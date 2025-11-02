Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Куриный бульон давно считается домашним лекарством от простуды. Ещё наши бабушки советовали пить его во время болезни, чтобы быстрее восстановить силы. Сегодня врачи подтверждают: это не просто традиция, а научно обоснованный способ поддержать организм в период инфекции.

Курица в кастрюле с бульоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в кастрюле с бульоном

Почему куриный бульон действительно работает

Современные исследования показывают, что куриный бульон обладает целым спектром лечебных свойств. Он помогает восполнить жидкость, облегчает симптомы простуды и даже снижает воспаление.

"Бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление", — пояснила терапевт Анна Хакимова.

Одним из ключевых преимуществ блюда является его лёгкая усвояемость: пищеварительная система во время болезни работает медленнее, и тяжёлая еда может только навредить. Бульон же обеспечивает организм энергией и питательными веществами без нагрузки на желудок.

Главные действующие компоненты

Карнозин

Карнозин — это природное соединение, которое присутствует в мясе и костях птицы. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая организму бороться с вирусами и снижать воспаление слизистых оболочек.

По данным медиков, карнозин влияет на активность лейкоцитов — клеток, ответственных за защиту организма. Он замедляет их чрезмерную реакцию, уменьшая отёк и раздражение дыхательных путей.

Цистеин

Ещё один важный элемент — аминокислота цистеин. При нагревании белков мяса она высвобождается в бульон, где действует аналогично аптечным муколитикам. Цистеин помогает разжижать густую слизь в бронхах и облегчает откашливание.

"На основе цистеина изготавливают лекарственные препараты, которые врачи назначают при вязкой мокроте", — отметила Анна Хакимова.

Таким образом, горячий бульон не только согревает, но и реально облегчает дыхание, особенно при кашле и заложенности носа.

Как правильно готовить лечебный бульон

Чтобы бульон приносил максимальную пользу, важно соблюдать несколько простых правил приготовления.

  1. Используйте цельную курицу свободного выгула. Такое мясо содержит больше питательных веществ и меньше гормонов.

  2. Добавляйте овощи. Морковь, лук, сельдерей и болгарский перец обогащают отвар витаминами и антиоксидантами.

  3. Готовьте долго и на слабом огне. Оптимальное время — 2-3 часа, чтобы полезные вещества перешли в жидкость.

  4. Не добавляйте слишком много соли. Избыток натрия может привести к задержке жидкости.

  5. Пейте горячим. Пар от чашки действует как естественная ингаляция и помогает прочистить дыхательные пути.

"Бульон особенно ценен при болезни тем, что быстро усваивается и поставляет все необходимые вещества для борьбы с инфекцией", — подчеркнула Анна Хакимова.

Чем бульон лучше других напитков при простуде

Во время болезни организм теряет много жидкости — через пот, дыхание и температуру. Простая вода восполняет потери, но не даёт питательных веществ. Чай с лимоном помогает только частично. Куриный бульон же сочетает в себе и гидратацию, и питание.

Он поддерживает уровень электролитов, насыщает витаминами группы B, цинком и железом, а также стимулирует аппетит. Это особенно важно, когда из-за простуды или гриппа человек не может есть полноценную пищу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: варить бульон из кубиков или порошков.
Последствие: вместо лечебного эффекта — лишняя соль, глутамат и консерванты.
Альтернатива: только натуральный бульон из свежих ингредиентов.

Ошибка: снимать жир полностью.
Последствие: снижение питательной ценности и потери жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: удалить только излишки, оставив немного для насыщенности вкуса.

Ошибка: пить бульон остывшим.
Последствие: теряется эффект ингаляции и разжижения мокроты.
Альтернатива: употреблять горячим, небольшими глотками.

А что если нет курицы

Тем, кто не ест мясо, можно готовить овощной вариант — с добавлением имбиря, чеснока, куркумы и зелени. Такой отвар тоже обладает противовоспалительными свойствами и помогает при лёгких простудных симптомах.

Можно использовать и куриные кости без мяса — в них содержатся минералы, коллаген и аминокислоты, укрепляющие иммунную систему.

Плюсы и минусы куриного бульона

Преимущества:
• укрепляет иммунитет;
• предотвращает обезвоживание;
• облегчает дыхание и кашель;
• улучшает самочувствие при простуде;
• быстро усваивается.

Недостатки:
• не подходит при вегетарианской диете;
• при неправильном приготовлении может содержать избыток соли и жира.

Мифы и правда

Миф: куриный бульон — просто горячая вода с вкусом.
Правда: он содержит аминокислоты и витамины, оказывающие противовоспалительное действие.

Миф: помогает только при простуде.
Правда: бульон полезен и в период восстановления после болезней, травм и операций.

Миф: его можно заменить супом из пакетика.
Правда: только домашний бульон сохраняет терапевтический эффект.

Интересные факты

  1. Ещё в XIII веке врач Маймонид упоминал куриный бульон как средство против простуды.

  2. В XX веке американские учёные доказали его способность снижать воспаление дыхательных путей.

  3. В Японии куриный бульон используется в лечебных рационах для восстановления после вирусных инфекций.

Исторический контекст

Куриный бульон известен человечеству с древности. Врачи античности считали его пищей, возвращающей силы после болезни. В средневековой Европе его называли "еврейским пенициллином". С развитием медицины многие традиционные наблюдения получили научное подтверждение — сегодня куриный бульон официально признаётся вспомогательным средством при лечении простуды и гриппа.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
