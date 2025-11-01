Сердце бьётся дольше: российские учёные создали покрытие, продлевающее жизнь искусственным сердцам

8:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. разработали материал, который может значительно увеличить срок службы сердечных клапанов. Новое наноструктурированное покрытие повышает износостойкость и долговечность протезов, а также улучшает их взаимодействие с жидкостями организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учёные в лаборатории

Почему клапаны сердца нуждаются в новых решениях

Искусственные клапаны сердца — одно из величайших достижений медицины XX века. Они спасают тысячи пациентов с пороками сердца, но даже самые надёжные протезы со временем изнашиваются. Средний срок службы современных клапанов — около 25-30 лет. После этого материал теряет прочность, поверхность шероховатеет, а гемодинамические характеристики ухудшаются.

Каждое открытие и закрытие клапана сопровождается ударной нагрузкой, трением и микровибрациями. Со временем эти циклы ослабляют структуру материала, особенно если поверхность плохо сопротивляется истиранию и воздействию крови.

"Наша цель — увеличить износостойкость и микротвёрдость материалов, чтобы продлить срок службы протезов без потери биосовместимости", — пояснил исследователь Роман Небогатиков.

Как работает новое покрытие

Команда из СГТУ предложила использовать наноструктурированное керамическое покрытие на основе диоксида кремния (SiO₂) и оксида хрома (Cr₂O₃). Эти вещества уже хорошо зарекомендовали себя в инженерных сплавах, а теперь нашли применение и в медицине.

Покрытие наносят на поверхность протеза в виде ультратонкого слоя — от 140 до 360 нанометров. Толщина подбирается таким образом, чтобы сохранить гибкость конструкции, но повысить прочность.

Микроскопический анализ показал, что структура покрытия состоит из частиц диаметром около 60 нанометров. Такая наношероховатость создаёт "скользящую" поверхность, способную отталкивать жидкость и препятствовать оседанию белков крови. Это уменьшает риск тромбообразования и повышает долговечность клапана.

Ключевые преимущества новой технологии

Параметр Традиционные материалы (УСБ-15, ПГИ) Покрытие SiO₂ + Cr₂O₃ Износостойкость Средняя Повышена в 1,5-2 раза Микротвёрдость До 11 ГПа До 16 ГПа Смачиваемость Средняя Поверхность гидрофобна Биосовместимость Хорошая Отличная Толщина защитного слоя Отсутствует 140-360 нм Вероятность повреждения ткани Умеренная Минимальная

Как создавали инновационный материал

Работу возглавил доктор технических наук Александр Фомин, заведующий кафедрой "Материаловедение и биомедицинская инженерия". В исследовании участвовали профессор Сергей Пичхидзе и аспирант Роман Небогатиков.

Учёные исследовали несколько типов оксидных керамик и сравнили их с промышленными материалами УСБ-15 и Y-TZP. В ходе экспериментов они измеряли:

коэффициент трения;

твёрдость;

устойчивость к циклическим нагрузкам;

угол смачивания поверхности.

Лучшие результаты показало покрытие на основе диоксида кремния и оксида хрома. Оно сочетает механическую прочность, химическую стабильность и способность отталкивать жидкость, что особенно важно в контакте с кровью.

"Мы экспериментально доказали, что именно сочетание этих компонентов обеспечивает оптимальный баланс между твердостью и гладкостью поверхности", — подчеркнул профессор Сергей Пичхидзе.

Почему важна гидрофобность

Чем лучше поверхность отталкивает жидкость, тем меньше вероятность образования тромбов и отложений. На гидрофобных материалах кровь течёт равномернее, не образуя завихрений. Кроме того, гидрофобная плёнка препятствует прилипанию белков, что замедляет процесс старения импланта.

Краевой угол смачивания — показатель того, как жидкость взаимодействует с поверхностью. Для нового покрытия этот угол оказался на 25-30 % выше, чем у стандартных образцов, что подтверждает его повышенную биосовместимость.

