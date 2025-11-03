Организм мужчин реагирует иначе: почему слабость при простуде не притворство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:27
Здоровье

Фраза "мужской грипп" давно стала шуткой, но, как выясняется, у этого феномена есть вполне научное обоснование. Мужчины действительно переносят лёгкие недомогания тяжелее, чем женщины, и дело не только в психологии, но и в эволюционных механизмах.

Простуда и опасности самолечения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Простуда и опасности самолечения

Эволюционные корни "мужского гриппа"

"Такая реакция уходит корнями в эволюцию", — пояснила психолог Надежда Семёнова-Брюллова.

В древности мужчина выполнял роль охотника и защитника, а любая болезнь могла стоить ему жизни. Недомогание служило сигналом остановиться, чтобы не подвергаться опасности и не подвести общину. Организм словно включал "режим экономии энергии" — мужчина должен был сохранять силы, пока не восстановится.

Женщины же, напротив, в условиях выживания не могли позволить себе полностью выключиться из заботы о детях и быте. Поэтому их реакция на болезнь формировалась иначе: вместо полной остановки происходило лишь снижение активности.

"Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно", — подчеркнула Надежда Семёнова-Брюллова.

Почему мужчины чувствуют недомогание сильнее

Современные исследования подтверждают: мужская и женская нервная системы действительно по-разному реагируют на стресс и боль. У мужчин уровень тестостерона может влиять на восприятие дискомфорта, делая их чувствительнее к простуде и снижая способность переносить температуру или слабость.

Кроме того, у мужчин часто менее выражена привычка к самонаблюдению — они не замечают первые симптомы болезни и продолжают действовать до последнего, а потом болезнь накрывает их резко и внезапно.

Психологи отмечают и социальный фактор: с детства мальчиков учат быть сильными и не показывать слабость. В итоге, когда организм действительно даёт сбой, возникает не только физическое, но и эмоциональное напряжение — мужчина испытывает тревогу и бессилие, к которым не привык.

Как правильно реагировать

Психолог советует женщинам не обесценивать жалобы партнёра, а проявлять эмпатию.

"Эффективной стратегией может быть предложение отдохнуть два-три часа с обещанием помощи — например, принести чай или лекарство", — отметила Надежда Семёнова-Брюллова.

Фразы вроде "перестань ныть" или "возьми себя в руки" только усиливают стресс и чувство беспомощности. Гораздо полезнее поддержать, создать ощущение заботы и безопасности.

Такое отношение помогает мужчине быстрее восстановиться — и физически, и эмоционально.

Психология поддержки

Женщинам стоит помнить: в момент болезни мужчина нуждается не столько в лекарствах, сколько в понимании. Поддержка, мягкий тон и проявление внимания снижают уровень кортизола — гормона стресса, а значит, ускоряют выздоровление.

"Относитесь к жалобам мужчин на недомогание с доверием, как к детским жалобам", — советует Надежда Семёнова-Брюллова.

Такой подход не делает мужчину слабее, а напротив — помогает ему быстрее восстановить внутреннее равновесие и вернуться к активной жизни.

Как помочь мужчине во время болезни

  1. Создайте комфорт. Пусть рядом будут вода, плед, лекарства и тёплый чай.

  2. Не спорьте. Если он жалуется — выслушайте, не обесценивайте его ощущения.

  3. Предлагайте конкретную помощь. Например: "Я сделаю тебе чай" или "Отдохни, я займусь ужином".

  4. Поощряйте отдых. Мужчины часто игнорируют усталость, считая отдых проявлением слабости.

  5. Покажите участие. Небольшой жест заботы укрепляет доверие и улучшает эмоциональный климат в семье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: насмешки или обвинения в преувеличении симптомов.
Последствие: снижение доверия, раздражение и замыкание партнёра.
Альтернатива: мягкая поддержка и совместный поиск способов облегчить состояние.

Ошибка: навязывание активности — заставлять вставать, работать или идти по делам.
Последствие: ухудшение самочувствия и рост стресса.
Альтернатива: позволить отдохнуть, восстановить силы и при этом сохранить уважение.

А что если простуда — повод для заботы

Болезнь может стать моментом сближения, если воспринимать её не как испытание, а как возможность проявить участие. Эмоциональная близость во время ухода друг за другом укрепляет отношения и создаёт ощущение безопасности.

Психологи считают, что именно в такие периоды человек особенно остро чувствует, насколько его поддерживают и принимают.

Мифы и правда о "мужском гриппе"

Миф: мужчины преувеличивают симптомы, чтобы получить внимание.
Правда: реакция на недомогание имеет биологическую основу и не является манипуляцией.

Миф: женщины переносят болезни легче, потому что сильнее.
Правда: их организм просто выработал иной механизм адаптации к стрессу и боли.

Миф: поддержка партнёра не влияет на скорость выздоровления.
Правда: эмоциональная забота снижает уровень стресса и ускоряет восстановление.

Интересные факты

  1. У мужчин уровень антител после вирусных инфекций восстанавливается медленнее, чем у женщин.

  2. Исследования показывают, что мужчины чаще жалуются на боль при одинаковых симптомах, что связано с гормональными различиями.

  3. Женщины, проявляющие заботу во время болезни партнёра, реже сталкиваются с конфликтами после выздоровления.

Исторический контекст

Феномен "мужского гриппа" впервые начали изучать в 1990-х годах, когда психологи заметили гендерные различия в восприятии недомогания. Сегодня наука подтверждает: реакции мужчин и женщин на болезнь различаются не из-за характера, а из-за эволюции и физиологии. Понимание этого помогает воспринимать поведение партнёра без осуждения и превращать даже болезнь в момент близости и взаимного доверия.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
