Правильный стресс делает нас сильнее: как тело превращает напряжение в энергию

Обычно слово "стресс" ассоциируется с тревогой, переутомлением и ухудшением здоровья. Однако специалисты утверждают, что не всякий стресс вреден. Существует его особая форма — эустресс, которая, напротив, помогает человеку развиваться, укреплять иммунитет и адаптироваться к переменам.

Что такое эустресс

Эустресс называют положительным стрессом. Это состояние, при котором человек сталкивается с трудностями, но воспринимает их не как угрозу, а как вызов. Организм при этом мобилизует силы, активирует внимание и стимулирует работу мозга. Такой стресс не разрушает, а тренирует — словно физическая нагрузка, которая укрепляет мышцы.

"Эустресс возникает, когда человек воспринимает ситуацию как вызов, а не как угрозу", — пояснила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Этот вид стресса противоположен дистрессу — хроническому состоянию, которое приводит к истощению и заболеваниям. Эустресс, напротив, повышает уровень энергии и помогает достигать целей.

Как положительный стресс влияет на организм

Во время эустресса в кровь выделяются гормоны — адреналин и норадреналин. Они ускоряют обмен веществ, усиливают концентрацию и кратковременно повышают давление. В отличие от дистресса, такая реакция кратковременна и не вызывает истощения.

Психотерапевты отмечают, что умеренные стрессовые ситуации полезны для мозга: они стимулируют нейропластичность — способность нейронов образовывать новые связи. Это улучшает память, внимание и способность быстро принимать решения.

"Эустресс помогает улучшить память, повысить концентрацию внимания, развить психологическую устойчивость и укрепить иммунитет", — отметила Ирина Крашкина.

Таким образом, умеренный стресс можно сравнить с закалкой — он укрепляет нервную систему и повышает сопротивляемость организма.

Чем эустресс отличается от дистресса

Главное различие между полезным и разрушительным стрессом — в восприятии ситуации. Один и тот же фактор — экзамен, публичное выступление или новый проект — может восприниматься по-разному.

При дистрессе человек видит угрозу, чувствует страх, теряет контроль, его организм вырабатывает кортизол — гормон хронического напряжения. При эустрессе та же ситуация воспринимается как возможность. Мозг активирует дофамин, а тело готовится к действию без паники.

"Когда человек видит в вызове возможность для развития, а не угрозу благополучию, стресс становится полезным", — подчеркнула Ирина Крашкина.

Таким образом, стресс не всегда враг — всё зависит от внутренней оценки происходящего.

Примеры полезного стресса

Эустресс часто возникает в ситуациях, которые требуют усилий, но приносят удовлетворение:

• подготовка к важному выступлению;

• освоение новой профессии;

• физические тренировки;

• участие в соревнованиях;

• переезд или начало новой работы.

Эти события вызывают волнение, но одновременно дают ощущение роста и вдохновения. После преодоления трудностей человек чувствует удовлетворение и гордость за себя.

Как научиться использовать стресс во благо

Психологи считают, что способность превращать стресс в ресурс можно развить. Для этого стоит изменить отношение к трудностям и выработать привычки, которые поддерживают психическую устойчивость.

Менять фокус восприятия. Воспринимайте напряжённые ситуации как задачу, а не катастрофу. Регулировать дыхание. Глубокие вдохи и выдохи помогают снизить уровень тревоги и активировать парасимпатическую систему. Поддерживать физическую активность. Спорт и прогулки помогают "сжигать" избыточный адреналин. Отдыхать после нагрузки. Эустресс полезен только при чередовании активности и восстановления. Формировать уверенность. Маленькие победы укрепляют веру в собственные силы и снижают восприимчивость к стрессу.

Ошибки восприятия

Ошибка: пытаться полностью исключить стресс из жизни.

Последствие: отсутствие стимулов для развития, снижение адаптивности.

Альтернатива: научиться управлять реакцией на стресс и использовать его как инструмент роста.

Ошибка: путать эустресс с хроническим напряжением.

Последствие: переутомление, бессонница, эмоциональное выгорание.

Альтернатива: следить за балансом между активностью и отдыхом, своевременно переключаться.

А что если стресс кажется постоянным

Если тревожность не проходит даже после завершения сложных задач, это может быть сигналом дистресса. В этом случае важно не игнорировать симптомы: нарушение сна, раздражительность, усталость. Помогут дыхательные практики, снижение нагрузки и консультация специалиста.

Психотерапевты подчёркивают, что кратковременный стресс помогает нам адаптироваться, а хронический — разрушает. Поэтому важно уметь отличать один от другого.

Плюсы и минусы эустресса

Преимущества:

• развивает эмоциональную устойчивость;

• повышает работоспособность и концентрацию;

• укрепляет иммунную систему;

• способствует личностному росту.

Недостатки:

• при избыточной нагрузке может перейти в дистресс;

• требует достаточного отдыха для восстановления.

Мифы и правда

Миф: стресс всегда вреден.

Правда: умеренный стресс помогает адаптироваться и повышает эффективность работы мозга.

Миф: спокойствие — залог здоровья.

Правда: полное отсутствие стрессовых стимулов снижает мотивацию и приводит к апатии.

Миф: эустресс испытывают только экстремалы.

Правда: это состояние может возникать у любого человека при решении повседневных задач.

Интересные факты

Термин "эустресс" впервые ввёл в 1970-х годах физиолог Ганс Селье, автор классической теории стресса. Исследования показывают, что люди, испытывающие умеренные стрессовые нагрузки, живут дольше, чем те, кто избегает их вовсе. Кратковременный стресс усиливает иммунный ответ, повышая устойчивость к инфекциям.

Исторический контекст

Понимание стресса как не только негативного, но и адаптационного механизма сформировалось во второй половине XX века. Ганс Селье первым предложил разделение стресса на дистресс и эустресс, показав, что организм способен использовать стрессовую энергию во благо. Современная психология рассматривает эустресс как важный элемент личностного роста и устойчивости к жизненным переменам.