Советы шаг за шагом: путь от лаборатории к клинике

Разработка и синтез покрытия. Исследователи подбирают состав, размер частиц и толщину слоя. Испытания на механическую прочность. Проверка износостойкости, микротвёрдости и пористости. Тесты на биосовместимость. Определяется, как материал взаимодействует с клетками и кровью. Моделирование циклических нагрузок. Проверка, выдержит ли покрытие десятки миллионов открытий клапана. Публикация и сертификация. Результаты представлены в журнале Ceramics International (Q1, Elsevier). Этап внедрения. В перспективе покрытие может использоваться в производстве клапанов нового поколения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: применять металлические покрытия без учёта биохимии крови.

применять металлические покрытия без учёта биохимии крови. Последствие: риск токсичности и воспаления.

риск токсичности и воспаления. Альтернатива: использование инертных керамик (SiO₂, Cr₂O₃).

использование инертных керамик (SiO₂, Cr₂O₃). Ошибка: увеличивать толщину слоя для прочности.

увеличивать толщину слоя для прочности. Последствие: потеря эластичности клапана.

потеря эластичности клапана. Альтернатива: оптимальная толщина 140-360 нм.

оптимальная толщина 140-360 нм. Ошибка: не учитывать угол смачивания при проектировании.

не учитывать угол смачивания при проектировании. Последствие: турбулентность потока крови и микротромбы.

турбулентность потока крови и микротромбы. Альтернатива: создание гидрофобной наноструктуры.

А что если технология выйдет за рамки кардиохирургии?

Нанокерамические покрытия с высокой износостойкостью и биосовместимостью могут применяться и в других медицинских устройствах:

в имплантах суставов;

в стоматологических протезах;

в катетерах и насосах для перекачки крови.

Такое универсальное покрытие может стать новым стандартом для биоматериалов, контактирующих с жидкими средами организма.

Плюсы и минусы наноструктурированных керамических покрытий

Плюсы Минусы Повышают срок службы имплантов Требуют сложного оборудования для нанесения Уменьшают трение и износ Дорогие компоненты Биосовместимы и нетоксичны Нужна проверка на долговременную стабильность Отталкивают жидкость и снижают риск тромбов Не подходят для гибких органических материалов

FAQ

Как долго прослужит клапан с новым покрытием?

По расчётам, срок службы может увеличиться с 25 до 40 лет, но это потребует клинических подтверждений.

Можно ли использовать покрытие для уже существующих моделей протезов?

Да, технология совместима с керамическими и композитными заготовками.

Когда начнутся испытания на людях?

После завершения серии биомеханических тестов и сертификации в Минздраве.

Мифы и правда

Миф: керамические материалы хрупкие.

керамические материалы хрупкие. Правда: наноструктурирование увеличивает их прочность и устойчивость к трещинам.

наноструктурирование увеличивает их прочность и устойчивость к трещинам. Миф: оксид хрома токсичен.

оксид хрома токсичен. Правда: в стабилизированной форме он инертен и безопасен для организма.

в стабилизированной форме он инертен и безопасен для организма. Миф: искусственные клапаны нельзя улучшить.

искусственные клапаны нельзя улучшить. Правда: современные технологии позволяют продлевать их ресурс без изменения конструкции.

Интересные факты

Один клапан сердца открывается и закрывается около 100 000 раз в день, то есть более 3 млрд раз за жизнь. Первые искусственные клапаны создавались из нейлона и стали, и служили менее 10 лет. Керамические материалы нового поколения способны выдерживать давление свыше 200 атмосфер без деформации.

Исторический контекст

1950-е - первые механические клапаны из стали.

- первые механические клапаны из стали. 1970-е - переход к биологическим и композитным материалам.

- переход к биологическим и композитным материалам. 2000-е - появление оксидных керамик (Y-TZP, Al₂O₃).

- появление оксидных керамик (Y-TZP, Al₂O₃). 2020-е - внедрение наноструктурированных покрытий, продлевающих срок службы имплантов.

Созданное в СГТУ покрытие стало очередным шагом к "вечным" протезам клапанов сердца — надёжным, биосовместимым и устойчивым к миллиардам циклов работы.