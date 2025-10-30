Семейный кошмар: как тёмная триада отравляет жизнь близким — новое исследование.

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:39
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Исследователи из Пакистана выяснили, что молодые люди с более выраженными чертами так называемой "тёмной триады" — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — чаще испытывают трудности в общении с родственниками и оценивают качество семейных отношений как низкое.

Выяснение отношений
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выяснение отношений

Работа опубликована в журнале Journal of Professional & Applied Psychology (JPAP).

Что такое "тёмная триада"

Термин "тёмная триада" объединяет три связанных типа личности:

  • макиавеллизм - склонность к манипуляциям и прагматичному, циничному взгляду на жизнь;

  • нарциссизм - повышенное чувство собственной значимости и потребность во внимании;

  • психопатия - импульсивность, эмоциональная холодность и отсутствие эмпатии.

Ранее эти особенности связывали с трудностями в дружбе, на работе и в романтических отношениях, однако их влияние на семейную динамику почти не изучалось.

Как проходило исследование

Авторы из Лахора решили восполнить этот пробел и изучить, как наличие тёмных черт отражается на восприятии семейных связей у молодых взрослых. В выборке участвовали 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет — периода, когда формируются представления о доверии, поддержке и эмоциональной близости.

Использовались две методики: шкала оценки тёмной триады и модифицированный опросник семейного взаимодействия, позволяющий определить степень эмоциональной отзывчивости, поддержки и взаимопонимания.

Главные выводы

Результаты показали очевидную тенденцию: чем сильнее выражены у человека тёмные черты, тем хуже он оценивает свои отношения с близкими. Особенно тесной оказалась связь между психопатическими особенностями и низким уровнем эмоциональной отзывчивости в семье.

Это означает, что люди с недостаточной эмпатией и склонностью к эмоциональной отстранённости чаще сталкиваются с непониманием, конфликтами и ощущением отчуждения.

Почему это важно

Семья остаётся ключевым институтом социализации. Для молодых людей именно внутрисемейная атмосфера часто формирует базовое чувство безопасности и способность к эмпатии. Если же человек демонстрирует черты манипулятивности или нарциссизма, это не только мешает ему выстраивать тёплые связи, но и может усиливать отчуждение с обеих сторон.

Психологи отмечают, что подобные паттерны поведения редко возникают "из ниоткуда": они часто связаны с детскими травмами, неустойчивыми отношениями с родителями или недостатком эмоциональной поддержки в раннем возрасте.

Перспективы исследования

Учёные планируют расширить выборку и провести долгосрочные наблюдения, чтобы проследить, как эти черты развиваются с возрастом и насколько их выраженность влияет на устойчивость браков и родительские модели поведения. Особое внимание исследователи хотят уделить культурным различиям — ведь восприятие семьи и ролевые ожидания в Пакистане, Европе или России могут сильно отличаться.

Что можно сделать

Психологи считают, что результаты подобной работы могут помочь в разработке программ по психологическому просвещению и профилактике семейных конфликтов. В университетах и молодежных центрах всё чаще внедряются тренинги эмоционального интеллекта, которые учат молодых людей понимать свои чувства и конструктивно выстраивать диалог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
