Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перемирие на пороховой бочке: Афганистан и Пакистан прекратили огонь
Королевский удар: брат Карла III теряет все титулы из-за своей темной тайны
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ядерные испытания США: Россия внимательно следит за каждым шагом
Ручная мойка возвращается в моду: водители поняли, чему нельзя доверять автомеханике
Трагедия в сердце Ростова: детали расследования после инцидента в офисе энергетиков
Смерть кота в стенах квартиры: какое испытание или болезнь сулит эта примета
Остров отчаяния: 8 туристов, включая ребёнка, были покинуты турфирмой на произвол судьбы в Карелии
Не узнать свои волосы: этот трюк с водой избавит от пушистости навсегда

Удар мизинцем спас жизнь: случай, о котором говорит весь мир — случайность, переписавшая судьбу

1:49
Здоровье

Пол Энглисс из Лондона жил спокойно и размеренно. Работа бухгалтера, семья, дочь-подросток, редкие путешествия. Его история могла бы остаться обыкновенной, если бы не случайный удар мизинцем о стул, который буквально спас ему жизнь. Этот инцидент стал отправной точкой в череде событий, раскрывших смертельно опасный диагноз, о котором мужчина даже не подозревал.

Нога рядом с тумбочкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нога рядом с тумбочкой

Боль списали на усталость

Весной 2024 года Пол начал ощущать сильную боль в пояснице. Он уже сталкивался с подобным — подумал, что это очередной приступ хронической боли, и ограничился обезболивающими. Несколько дней покоя — и всё вроде бы прошло.

Но спустя несколько месяцев, в августе, семья отправилась в Японию. Среди планов — восхождение на знаменитую Фудзияму. С высотой в 3776 метров и тонким воздухом это испытание требует физической выносливости.

"Знаете ли, геройство, но вся энергия моих ног просто растворялась каждые 10 шагов", — вспоминает Пол Энглисс.

Он всё же добрался до вершины, но остаток отпуска провёл, приклеив к спине термопластыри. Никто тогда не мог предположить, что за этой болью скрывается не усталость, а разрушение костей.

Обычный удар

Осенью того же года Пол случайно задел мизинцем ноги ножку стула. Резкая боль заставила его остановиться, но уже через секунду по позвоночнику прошла волна, будто от удара током.

"Ударная волна прошла по позвоночнику, и я был парализован. У меня были спазмы с двух сторон шеи", — рассказал мужчина изданию The Manchester Evening News.

Скорая помощь не нашла ничего подозрительного: дали обезболивающее, посоветовали обратиться к терапевту. Но боль только усиливалась. Чтобы лечь на кровать, Полу понадобилось два с половиной часа.

В больнице ему сделали МРТ, и врачи ошарашенно сообщили: сломан шейный позвонок C3.

Неожиданный диагноз

Шейный отдел зафиксировали воротником, назначили постельный режим. Однако вопрос оставался — как могло произойти, что человек ломает шею от удара пальцем ноги?

Ответ оказался страшнее любого предположения. У Пола обнаружили множественную миелому — редкий вид рака крови, поражающий плазматические клетки костного мозга.

Эти клетки, в норме отвечающие за иммунную защиту, при миеломе мутируют и начинают разрушать кости изнутри, вытесняя здоровые клетки крови.

"Мне сказали, что у меня миелома. Очень редко бывает, чтобы человек ударился пальцем ноги и сломал шею. Это было настоящей бомбой!" — признался Пол.

Когда кости растворяются

После дополнительного обследования врачи насчитали 28 отверстий в позвоночнике. Из-за болезни костная ткань буквально "таяла". Любое неловкое движение могло закончиться катастрофой.

"Если бы не перелом, всё могло бы быть гораздо хуже. Могла бы развиться деформация позвоночника", — рассказал мужчина.

Миелома долго остаётся незаметной: боль в спине или усталость часто принимают за обычные возрастные симптомы. Обычно болезнь выявляется лишь после патологического перелома или случайного анализа крови.

