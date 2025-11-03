Виноват не сахар, всё дело в кислоте: как леденцы запускают процесс разрушения зубов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Мало кто задумывается, что любимые с детства леденцы на палочке — одни из самых опасных для зубов лакомств. В отличие от шоколада или зефира, которые быстро съедаются, леденец долго остаётся во рту, постоянно контактируя с эмалью. Именно эта особенность делает его настоящим испытанием для зубов и дёсен.

Красно-белый леденец
Фото: commons.wikimedia.org by yoppy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красно-белый леденец

Почему леденцы так вредны

"Наибольший вред зубам из всех сладостей наносят леденцы на палочке", — заявила стоматолог В. Радько.

Главная опасность заключается в длительном воздействии сахара. Леденцы представляют собой чистый концентрат сахара, который растворяется медленно. Всё это время зубы буквально "купаются" в сладкой среде, а уровень кислотности во рту резко изменяется.

Повышенная кислотность создаёт идеальные условия для размножения бактерий, которые разрушают эмаль и вызывают кариес. Если такая ситуация повторяется часто, эмаль истончается, а зубы становятся чувствительными и уязвимыми.

Кроме того, у детей, которые часто едят леденцы, могут возникать проблемы с прикусом: длительное сосание конфет меняет положение челюсти и оказывает давление на передние зубы.

Чем леденцы отличаются от других сладостей

Вред от леденцов значительно выше, чем от большинства других сладостей. Если шоколад или печенье съедаются за пару минут, то леденец находится во рту в среднем 10-15 минут, непрерывно контактируя с зубами.

За это время происходит несколько процессов:

  1. Сахар взаимодействует со слюной и образует кислоту.

  2. Кислота разрушает защитный слой эмали.

  3. Микробы, питающиеся сахаром, начинают активно размножаться.

После такого "десерта" зубы остаются беззащитными ещё долгое время, особенно если человек не прополоскал рот водой.

Что происходит в ротовой полости

Стоматологи отмечают, что даже один леденец способен изменить кислотно-щелочной баланс на несколько часов. При этом вред от постоянного употребления сладостей не только эстетический. Разрушение эмали ведёт к кариесу, воспалению дёсен, неприятному запаху изо рта и повышенной чувствительности зубов.

"Конфета на палочке взаимодействует с эмалью на протяжении 10-15 минут, за это время происходит резкое изменение кислотности и разрушение тканей зубов", — пояснила В. Радько.

Можно ли полностью отказаться от сладкого

Полный отказ от сладостей не требуется, но важно понимать, что и когда вы едите. После приёма пищи выделяется больше слюны, которая помогает нейтрализовать кислоту и смыть сахар. Поэтому стоматологи советуют употреблять сладкое только после еды, а не в качестве перекусов.

"Желательно есть сладкое после трапезы, а не перекусывать им в течение дня", — отметила В. Радько.

Также важно после десерта прополоскать рот водой — это простое действие снижает кислотность и убирает остатки сахара с поверхности зубов.

Безопасные альтернативы

Чтобы не лишать себя удовольствия, врач советует выбирать сладости, которые не вредят эмали.

  1. Конфеты и пастилки с ксилитом. Этот натуральный подсластитель не провоцирует кариес и даже обладает лёгким антибактериальным эффектом.

  2. Жевательные резинки без сахара. Они стимулируют выработку слюны, которая очищает зубы и восстанавливает баланс кислотности.

  3. Фрукты и ягоды. Естественная сладость при умеренном употреблении безопасна, особенно если после этого почистить зубы.

"Конфеты с ксилитом — хорошая альтернатива: они не вызывают кариес и помогают бороться с бактериями", — подчеркнула В. Радько.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать ребёнку леденцы как утешение или награду.
Последствие: формирование вредной привычки и повышенный риск кариеса.
Альтернатива: предлагать свежие фрукты, сухофрукты или полезные десерты с ксилитом.

Ошибка: часто есть леденцы на улице или в дороге, когда невозможно почистить зубы.
Последствие: сахар надолго остаётся во рту, разрушая эмаль.
Альтернатива: носить с собой бутылку воды и прополаскивать рот после сладостей.

А что если зубы уже чувствительные

Если после сладкого или холодного вы ощущаете боль, это может быть признаком повреждения эмали. В этом случае необходимо обратиться к стоматологу. Врач может укрепить зубы с помощью реминерализирующих гелей или фторирования.

Также полезно использовать зубные пасты с гидроксиапатитом или фтором — они восстанавливают структуру эмали и уменьшают чувствительность.

Плюсы и минусы леденцов

Преимущества:
• удобны в употреблении;
• долго сохраняют вкус;
• нравятся детям.

Недостатки:
• длительное воздействие сахара на эмаль;
• высокий риск кариеса;
• негативное влияние на прикус;
• отсутствие питательной ценности.

Мифы и правда

Миф: если не кусать леденец, вреда не будет.
Правда: сахар всё равно растворяется и контактирует с зубами длительное время.

Миф: детские леденцы безопаснее, чем обычные.
Правда: различие лишь в форме и вкусе, состав у всех одинаково сахарный.

Миф: кислые леденцы полезнее сладких.
Правда: кислота усиливает разрушение эмали и повышает риск эрозии зубов.

Интересные факты

  1. Леденцы появились в Европе ещё в XVII веке и изначально использовались как лекарство от кашля.

  2. При частом употреблении леденцов у детей на 40 % чаще развивается кариес.

  3. Ксилит был впервые открыт в Финляндии и используется в стоматологии более 50 лет.

Исторический контекст

До изобретения зубной пасты и щёток сладости считались символом роскоши и здоровья. В XIX веке, когда сахар стал массовым продуктом, началась "эпоха кариеса". Только в XX веке стоматологи доказали связь между количеством потребляемого сахара и состоянием зубов. Сегодня, несмотря на развитие стоматологии, привычка часто есть леденцы остаётся одной из главных причин разрушения эмали у детей и взрослых.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
