Напиток, который заменяет кофе и лечит изнутри: что скрывает скромный цикорий

Здоровье

Цикорий нередко называют природным энергетиком и мягкой альтернативой кофе. Его аромат и вкус знакомы многим, но далеко не все знают, насколько глубоко этот напиток влияет на организм. По словам специалистов, при регулярном употреблении цикорий способен не только поддерживать работу сердца и кишечника, но и помогать в контроле уровня сахара в крови.

Чашка цикория
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка цикория

Чем полезен цикорий

Цикорий богат витаминами и минералами, которые участвуют во множестве процессов внутри организма. В его составе присутствуют витамины A, E, B1, B2, B3, C, PP, а также калий и магний. Это сочетание поддерживает работу нервной системы, укрепляет сосуды и помогает сохранять энергию без скачков, характерных для кофеина.

Главный активный компонент растения — инулин, природный пребиотик. Он стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение и способствует мягкому выведению токсинов.

"Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины и большое количество инулина, который полезен для кишечной микрофлоры", — отметила врач-диетолог Ирина Рыль.

По её словам, напиток на основе цикория способен мягко снижать уровень сахара в крови и улучшать обмен веществ. Кроме того, листья и стебли растения можно добавлять в салаты, где они раскрывают лёгкую горчинку и придают блюду пикантный вкус.

Сравнение: цикорий против кофе

Показатель Цикорий Кофе
Кофеин Отсутствует Содержится
Воздействие на давление Стабилизирует Повышает
Влияние на ЖКТ Улучшает микрофлору Может раздражать слизистую
Эффект при диабете Снижает сахар Может вызывать колебания глюкозы
Минеральный состав Калий, магний, инулин Железо, магний, антиоксиданты

Как видно, цикорий — мягкий вариант для тех, кто хочет отказаться от кофе, но не готов расставаться с его вкусом и ритуалом утреннего напитка.

Как правильно употреблять цикорий

  1. Выбирайте натуральный продукт. Лучше отдать предпочтение порошковому или растворимому цикорию без добавления сахара и ароматизаторов.

  2. Разводите не кипятком, а горячей водой около 80 °C. Так сохраняется больше полезных веществ.

  3. Добавляйте молоко или растительные сливки. Это смягчит вкус и снизит горечь.

  4. Не злоупотребляйте. Достаточно 1-2 чашек в день, чтобы получить эффект без нагрузки на сосуды.

  5. Используйте листья и стебли. Молодые побеги подойдут для салатов или гарниров, придавая им лёгкий ореховый аромат.

Противопоказания

Несмотря на свои преимущества, цикорий подходит не всем. Врач-диетолог Ирина Рыль предупреждает, что напиток нельзя сочетать с приёмом антибиотиков — он может снизить их эффективность.

Также цикорий противопоказан людям с заболеваниями вен, например, при варикозном расширении. Его активные вещества могут влиять на сосудистый тонус, что в отдельных случаях усугубляет состояние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить цикорий вместо воды в течение дня.
    Последствие: возможная нагрузка на сосуды и ЖКТ.
    Альтернатива: 1-2 чашки в день и достаточное количество чистой воды.

  • Ошибка: сочетать с кофе или энергетиками.
    Последствие: двойное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
    Альтернатива: полностью заменить утренний кофе цикорием.

  • Ошибка: добавлять сахар.
    Последствие: снижение пользы для обмена веществ и уровня сахара.
    Альтернатива: использовать немного мёда или корицы.

А что если пить цикорий вместо кофе?

Многие, отказавшись от кофе, уже через неделю замечают, что сон стал глубже, а уровень тревожности снизился. Цикорий не возбуждает нервную систему, но помогает сохранить концентрацию. Благодаря инулину он мягко стимулирует обмен веществ, а содержащиеся витамины группы B поддерживают ясность ума.

Если вы привыкли к кофеиновой бодрости, начните постепенно — заменяйте по одной чашке кофе в день цикорием. Так организм адаптируется без резких перепадов давления и настроения.

Плюсы и минусы цикория

Плюсы Минусы
Снижает уровень сахара Может вызывать обострение варикоза
Поддерживает микрофлору кишечника Не сочетается с антибиотиками
Не содержит кофеина Обладает горьковатым вкусом
Благоприятно влияет на сосуды Не рекомендуется при некоторых сердечных заболеваниях

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли пить цикорий каждый день?
Да, если нет противопоказаний, 1-2 чашки в день безопасны и полезны.

Помогает ли цикорий при диабете?
Да, инулин снижает уровень сахара и улучшает чувствительность клеток к инсулину.

Можно ли пить цикорий при гипертонии?
Да, напиток не повышает давление и может способствовать его нормализации.

Можно ли беременным пить цикорий?
В умеренном количестве — да, но лучше обсудить с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: цикорий полностью заменяет кофе.
    Правда: вкус похож, но эффект мягче — он не даёт мгновенного прилива энергии.

  • Миф: напиток вреден для печени.
    Правда: напротив, цикорий улучшает отток желчи и поддерживает печень.

  • Миф: растворимый цикорий не имеет пользы.
    Правда: если в составе нет добавок, он сохраняет большую часть полезных свойств.

3 интересных факта

  1. Цикорий использовали ещё древние египтяне как средство для очищения крови.

  2. В Европе его начали выращивать в XVII веке как замену кофе во времена дефицита.

  3. Корни цикория применяются в фармацевтике — из них получают экстракты для поддержки печени и кишечника.

Растение цикорий известно человечеству более 5 000 лет. Его упоминали в трудах Гиппократа как средство для укрепления здоровья и очищения организма. В XIX веке цикорий стал основой для кофейных напитков без кофеина — особенно во времена войн и ограничений, когда настоящий кофе был редкостью.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
