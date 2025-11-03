Организм научился защищать сосуды от лишнего веса: найден редкий генетический феномен

Ожирение традиционно считают одним из главных факторов риска для сердца и сосудов. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало: не всякий лишний вес одинаково опасен. Учёные обнаружили редкий генетический вариант ожирения, при котором, несмотря на избыточную массу тела, показатели сердечно-сосудистой системы остаются в норме.
В центре внимания исследователей оказался ген MC4R - меланокортиновый рецептор 4-го типа. Он отвечает за регулирование аппетита и расход энергии. При нормальной работе этот ген посылает мозгу сигнал о насыщении, когда организм получает достаточно калорий.
Если же в MC4R происходит мутация, система даёт сбой: чувство голода не исчезает, обмен веществ замедляется, и человек начинает стремительно набирать вес уже с детства.
"Люди с нарушением в MC4R испытывают постоянный голод, а их организм хуже сжигает калории", — отметили авторы исследования.
Такая форма ожирения считается врождённой и обычно устойчива к диетам и физическим нагрузкам. Но именно в этом случае учёные неожиданно обнаружили позитивный побочный эффект.
Команда специалистов изучила 7719 детей с ожирением и выявила среди них 316 человек с мутацией в гене MC4R. Затем к исследованию добавили 144 взрослых родственника с тем же генетическим отклонением. Для сравнения использовались данные 336 728 участников британского биобанка.
Чтобы проверить, как организм таких людей усваивает жиры, исследователи провели отдельный эксперимент: 11 человек с мутацией MC4R и 15 добровольцев с обычным ожирением получили одинаковое количество жирной пищи. После этого учёные измерили параметры крови, уровень холестерина и давление.
Выяснилось, что у носителей нарушенного гена MC4R, несмотря на высокий индекс массы тела, были значительно лучше сердечно-сосудистые показатели, чем у участников с типичным ожирением.
"У лиц с мутацией MC4R наблюдались ниже уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также более стабильное артериальное давление", — уточнили исследователи.
В частности, у таких людей отмечалось:
• нормальное или пониженное артериальное давление;
• сниженный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) - "плохого" холестерина;
• меньшее количество триглицеридов в крови;
• сниженный риск заболеваний сердца и сосудов в целом.
Причём эффект не зависел от массы тела: даже после учёта степени ожирения положительная картина сохранялась.
Учёные предполагают, что защитный эффект связан с особенностями работы липидного обмена. Изменённый ген MC4R влияет на то, как организм перерабатывает и распределяет жиры: вместо того чтобы откладываться на стенках сосудов, липиды быстрее утилизируются клетками или выводятся.
Кроме того, у носителей мутации наблюдается более высокая чувствительность тканей к инсулину, что предотвращает развитие диабета 2-го типа — ещё одного ключевого фактора сердечно-сосудистых рисков.
Открытие даёт надежду на разработку новых подходов к лечению ожирения и профилактике сердечных заболеваний. Если удастся воспроизвести защитный эффект MC4R с помощью лекарств, можно будет создать препараты, которые помогут людям с обычным ожирением избежать осложнений.
"Даже при тяжёлом ожирении люди с нарушением MC4R не показывали признаков метаболического синдрома, что открывает перспективы для создания терапий, имитирующих это состояние", — пояснили авторы работы.
Сейчас фармакологи уже исследуют препараты, воздействующие на меланокортиновую систему, чтобы безопасно регулировать аппетит и улучшать обмен веществ без побочных эффектов.
Ошибка: оценивать риск болезней только по весу.
Последствие: пропуск возможных скрытых факторов, связанных с генетикой и метаболизмом.
Альтернатива: использовать комплексный подход — учитывать уровень сахара, холестерина и артериальное давление.
Ошибка: считать любое ожирение одинаково опасным.
Последствие: неправильное лечение и чрезмерные ограничения.
Альтернатива: проводить генетическое тестирование и подбирать индивидуальные рекомендации.
Большинство людей не обладают подобной защитой, поэтому стандартные рекомендации по здоровому образу жизни остаются актуальными. Рацион с низким содержанием насыщенных жиров, физическая активность, контроль давления и отказ от курения — ключ к профилактике заболеваний сердца.
Тем не менее открытие доказывает: биологические механизмы ожирения могут сильно различаться, и в будущем лечение будет всё больше ориентироваться на персонализированный подход.
Преимущества:
• новое понимание природы ожирения;
• шанс создать лекарства, защищающие сердце при избыточном весе;
• подтверждение роли генетики в метаболизме.
Недостатки:
• исследование охватывает небольшую выборку;
• пока неясно, как мутация действует на другие органы.
Миф: ожирение всегда опасно для здоровья.
Правда: существуют редкие генетические формы, не приводящие к повреждению сосудов.
Миф: ген MC4R отвечает только за аппетит.
Правда: он также регулирует обмен жиров и влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Миф: мутация делает человека здоровее.
Правда: она предотвращает осложнения, но не избавляет от лишнего веса и связанных с ним нагрузок.
Мутации MC4R — самая частая генетическая причина ожирения, встречающаяся примерно у 1 из 250 человек.
У носителей гена, по данным Nature Medicine, риск инфаркта на 20 % ниже среднего при аналогичном весе.
Первые препараты, воздействующие на MC4R, уже тестируются для лечения редких форм ожирения у детей.
Ген MC4R был открыт в 1998 году, но долгое время считалось, что его роль ограничивается регуляцией аппетита. Лишь в последние годы стало ясно, что он влияет на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему. Работа британских и американских учёных, опубликованная в Nature Medicine, стала важной вехой: впервые доказано, что определённые мутации могут защищать организм от последствий лишнего веса.
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.