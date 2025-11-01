Ночь превращается в испытание: что стоит за внезапными пробуждениями без причины

Ночные пробуждения, когда человек внезапно открывает глаза посреди тишины и уже не может погрузиться обратно в сон, знакомы многим. Это не просто случайное неудобство, а форма бессонницы, которую специалисты называют "инсомнией, связанной с поддержанием сна". Такое состояние может длиться неделями или даже месяцами, если не разобраться в причинах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бессонница: почему мы не спим

Что происходит с организмом

Во время сна мозг проходит несколько фаз — от поверхностного расслабления до глубокой фазы медленного сна и быстрого, когда снятся сновидения. Если пробуждение происходит в середине ночи, чаще всего человек вырывается из одной из этих фаз, а нервная система не успевает вернуться в спокойное состояние. В результате — ощущение тревоги, напряжения и невозможность снова заснуть.

"Это состояние называется "инсомния, связанная с поддержанием сна"", — пояснила врач-сомнолог Карен Карлсон.

По словам специалистов, такой тип бессонницы чаще наблюдается у людей с повышенной тревожностью, у тех, кто работает в нерегулярные смены, и у женщин в период гормональных изменений. Но даже у вполне здорового человека нарушение режима или чрезмерное переутомление могут вызвать ночные пробуждения.

Основные причины

Сомнологи выделяют несколько наиболее частых факторов, которые мешают спать всю ночь без перерыва.

Стресс и эмоциональное напряжение. Мозг остаётся "на стороже", даже когда тело пытается отдыхать. Любая тревожная мысль активирует кору головного мозга, и сон прерывается. Физиологические причины. Хронические боли, апноэ, приливы в период менопаузы, а также болезни щитовидной железы нередко становятся источником нарушения сна. Неправильный режим. Попытка лечь спать слишком рано приводит к тому, что организм просто не готов ко сну — и человек просыпается спустя шесть-семь часов, когда биологические часы завершают цикл. Внешние раздражители. Шум, свет от телефона, неудобная подушка или слишком тёплая температура в комнате могут стать триггером пробуждения.

Ошибки, которые мешают восстановить сон

Многие, проснувшись среди ночи, совершают одинаковые ошибки. Одна из них — попытка насильно заснуть. Это создаёт внутреннее напряжение и только ухудшает ситуацию.

"Не стоит заставлять себя засыпать через силу. Лучше встать, сделать что-то спокойное — почитать или разобрать бельё", — отметил эксперт по сну из Университета Джонса Хопкинса Луис Ф. Буэнавер.

Другая распространённая ошибка — смотреть на часы. Осознание того, что "до утра осталось всего два часа", усиливает тревогу и блокирует выработку мелатонина — гормона сна.

Как вернуть спокойный сон

Сомнологи рекомендуют создать собственный ритуал отхода ко сну, чтобы тело и мозг понимали сигнал к отдыху.

За два часа до сна выключить гаджеты и снизить уровень освещения. Избегать тяжёлой пищи, кофеина и алкоголя. Поддерживать температуру в спальне около 18-20 градусов. Использовать затемняющие шторы и минимизировать источники шума. Ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Главное правило — регулярность. Именно она помогает восстановить природные циркадные ритмы, которые управляют чередованием сна и бодрствования.

А что если сон не возвращается

Если спустя 15-20 минут после пробуждения сон не приходит, врачи советуют встать и заняться делом, которое не вызывает сильных эмоций. Можно включить тихую музыку, почитать бумажную книгу, сделать дыхательные упражнения. После лёгкой активности усталость постепенно вернётся, и уснуть станет проще.

При регулярных нарушениях сна специалисты советуют вести дневник сна. В нём фиксируют время отхода ко сну, пробуждения, настроение и возможные раздражители. Через пару недель часто становится ясно, что именно провоцирует инсомнию — стресс, питание или несоблюдение режима.

Когда пора к врачу

Если ночные пробуждения повторяются чаще трёх раз в неделю и сохраняются больше месяца, стоит обратиться к сомнологу. Иногда причиной оказываются скрытые расстройства — например, синдром беспокойных ног или ночное апноэ. Современная диагностика позволяет точно определить источник проблемы и подобрать мягкое лечение без снотворных.

"В большинстве случаев сон можно наладить без медикаментов, просто скорректировав привычки и распорядок", — подчеркнула врач-сомнолог Карен Карлсон.

Мифы и правда о сне

Миф: если не спишь ночью, нужно обязательно компенсировать это дневным сном.

Правда: дневной отдых сбивает циркадные ритмы и может усугубить бессонницу.

Миф: чем дольше лежишь в кровати, тем больше отдыхаешь.

Правда: избыточное пребывание в постели приводит к снижению качества сна.

Миф: с возрастом людям нужно меньше спать.

Правда: взрослому человеку по-прежнему требуется 7-8 часов сна, но фазы становятся короче.

Интересные факты о ночных пробуждениях

В Средние века прерывистый сон считался нормой: люди спали дважды за ночь, делая перерыв на молитву или чтение. Исследования показали, что даже короткие пробуждения снижают когнитивные функции на следующий день. У тех, кто соблюдает стабильный режим, ночные пробуждения происходят реже в три раза.

Как улучшить качество сна шаг за шагом

Настройте биологические часы — ложитесь спать в одно время. Старайтесь больше бывать на дневном свете — это помогает выработке мелатонина. Уменьшите количество экранного времени перед сном. Добавьте физическую активность: прогулки, йога или плавание. Если не помогает, обратитесь к специалисту по сну.

Плюсы и минусы саморегуляции сна

Преимущества:

• не требует медикаментов;

• улучшает общее самочувствие;

• помогает нормализовать биоритмы;

• снижает уровень тревожности.

Недостатки:

• требует терпения и дисциплины;

• первые результаты появляются не сразу;

• у некоторых людей без терапии эффекта может не быть.

Исторический контекст

Интерес к сну как медицинской проблеме появился во второй половине XX века. В 1970-х годах в США начали активно развиваться лаборатории сна, а термин "сомнология" закрепился как отдельная медицинская дисциплина. С тех пор специалисты изучают не только фазы сна, но и механизмы пробуждения, влияние гаджетов и стресса.