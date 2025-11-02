ЗОЖ с подвохом: эти продукты вредят больше фастфуда, хотя считаются полезными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены, что ведут правильный образ жизни, заменяя фастфуд на фитнес-батончики, покупая "легкие" йогурты и готовя еду на растительном масле. Однако кардиологи всё чаще предупреждают: некоторые из этих привычек могут быть не такими полезными, как кажется. Калифорнийский врач-кардиолог Санджай Бходжрадж рассказал, какие продукты, считающиеся "здоровыми", он сам никогда не стал бы есть.

Девушка ест протеиновый батончик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест протеиновый батончик

Почему "полезное" не всегда безопасно

Современная пищевая индустрия активно продвигает продукты с пометками "фитнес", "лайт", "диетический", создавая ощущение, будто они способствуют укреплению здоровья. На деле же во многих из них содержится избыток сахара, химических добавок и трансжиров. Всё это повышает риск воспалений, нарушает обмен веществ и негативно влияет на сосуды.

"Некоторые продукты, которые считаются здоровыми, в действительности создают нагрузку на сердце и способствуют воспалению в артериях", — отметил кардиолог Санджай Бходжрадж.

Эксперт выделил пять категорий продуктов, от которых стоит отказаться, если вы заботитесь о здоровье сердца и сосудов.

1. Масла из семян: рапсовое, соевое, кукурузное

На первый взгляд, растительные масла выглядят полезной альтернативой сливочному. Но, как пояснил врач, при нагревании такие масла теряют свои свойства и начинают выделять вещества, вызывающие воспаление сосудов.

Рапсовое, соевое и кукурузное масла содержат большое количество омега-6 жирных кислот, избыток которых нарушает баланс с омега-3 и способствует развитию хронических воспалений.

"Масла из семян при нагревании могут вызывать воспаление в артериях, увеличивая риск инфарктов и инсультов", — подчеркнул Санджай Бходжрадж.

Альтернатива: использовать оливковое масло холодного отжима, масло авокадо или кокосовое — они устойчивы к нагреванию и безопаснее для сердца.

2. Диетические продукты с искусственными подсластителями

Многие стремятся снизить количество калорий, заменяя сахар на подсластители — аспартам, сукралозу, ацесульфам-К. Но исследования показывают, что эти вещества нарушают реакцию организма на инсулин и могут провоцировать метаболические сбои.

Кроме того, сладкий вкус без поступления калорий вводит мозг в заблуждение, усиливая чувство голода.

"Аспартам и сукралоза нарушают реакцию на инсулин и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил Санджай Бходжрадж.

Альтернатива: натуральные подсластители вроде стевии, эритрита или нерафинированного мёда в небольших количествах.

3. Ароматизированные йогурты

Многие считают йогурт символом здорового питания, но сладкие и ароматизированные версии далеки от пользы. Один стакан может содержать до 25 граммов сахара — почти дневную норму. Кроме того, производители добавляют эмульгаторы и стабилизаторы, которые нарушают микрофлору кишечника.

"Ароматизированные йогурты часто содержат чрезмерное количество сахара и эмульгаторы, вредные для микробиома", — пояснил Санджай Бходжрадж.

Альтернатива: натуральный йогурт без добавок, в который можно добавить свежие ягоды или немного мёда.

4. Протеиновые батончики

На витринах спорт-магазинов они выглядят идеально: удобно, питательно, богато белком. Но если изучить состав, выяснится, что многие батончики представляют собой ультрапереработанный продукт с большим количеством сахара, пальмового масла и ароматизаторов.

Регулярное употребление таких перекусов повышает уровень глюкозы в крови и способствует накоплению висцерального жира.

"Протеиновые батончики часто представляют собой смесь сахаров и масел, замаскированную под спортивное питание", — добавил Санджай Бходжрадж.

Альтернатива: домашние батончики из орехов, овсянки и сухофруктов или обычный белок из натуральных источников — яиц, творога, бобовых.

5. Овощные чипсы

Название "овощные" создаёт иллюзию пользы, но технологический процесс сводит все преимущества на нет. Большинство таких чипсов жарятся на тех же маслах, что и картофельные, а после теряют значительную часть витаминов. В результате получается калорийный, жирный продукт с минимальной питательной ценностью.

"Овощные чипсы обычно жарятся на вредных растительных маслах, теряя таким образом свою питательную ценность", — отметил Санджай Бходжрадж.

Альтернатива: запекать овощи в духовке или использовать дегидратор — так сохраняются и вкус, и польза.

Почему вредные привычки сохраняются

Психологи объясняют: люди часто переоценивают "здоровость" продуктов из-за рекламы и маркировки. Этикетка "фитнес" вызывает доверие, даже если в составе много сахара и добавок. Кроме того, пищевые привычки формируются годами, и мозг привыкает к определённому вкусу — особенно к сладкому и жирному.

Осознанное питание и чтение состава продуктов — первый шаг к защите сердца и сосудов.

А что если отказаться трудно

Полный отказ от привычных "здоровых" продуктов не обязателен. Важно снизить частоту их употребления и искать более натуральные альтернативы. Например, вместо ароматизированного йогурта можно выбрать греческий с ягодами, а вместо протеинового батончика — горсть орехов и яблоко.

Мифы и правда о "здоровом" питании

Миф: всё растительное масло полезно.
Правда: только масла холодного отжима, устойчивые к нагреванию, сохраняют пользу.

Миф: диетические продукты безопаснее обычных.
Правда: искусственные заменители сахара и добавки нередко нарушают обмен веществ.

Миф: йогурт всегда полезен.
Правда: только натуральные бездобавочные продукты действительно благотворно влияют на микрофлору.

Интересные факты

  1. При нагревании рапсовое масло выделяет альдегиды — соединения, способные повреждать клетки.

  2. В одном "фитнес" батончике может содержаться больше сахара, чем в банке колы.

  3. Средний американец получает около 30 % калорий из ультрапереработанных продуктов, считая их "полезными".

Исторический контекст

Понятие "здорового питания" стало активно использоваться в маркетинге в 1980–1990-е годы, когда люди начали избегать жиров и калорий. Производители ответили выпуском "диетических" продуктов, заменяя жир сахаром и добавками. Сегодня врачи напоминают: настоящая польза — в простых, минимально обработанных продуктах, а не в ярких этикетках.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
