаково опасен. Учёные обнаружили редкий генетический вариант ожирения, при котором, несмотря на избыточную массу тела, показатели сердечно-сосудистой системы остаются в норме.

Ген, который управляет аппетитом и обменом энергии

В центре внимания исследователей оказался ген MC4R - меланокортиновый рецептор 4-го типа. Он отвечает за регулирование аппетита и расход энергии. При нормальной работе этот ген посылает мозгу сигнал о насыщении, когда организм получает достаточно калорий.

Если же в MC4R происходит мутация, система даёт сбой: чувство голода не исчезает, обмен веществ замедляется, и человек начинает стремительно набирать вес уже с детства.

"Люди с нарушением в MC4R испытывают постоянный голод, а их организм хуже сжигает калории", — отметили авторы исследования.

Такая форма ожирения считается врождённой и обычно устойчива к диетам и физическим нагрузкам. Но именно в этом случае учёные неожиданно обнаружили позитивный побочный эффект.

Как проходило исследование

Команда специалистов изучила 7719 детей с ожирением и выявила среди них 316 человек с мутацией в гене MC4R. Затем к исследованию добавили 144 взрослых родственника с тем же генетическим отклонением. Для сравнения использовались данные 336 728 участников британского биобанка.

Чтобы проверить, как организм таких людей усваивает жиры, исследователи провели отдельный эксперимент: 11 человек с мутацией MC4R и 15 добровольцев с обычным ожирением получили одинаковое количество жирной пищи. После этого учёные измерили параметры крови, уровень холестерина и давление.

Неожиданный результат

Выяснилось, что у носителей нарушенного гена MC4R, несмотря на высокий индекс массы тела, были значительно лучше сердечно-сосудистые показатели, чем у участников с типичным ожирением.

"У лиц с мутацией MC4R наблюдались ниже уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также более стабильное артериальное давление", — уточнили исследователи.

В частности, у таких людей отмечалось:

• нормальное или пониженное артериальное давление;

• сниженный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) - "плохого" холестерина;

• меньшее количество триглицеридов в крови;

• сниженный риск заболеваний сердца и сосудов в целом.

Причём эффект не зависел от массы тела: даже после учёта степени ожирения положительная картина сохранялась.

Почему мутация защищает сосуды

Учёные предполагают, что защитный эффект связан с особенностями работы липидного обмена. Изменённый ген MC4R влияет на то, как организм перерабатывает и распределяет жиры: вместо того чтобы откладываться на стенках сосудов, липиды быстрее утилизируются клетками или выводятся.

Кроме того, у носителей мутации наблюдается более высокая чувствительность тканей к инсулину, что предотвращает развитие диабета 2-го типа — ещё одного ключевого фактора сердечно-сосудистых рисков.

Что это значит для медицины

Открытие даёт надежду на разработку новых подходов к лечению ожирения и профилактике сердечных заболеваний. Если удастся воспроизвести защитный эффект MC4R с помощью лекарств, можно будет создать препараты, которые помогут людям с обычным ожирением избежать осложнений.

"Даже при тяжёлом ожирении люди с нарушением MC4R не показывали признаков метаболического синдрома, что открывает перспективы для создания терапий, имитирующих это состояние", — пояснили авторы работы.

Сейчас фармакологи уже исследуют препараты, воздействующие на меланокортиновую систему, чтобы безопасно регулировать аппетит и улучшать обмен веществ без побочных эффектов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оценивать риск болезней только по весу.

Последствие: пропуск возможных скрытых факторов, связанных с генетикой и метаболизмом.

Альтернатива: использовать комплексный подход — учитывать уровень сахара, холестерина и артериальное давление.

Ошибка: считать любое ожирение одинаково опасным.

Последствие: неправильное лечение и чрезмерные ограничения.

Альтернатива: проводить генетическое тестирование и подбирать индивидуальные рекомендации.

А что если у человека нет мутации MC4R

Большинство людей не обладают подобной защитой, поэтому стандартные рекомендации по здоровому образу жизни остаются актуальными. Рацион с низким содержанием насыщенных жиров, физическая активность, контроль давления и отказ от курения — ключ к профилактике заболеваний сердца.

Тем не менее открытие доказывает: биологические механизмы ожирения могут сильно различаться, и в будущем лечение будет всё больше ориентироваться на персонализированный подход.

Плюсы и минусы открытия

Преимущества:

• новое понимание природы ожирения;

• шанс создать лекарства, защищающие сердце при избыточном весе;

• подтверждение роли генетики в метаболизме.

Недостатки:

• исследование охватывает небольшую выборку;

• пока неясно, как мутация действует на другие органы.

Мифы и правда

Миф: ожирение всегда опасно для здоровья.

Правда: существуют редкие генетические формы, не приводящие к повреждению сосудов.

Миф: ген MC4R отвечает только за аппетит.

Правда: он также регулирует обмен жиров и влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Миф: мутация делает человека здоровее.

Правда: она предотвращает осложнения, но не избавляет от лишнего веса и связанных с ним нагрузок.

Интересные факты

Мутации MC4R — самая частая генетическая причина ожирения, встречающаяся примерно у 1 из 250 человек. У носителей гена, по данным Nature Medicine, риск инфаркта на 20 % ниже среднего при аналогичном весе. Первые препараты, воздействующие на MC4R, уже тестируются для лечения редких форм ожирения у детей.

Исторический контекст

Ген MC4R был открыт в 1998 году, но долгое время считалось, что его роль ограничивается регуляцией аппетита. Лишь в последние годы стало ясно, что он влияет на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему. Работа британских и американских учёных, опубликованная в Nature Medicine, стала важной вехой: впервые доказано, что определённые мутации могут защищать организм от последствий лишнего веса.