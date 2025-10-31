Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств

Открытия в фармакологии случаются не только в результате поиска новых веществ, но и при внимательном взгляде на уже знакомые организмы. Именно так произошло с антибиотиком, который буквально "прятался на виду" в одной из самых изученных бактерий. Исследователи из Университета Уорика (Великобритания) и Университета Монаша (Австралия) сообщили о находке соединения, которое потенциально способно изменить подход к лечению устойчивых инфекций.
Учёные работали с бактерией Streptomyces coelicolor, известной науке с середины XX века. Этот микроорганизм активно используется в лабораторных исследованиях, поскольку способен вырабатывать целый ряд антибиотиков. Однако в процессе изучения метаболических путей его активности специалисты заметили необычный промежуточный продукт — соединение, получившее название пре-метиленомомицин С лактон.
Оказалось, что это вещество образуется при синтезе уже известного антибиотика метиленомомицина А. На первый взгляд — ничего особенного, но дальнейшие эксперименты показали, что скрытый "продукт" обладает совершенно уникальными свойствами.
Лабораторные испытания продемонстрировали поразительный результат: пре-метиленомомицин С лактон оказался в 100 раз эффективнее метиленомомицина А при борьбе с грамположительными бактериями. Особенно впечатляющими оказались результаты против штаммов, которые уже не поддаются большинству существующих антибиотиков.
"Новое соединение показало выраженную активность против MRSA и VRE — бактерий, которые считаются одними из самых опасных для человека", — отметил представитель исследовательской группы из Университета Уорика Джеймс Нейлор.
MRSA — это устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, а VRE — Enterococcus, не чувствительный к ванкомицину. Оба патогена входят в список Всемирной организации здравоохранения как критически опасные из-за растущей устойчивости к терапии.
Один из важнейших аспектов находки заключается в том, что бактерии Enterococcus не смогли развить устойчивость к новому веществу даже после 28 дней постоянного контакта. Это редкий результат, ведь большинство антибиотиков теряют эффективность при длительном применении — микроорганизмы быстро приспосабливаются.
По словам учёных, такая устойчивость связана с необычным механизмом действия нового соединения. В отличие от традиционных антибиотиков, пре-метиленомомицин С лактон атакует клеточные процессы с другого направления, блокируя синтез жизненно важных белков.
|Показатель
|Метиленомомицин А
|Пре-метиленомомицин С лактон
|Эффективность против MRSA
|Средняя
|Очень высокая
|Эффективность против VRE
|Низкая
|Высокая
|Вероятность развития устойчивости
|Высокая
|Минимальная
|Механизм действия
|Нарушение синтеза ДНК
|Блокировка белкового обмена
|Потенциал для клинического применения
|Ограниченный
|Высокий
Ошибка: ограничиваться поиском совершенно новых веществ.
Последствия: упускаются скрытые соединения, уже присутствующие в известных микроорганизмах.
Альтернатива: анализ промежуточных продуктов синтеза антибиотиков — подход, позволивший найти пре-метиленомомицин С лактон.
Исследователи считают, что подобные "спящие" соединения могут скрываться и в других бактериях, активно изучаемых десятилетиями. Если методику поиска промежуточных продуктов распространить на другие микроорганизмы, это может открыть целую новую эпоху антибиотикотерапии.
"Мы буквально стоим на пороге новой парадигмы в поиске антибиотиков", — заявил профессор микробиологии Университета Монаша Дэниел Бойл.
Что делает это открытие важным для медицины?
Оно доказывает, что даже хорошо изученные микроорганизмы могут скрывать нераскрытые антибиотики, которые способны заменить препараты, к которым выработалась устойчивость.
Когда препарат может попасть в клиническое применение?
После завершения доклинических испытаний и серии тестов на безопасность — процесс может занять несколько лет.
Может ли этот антибиотик заменить существующие?
Пока рано говорить о замене, но он может стать важным дополнением в лечении инфекций, не поддающихся терапии стандартными средствами.
Открытие пре-метиленомомицина С лактона показало, что даже старые и досконально изученные микроорганизмы способны скрывать огромный потенциал для медицины. Этот случай стал напоминанием: важные решения нередко лежат не в поиске нового, а в умении глубже взглянуть на привычное.
Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность соединения, мир может получить мощный инструмент против устойчивых инфекций — тех самых "тихих убийц", которые становятся всё большей угрозой для человечества.
