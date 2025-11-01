Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах

Учёные обнаружили неожиданный "мост" между кожей и кишечником. Оказалось, что мутация в гене CARD14, которую ранее считали ответственной только за развитие псориаза, влияет и на работу кишечника — от моторики до состава микробиома. Это открытие помогло лучше понять, почему хронические кожные болезни часто сопровождаются нарушениями пищеварения.
Долгое время псориаз рассматривался исключительно как заболевание кожи. Пациенты страдают от шелушений, воспалений и зуда, но при этом нередко жалуются и на проблемы с пищеварением. Теперь стало ясно, что эти два состояния могут быть звеньями одной цепи.
Ген CARD14 активирует сигнальные пути иммунитета. Когда он мутирует, иммунные клетки начинают реагировать слишком бурно, вызывая воспаление кожи. Однако исследователи обнаружили, что этот же ген "отзывается" в кишечнике, влияя на его защитные функции и микрофлору.
"Мы нашли генетическую связь между кожей и кишечником — органы словно разговаривают на одном биологическом языке", — пояснил иммунолог, соавтор исследования Питер Хэммонд.
Опыт с лабораторными мышами показал: мутация CARD14 вызывает целую цепочку эффектов.
Интересно, что эти изменения происходят даже без прямых повреждений слизистой или нервной системы. То есть воспаление может быть "скрытым" — человек ощущает лишь лёгкий дискомфорт, но процесс уже запущен.
Связь между кожей и кишечником означает, что псориаз может быть не только дерматологической, но и системной болезнью. Генетическая мутация затрагивает сразу несколько органов, поэтому лечение должно быть комплексным.
"Мы видим, что иммунные сигналы кожи и кишечника переплетаются. Это помогает объяснить, почему при псориазе часто наблюдаются расстройства ЖКТ", — отметил дерматолог Саймон Линч.
Ген CARD14 участвует в активации белка NF-κB — главного "включателя" воспаления. При его мутации эта система выходит из-под контроля, и организм начинает атаковать собственные ткани.
|Показатель
|Норма
|При мутации CARD14
|Активность иммунных клеток кожи
|Умеренная
|Гиперактивная
|Микробное разнообразие кишечника
|Высокое
|Снижено
|Скорость моторики
|Нормальная
|Замедленная
|Уровень антимикробных пептидов
|Достаточный
|Снижен
|Восприимчивость к инфекциям
|Обычная
|Повышенная
Новые данные показывают, что лечить псориаз можно будет не только через кожу. Воздействие на микробиом и иммунитет кишечника может стать частью комплексной терапии. Учёные уже рассматривают возможность использования пробиотиков и пребиотиков, чтобы стабилизировать микрофлору и снизить воспаление.
Кроме того, открытие объясняет, почему у некоторых пациентов традиционные кремы и мази не дают устойчивого результата: первопричина может быть "внутри".
Наличие мутации не означает, что болезнь проявится. Генетика — лишь один из факторов. Запустить процесс могут стресс, инфекции, питание или гормональные изменения. Учёные называют это "эффектом спускового крючка": при совпадении условий скрытые мутации дают о себе знать.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет понять взаимосвязь кожи и кишечника
|Требует дополнительных клинических исследований
|Открывает возможности для новой терапии
|Пока проверено только на животных моделях
|Помогает персонализировать лечение
|Мутация встречается редко и сложна в диагностике
Да, с помощью генетического теста. Он проводится в специализированных лабораториях.
Косвенно — да. Рацион влияет на микробиом, который, в свою очередь, воздействует на иммунную систему.
Нет. Исследователи предполагают, что он может участвовать и в других аутоиммунных процессах — например, при болезни Крона.
Открытие роли гена CARD14 стало шагом к пониманию того, что кожа и кишечник — части единой иммунной системы. Изменения в одном органе могут вызывать отклик в другом. В будущем это позволит создавать терапии, которые действуют не только на симптомы, но и на корень болезни.