Как спасают пациентов с миеломой

В ноябре 2024 года Пол начал курс химиотерапии. Процедуры проходили раз в неделю на протяжении четырёх месяцев. Весной 2025 года ему пересадили собственные стволовые клетки — это стандартная практика при лечении миеломы, когда поражённый костный мозг заменяют здоровыми клетками пациента.

После трансплантации началась поддерживающая терапия. Затем Пол согласился принять участие в клиническом исследовании нового препарата.

15 сентября он стал частью программы испытаний, а спустя несколько недель анализы показали: в крови больше нет признаков раковых клеток. Биопсия костного мозга, проведённая 13 октября, подтвердила ремиссию.

Советы: как вовремя заподозрить миелому

  1. Следить за болями в спине и костях. Если боль усиливается при движении или не проходит после отдыха, стоит обратиться к врачу.
  2. Делать анализ крови. Уровень белка и кальция может указать на нарушение в работе костного мозга.
  3. Не игнорировать усталость и слабость. Они часто связаны с анемией — частым спутником миеломы.
  4. Проверять почки. Повышенный уровень креатинина может сигнализировать о повреждении, вызванном опухолью.
  5. Проходить МРТ при хронических болях. Особенно если обычные методы лечения не помогают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать хроническую боль на возраст или усталость.
  • Последствие: позднее выявление онкологического процесса.
  • Альтернатива: регулярные профилактические обследования, особенно после 50 лет.

Если болезнь не выявили вовремя

Без лечения миелома постепенно разрушает кости, вызывает анемию и почечную недостаточность. Однако при своевременном диагнозе прогноз благоприятный: по данным Cancer Research UK, более половины пациентов живут дольше десяти лет после начала терапии. Современные препараты и методы трансплантации позволяют добиться ремиссии даже при тяжёлых формах заболевания, сообщает "Царьград".

Плюсы и минусы лечения

Подход Плюсы Минусы
Химиотерапия подавляет раковые клетки, уменьшает боль временная слабость, выпадение волос
Трансплантация стволовых клеток шанс на длительную ремиссию длительный период восстановления
Новые таргетные препараты высокая эффективность, точечное действие высокая стоимость, ограниченная доступность

FAQ

Как выбрать клинику для лечения миеломы?
Лучше обращаться в специализированные онкогематологические центры, где есть оборудование для трансплантации и собственная лаборатория.

Сколько стоит лечение?
В Великобритании и России часть терапии покрывает государственная система здравоохранения. Но современные препараты могут стоить от нескольких тысяч фунтов или сотен тысяч рублей.

Что лучше — химиотерапия или таргетное лечение?
Эти методы обычно комбинируют: химиотерапия подавляет опухоль, а таргетные препараты предотвращают рецидив.

Мифы и правда

  • Миф: миелома развивается только у пожилых.
    Правда: чаще после 60, но случаи встречаются и в 40 лет.
  • Миф: если боли нет, значит, болезни нет.
    Правда: первые стадии могут протекать бессимптомно.
  • Миф: это неизлечимо.
    Правда: при современной терапии возможна стойкая ремиссия.

Главный урок этой истории в том, что даже привычная боль или усталость не должны оставаться без внимания. Современная медицина даёт шанс победить многие болезни, если не игнорировать первые сигналы. Поэтому регулярные обследования и внимательное отношение к себе — не излишняя предосторожность, а осознанная забота о жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Последние материалы
Личка и Спартак: громкое назначение или провал сезона
Она выглядит чистой, но портит всё: накипь, пятна и ломкие волосы — её визитная карточка
Готовьтесь к победе над сорняками: лучшие способы очистить участок за один сезон
Электромобили, которые не останавливаются: почему эта технология пугает автогигантов
Надежды на рыбу рухнули: почему увеличение её потребления не продлит жизнь
Волосы как у королевы: 7 стрижек для кудрявых после 50, которые вернут молодость
Хватит прятать доходы: в Новосибирской области готовят налоговую ловушку для продавцов квартир
Огонь против рутины: летние блюда с дымком превращают обычный ужин в гастрономию выживания
Вся правда о мини-собаках: их держали не для красоты, а для выполнения жуткой работы
Фермент, который решает, быть полным или худым — найден скрытый механизм жировых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.