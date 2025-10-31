Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:02
Здоровье

Открытия в фармакологии случаются не только в результате поиска новых веществ, но и при внимательном взгляде на уже знакомые организмы. Именно так произошло с антибиотиком, который буквально "прятался на виду" в одной из самых изученных бактерий. Исследователи из Университета Уорика (Великобритания) и Университета Монаша (Австралия) сообщили о находке соединения, которое потенциально способно изменить подход к лечению устойчивых инфекций.

Таблетки
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Как нашли скрытый антибиотик

Учёные работали с бактерией Streptomyces coelicolor, известной науке с середины XX века. Этот микроорганизм активно используется в лабораторных исследованиях, поскольку способен вырабатывать целый ряд антибиотиков. Однако в процессе изучения метаболических путей его активности специалисты заметили необычный промежуточный продукт — соединение, получившее название пре-метиленомомицин С лактон.

Оказалось, что это вещество образуется при синтезе уже известного антибиотика метиленомомицина А. На первый взгляд — ничего особенного, но дальнейшие эксперименты показали, что скрытый "продукт" обладает совершенно уникальными свойствами.

В сто раз сильнее привычного антибиотика

Лабораторные испытания продемонстрировали поразительный результат: пре-метиленомомицин С лактон оказался в 100 раз эффективнее метиленомомицина А при борьбе с грамположительными бактериями. Особенно впечатляющими оказались результаты против штаммов, которые уже не поддаются большинству существующих антибиотиков.

"Новое соединение показало выраженную активность против MRSA и VRE — бактерий, которые считаются одними из самых опасных для человека", — отметил представитель исследовательской группы из Университета Уорика Джеймс Нейлор.

MRSA — это устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, а VRE — Enterococcus, не чувствительный к ванкомицину. Оба патогена входят в список Всемирной организации здравоохранения как критически опасные из-за растущей устойчивости к терапии.

Это открытие уникально

Один из важнейших аспектов находки заключается в том, что бактерии Enterococcus не смогли развить устойчивость к новому веществу даже после 28 дней постоянного контакта. Это редкий результат, ведь большинство антибиотиков теряют эффективность при длительном применении — микроорганизмы быстро приспосабливаются.

По словам учёных, такая устойчивость связана с необычным механизмом действия нового соединения. В отличие от традиционных антибиотиков, пре-метиленомомицин С лактон атакует клеточные процессы с другого направления, блокируя синтез жизненно важных белков.

Сравнение антибиотиков

Показатель Метиленомомицин А Пре-метиленомомицин С лактон
Эффективность против MRSA Средняя Очень высокая
Эффективность против VRE Низкая Высокая
Вероятность развития устойчивости Высокая Минимальная
Механизм действия Нарушение синтеза ДНК Блокировка белкового обмена
Потенциал для клинического применения Ограниченный Высокий

Шаг за шагом: как нашли пропавший антибиотик

  1. Учёные изменили часть генов бактерии Streptomyces coelicolor, отвечающих за синтез метиленомомицина А.
  2. При анализе промежуточных веществ в цепочке синтеза они заметили соединение с необычной структурой.
  3. Это соединение протестировали против ряда опасных патогенов.
  4. Результаты показали неожиданно высокую активность, что подтолкнуло к дальнейшему изучению.
  5. Так был выявлен новый антибиотик, способный бороться с устойчивыми штаммами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться поиском совершенно новых веществ.
Последствия: упускаются скрытые соединения, уже присутствующие в известных микроорганизмах.
Альтернатива: анализ промежуточных продуктов синтеза антибиотиков — подход, позволивший найти пре-метиленомомицин С лактон.

Если новые лекарства уже рядом

Исследователи считают, что подобные "спящие" соединения могут скрываться и в других бактериях, активно изучаемых десятилетиями. Если методику поиска промежуточных продуктов распространить на другие микроорганизмы, это может открыть целую новую эпоху антибиотикотерапии.

"Мы буквально стоим на пороге новой парадигмы в поиске антибиотиков", — заявил профессор микробиологии Университета Монаша Дэниел Бойл.

FAQ

Что делает это открытие важным для медицины?
Оно доказывает, что даже хорошо изученные микроорганизмы могут скрывать нераскрытые антибиотики, которые способны заменить препараты, к которым выработалась устойчивость.

Когда препарат может попасть в клиническое применение?
После завершения доклинических испытаний и серии тестов на безопасность — процесс может занять несколько лет.

Может ли этот антибиотик заменить существующие?
Пока рано говорить о замене, но он может стать важным дополнением в лечении инфекций, не поддающихся терапии стандартными средствами.

Мифы и правда

  • Миф: новые антибиотики нужно искать только в неизвестных бактериях.
    Правда: как показало исследование, полезные соединения могут скрываться в давно изученных видах.
  • Миф: если бактерия знакома науке, она не может "удивить".
    Правда: Streptomyces coelicolor — яркое опровержение, доказавшее обратное.
  • Миф: устойчивость развивается всегда, независимо от вещества.
    Правда: в случае пре-метиленомомицина С лактона устойчивость не возникла даже при длительном воздействии.

Три интересных факта

  1. Бактерии Streptomyces — источник более 70% всех известных антибиотиков.
  2. Метиленомомицин А был открыт ещё в 1956 году, но лишь спустя почти 70 лет в его синтезе нашли новое соединение.
  3. По оценкам ВОЗ, к 2050 году устойчивые бактерии могут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно, если не появятся новые препараты.

Открытие пре-метиленомомицина С лактона показало, что даже старые и досконально изученные микроорганизмы способны скрывать огромный потенциал для медицины. Этот случай стал напоминанием: важные решения нередко лежат не в поиске нового, а в умении глубже взглянуть на привычное.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность соединения, мир может получить мощный инструмент против устойчивых инфекций — тех самых "тихих убийц", которые становятся всё большей угрозой для человечества.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
