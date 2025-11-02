Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит

Куриный бульон давно считается домашним лекарством от простуды. Ещё наши бабушки советовали пить его во время болезни, чтобы быстрее восстановить силы. Сегодня врачи подтверждают: это не просто традиция, а научно обоснованный способ поддержать организм в период инфекции.
Современные исследования показывают, что куриный бульон обладает целым спектром лечебных свойств. Он помогает восполнить жидкость, облегчает симптомы простуды и даже снижает воспаление.
"Бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление", — пояснила терапевт Анна Хакимова.
Одним из ключевых преимуществ блюда является его лёгкая усвояемость: пищеварительная система во время болезни работает медленнее, и тяжёлая еда может только навредить. Бульон же обеспечивает организм энергией и питательными веществами без нагрузки на желудок.
Карнозин — это природное соединение, которое присутствует в мясе и костях птицы. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая организму бороться с вирусами и снижать воспаление слизистых оболочек.
По данным медиков, карнозин влияет на активность лейкоцитов — клеток, ответственных за защиту организма. Он замедляет их чрезмерную реакцию, уменьшая отёк и раздражение дыхательных путей.
Ещё один важный элемент — аминокислота цистеин. При нагревании белков мяса она высвобождается в бульон, где действует аналогично аптечным муколитикам. Цистеин помогает разжижать густую слизь в бронхах и облегчает откашливание.
"На основе цистеина изготавливают лекарственные препараты, которые врачи назначают при вязкой мокроте", — отметила Анна Хакимова.
Таким образом, горячий бульон не только согревает, но и реально облегчает дыхание, особенно при кашле и заложенности носа.
Чтобы бульон приносил максимальную пользу, важно соблюдать несколько простых правил приготовления.
Используйте цельную курицу свободного выгула. Такое мясо содержит больше питательных веществ и меньше гормонов.
Добавляйте овощи. Морковь, лук, сельдерей и болгарский перец обогащают отвар витаминами и антиоксидантами.
Готовьте долго и на слабом огне. Оптимальное время — 2-3 часа, чтобы полезные вещества перешли в жидкость.
Не добавляйте слишком много соли. Избыток натрия может привести к задержке жидкости.
Пейте горячим. Пар от чашки действует как естественная ингаляция и помогает прочистить дыхательные пути.
"Бульон особенно ценен при болезни тем, что быстро усваивается и поставляет все необходимые вещества для борьбы с инфекцией", — подчеркнула Анна Хакимова.
Во время болезни организм теряет много жидкости — через пот, дыхание и температуру. Простая вода восполняет потери, но не даёт питательных веществ. Чай с лимоном помогает только частично. Куриный бульон же сочетает в себе и гидратацию, и питание.
Он поддерживает уровень электролитов, насыщает витаминами группы B, цинком и железом, а также стимулирует аппетит. Это особенно важно, когда из-за простуды или гриппа человек не может есть полноценную пищу.
Ошибка: варить бульон из кубиков или порошков.
Последствие: вместо лечебного эффекта — лишняя соль, глутамат и консерванты.
Альтернатива: только натуральный бульон из свежих ингредиентов.
Ошибка: снимать жир полностью.
Последствие: снижение питательной ценности и потери жирорастворимых витаминов.
Альтернатива: удалить только излишки, оставив немного для насыщенности вкуса.
Ошибка: пить бульон остывшим.
Последствие: теряется эффект ингаляции и разжижения мокроты.
Альтернатива: употреблять горячим, небольшими глотками.
Тем, кто не ест мясо, можно готовить овощной вариант — с добавлением имбиря, чеснока, куркумы и зелени. Такой отвар тоже обладает противовоспалительными свойствами и помогает при лёгких простудных симптомах.
Можно использовать и куриные кости без мяса — в них содержатся минералы, коллаген и аминокислоты, укрепляющие иммунную систему.
Преимущества:
• укрепляет иммунитет;
• предотвращает обезвоживание;
• облегчает дыхание и кашель;
• улучшает самочувствие при простуде;
• быстро усваивается.
Недостатки:
• не подходит при вегетарианской диете;
• при неправильном приготовлении может содержать избыток соли и жира.
Миф: куриный бульон — просто горячая вода с вкусом.
Правда: он содержит аминокислоты и витамины, оказывающие противовоспалительное действие.
Миф: помогает только при простуде.
Правда: бульон полезен и в период восстановления после болезней, травм и операций.
Миф: его можно заменить супом из пакетика.
Правда: только домашний бульон сохраняет терапевтический эффект.
Ещё в XIII веке врач Маймонид упоминал куриный бульон как средство против простуды.
В XX веке американские учёные доказали его способность снижать воспаление дыхательных путей.
В Японии куриный бульон используется в лечебных рационах для восстановления после вирусных инфекций.
Куриный бульон известен человечеству с древности. Врачи античности считали его пищей, возвращающей силы после болезни. В средневековой Европе его называли "еврейским пенициллином". С развитием медицины многие традиционные наблюдения получили научное подтверждение — сегодня куриный бульон официально признаётся вспомогательным средством при лечении простуды и гриппа.
