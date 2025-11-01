Сердце бьётся дольше: российские учёные создали покрытие, продлевающее жизнь искусственным сердцам

Учёные Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. разработали материал, который может значительно увеличить срок службы сердечных клапанов. Новое наноструктурированное покрытие повышает износостойкость и долговечность протезов, а также улучшает их взаимодействие с жидкостями организма.
Искусственные клапаны сердца — одно из величайших достижений медицины XX века. Они спасают тысячи пациентов с пороками сердца, но даже самые надёжные протезы со временем изнашиваются. Средний срок службы современных клапанов — около 25-30 лет. После этого материал теряет прочность, поверхность шероховатеет, а гемодинамические характеристики ухудшаются.
Каждое открытие и закрытие клапана сопровождается ударной нагрузкой, трением и микровибрациями. Со временем эти циклы ослабляют структуру материала, особенно если поверхность плохо сопротивляется истиранию и воздействию крови.
"Наша цель — увеличить износостойкость и микротвёрдость материалов, чтобы продлить срок службы протезов без потери биосовместимости", — пояснил исследователь Роман Небогатиков.
Команда из СГТУ предложила использовать наноструктурированное керамическое покрытие на основе диоксида кремния (SiO₂) и оксида хрома (Cr₂O₃). Эти вещества уже хорошо зарекомендовали себя в инженерных сплавах, а теперь нашли применение и в медицине.
Покрытие наносят на поверхность протеза в виде ультратонкого слоя — от 140 до 360 нанометров. Толщина подбирается таким образом, чтобы сохранить гибкость конструкции, но повысить прочность.
Микроскопический анализ показал, что структура покрытия состоит из частиц диаметром около 60 нанометров. Такая наношероховатость создаёт "скользящую" поверхность, способную отталкивать жидкость и препятствовать оседанию белков крови. Это уменьшает риск тромбообразования и повышает долговечность клапана.
|Параметр
|Традиционные материалы (УСБ-15, ПГИ)
|Покрытие SiO₂ + Cr₂O₃
|Износостойкость
|Средняя
|Повышена в 1,5-2 раза
|Микротвёрдость
|До 11 ГПа
|До 16 ГПа
|Смачиваемость
|Средняя
|Поверхность гидрофобна
|Биосовместимость
|Хорошая
|Отличная
|Толщина защитного слоя
|Отсутствует
|140-360 нм
|Вероятность повреждения ткани
|Умеренная
|Минимальная
Работу возглавил доктор технических наук Александр Фомин, заведующий кафедрой "Материаловедение и биомедицинская инженерия". В исследовании участвовали профессор Сергей Пичхидзе и аспирант Роман Небогатиков.
Учёные исследовали несколько типов оксидных керамик и сравнили их с промышленными материалами УСБ-15 и Y-TZP. В ходе экспериментов они измеряли:
Лучшие результаты показало покрытие на основе диоксида кремния и оксида хрома. Оно сочетает механическую прочность, химическую стабильность и способность отталкивать жидкость, что особенно важно в контакте с кровью.
"Мы экспериментально доказали, что именно сочетание этих компонентов обеспечивает оптимальный баланс между твердостью и гладкостью поверхности", — подчеркнул профессор Сергей Пичхидзе.
Чем лучше поверхность отталкивает жидкость, тем меньше вероятность образования тромбов и отложений. На гидрофобных материалах кровь течёт равномернее, не образуя завихрений. Кроме того, гидрофобная плёнка препятствует прилипанию белков, что замедляет процесс старения импланта.
Краевой угол смачивания — показатель того, как жидкость взаимодействует с поверхностью. Для нового покрытия этот угол оказался на 25-30 % выше, чем у стандартных образцов, что подтверждает его повышенную биосовместимость.
Нанокерамические покрытия с высокой износостойкостью и биосовместимостью могут применяться и в других медицинских устройствах:
Такое универсальное покрытие может стать новым стандартом для биоматериалов, контактирующих с жидкими средами организма.
|Плюсы
|Минусы
|Повышают срок службы имплантов
|Требуют сложного оборудования для нанесения
|Уменьшают трение и износ
|Дорогие компоненты
|Биосовместимы и нетоксичны
|Нужна проверка на долговременную стабильность
|Отталкивают жидкость и снижают риск тромбов
|Не подходят для гибких органических материалов
По расчётам, срок службы может увеличиться с 25 до 40 лет, но это потребует клинических подтверждений.
Да, технология совместима с керамическими и композитными заготовками.
После завершения серии биомеханических тестов и сертификации в Минздраве.
Один клапан сердца открывается и закрывается около 100 000 раз в день, то есть более 3 млрд раз за жизнь.
Первые искусственные клапаны создавались из нейлона и стали, и служили менее 10 лет.
Керамические материалы нового поколения способны выдерживать давление свыше 200 атмосфер без деформации.
Созданное в СГТУ покрытие стало очередным шагом к "вечным" протезам клапанов сердца — надёжным, биосовместимым и устойчивым к миллиардам циклов работы.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.