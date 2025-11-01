Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах

Учёные обнаружили неожиданный "мост" между кожей и кишечником. Оказалось, что мутация в гене CARD14, которую ранее считали ответственной только за развитие псориаза, влияет и на работу кишечника — от моторики до состава микробиома. Это открытие помогло лучше понять, почему хронические кожные болезни часто сопровождаются нарушениями пищеварения.

Когда кожа и кишечник "разговаривают" одним языком

Долгое время псориаз рассматривался исключительно как заболевание кожи. Пациенты страдают от шелушений, воспалений и зуда, но при этом нередко жалуются и на проблемы с пищеварением. Теперь стало ясно, что эти два состояния могут быть звеньями одной цепи.

Ген CARD14 активирует сигнальные пути иммунитета. Когда он мутирует, иммунные клетки начинают реагировать слишком бурно, вызывая воспаление кожи. Однако исследователи обнаружили, что этот же ген "отзывается" в кишечнике, влияя на его защитные функции и микрофлору.

"Мы нашли генетическую связь между кожей и кишечником — органы словно разговаривают на одном биологическом языке", — пояснил иммунолог, соавтор исследования Питер Хэммонд.

Как именно ген влияет на кишечник

Опыт с лабораторными мышами показал: мутация CARD14 вызывает целую цепочку эффектов.

Замедляется моторика кишечника — пища продвигается медленнее, что может вызывать вздутие и запоры.

Падает микробное разнообразие — полезные бактерии вытесняются, а условно-патогенные начинают преобладать.

Снижается защита от инфекций — клетки Панета вырабатывают меньше антимикробных пептидов, и кишечник становится более уязвимым.

Интересно, что эти изменения происходят даже без прямых повреждений слизистой или нервной системы. То есть воспаление может быть "скрытым" — человек ощущает лишь лёгкий дискомфорт, но процесс уже запущен.

Почему это важно для пациентов с псориазом

Связь между кожей и кишечником означает, что псориаз может быть не только дерматологической, но и системной болезнью. Генетическая мутация затрагивает сразу несколько органов, поэтому лечение должно быть комплексным.

"Мы видим, что иммунные сигналы кожи и кишечника переплетаются. Это помогает объяснить, почему при псориазе часто наблюдаются расстройства ЖКТ", — отметил дерматолог Саймон Линч.

Что известно о гене CARD14

Ген CARD14 участвует в активации белка NF-κB — главного "включателя" воспаления. При его мутации эта система выходит из-под контроля, и организм начинает атаковать собственные ткани.

Показатель Норма При мутации CARD14 Активность иммунных клеток кожи Умеренная Гиперактивная Микробное разнообразие кишечника Высокое Снижено Скорость моторики Нормальная Замедленная Уровень антимикробных пептидов Достаточный Снижен Восприимчивость к инфекциям Обычная Повышенная

Что это значит для науки и медицины

Новые данные показывают, что лечить псориаз можно будет не только через кожу. Воздействие на микробиом и иммунитет кишечника может стать частью комплексной терапии. Учёные уже рассматривают возможность использования пробиотиков и пребиотиков, чтобы стабилизировать микрофлору и снизить воспаление.

Кроме того, открытие объясняет, почему у некоторых пациентов традиционные кремы и мази не дают устойчивого результата: первопричина может быть "внутри".

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье кишечника при псориазе

Следите за питанием. Избегайте излишков сахара, жирной пищи и алкоголя. Добавляйте клетчатку. Она питает полезные бактерии и помогает работе кишечника. Используйте пробиотики. По согласованию с врачом подберите препараты с лакто- и бифидобактериями. Минимизируйте стресс. Гормоны стресса напрямую влияют на иммунную активность. Обсудите с дерматологом анализ микробиоты. Иногда коррекция рациона или терапия микробиома помогают улучшить состояние кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: лечить только кожу.

лечить только кожу. Последствие: воспаление возвращается из-за неустранённой причины.

воспаление возвращается из-за неустранённой причины. Альтернатива: обследование ЖКТ и корректировка микрофлоры.

обследование ЖКТ и корректировка микрофлоры. Ошибка: полностью исключить жиры из рациона.

полностью исключить жиры из рациона. Последствие: нарушается всасывание витаминов A и E, необходимых для кожи.

нарушается всасывание витаминов A и E, необходимых для кожи. Альтернатива: использовать полезные жиры — рыбу, оливковое масло, орехи.

использовать полезные жиры — рыбу, оливковое масло, орехи. Ошибка: игнорировать лёгкие кишечные симптомы.

игнорировать лёгкие кишечные симптомы. Последствие: риск хронического воспаления.

риск хронического воспаления. Альтернатива: обратиться к гастроэнтерологу при первых изменениях стула или болях.

А что если ген CARD14 есть у здорового человека?

Наличие мутации не означает, что болезнь проявится. Генетика — лишь один из факторов. Запустить процесс могут стресс, инфекции, питание или гормональные изменения. Учёные называют это "эффектом спускового крючка": при совпадении условий скрытые мутации дают о себе знать.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы Позволяет понять взаимосвязь кожи и кишечника Требует дополнительных клинических исследований Открывает возможности для новой терапии Пока проверено только на животных моделях Помогает персонализировать лечение Мутация встречается редко и сложна в диагностике

FAQ

Можно ли проверить себя на мутацию CARD14?

Да, с помощью генетического теста. Он проводится в специализированных лабораториях.

Может ли питание влиять на активность гена?

Косвенно — да. Рацион влияет на микробиом, который, в свою очередь, воздействует на иммунную систему.

Связан ли CARD14 только с псориазом?

Нет. Исследователи предполагают, что он может участвовать и в других аутоиммунных процессах — например, при болезни Крона.

Мифы и правда

Миф: псориаз — чисто кожное заболевание.

псориаз — чисто кожное заболевание. Правда: он имеет системную природу и затрагивает иммунные и метаболические пути.

он имеет системную природу и затрагивает иммунные и метаболические пути. Миф: кишечник не влияет на кожу.

кишечник не влияет на кожу. Правда: состояние микрофлоры напрямую связано с уровнем воспаления и иммунными реакциями кожи.

состояние микрофлоры напрямую связано с уровнем воспаления и иммунными реакциями кожи. Миф: пробиотики бесполезны.

пробиотики бесполезны. Правда: при правильно подобранной схеме они могут снизить воспалительные маркеры.

Интересные факты

У человека и мыши гены CARD14 почти идентичны, поэтому модель эксперимента считается надёжной. Клетки Панета, отвечающие за выработку антимикробных пептидов, названы в честь немецкого физиолога Йозефа Панета, открывшего их в XIX веке. Слово "псориаз" происходит от греческого psora - "зуд", но теперь ясно, что болезнь начинается далеко не с кожи.

Открытие роли гена CARD14 стало шагом к пониманию того, что кожа и кишечник — части единой иммунной системы. Изменения в одном органе могут вызывать отклик в другом. В будущем это позволит создавать терапии, которые действуют не только на симптомы, но и на корень болезни.