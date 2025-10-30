Удар мизинцем спас жизнь: случай, о котором говорит весь мир — случайность, переписавшая судьбу

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пол Энглисс из Лондона жил спокойно и размеренно. Работа бухгалтера, семья, дочь-подросток, редкие путешествия. Его история могла бы остаться обыкновенной, если бы не случайный удар мизинцем о стул, который буквально спас ему жизнь. Этот инцидент стал отправной точкой в череде событий, раскрывших смертельно опасный диагноз, о котором мужчина даже не подозревал.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нога рядом с тумбочкой

Боль списали на усталость

Весной 2024 года Пол начал ощущать сильную боль в пояснице. Он уже сталкивался с подобным — подумал, что это очередной приступ хронической боли, и ограничился обезболивающими. Несколько дней покоя — и всё вроде бы прошло.

Но спустя несколько месяцев, в августе, семья отправилась в Японию. Среди планов — восхождение на знаменитую Фудзияму. С высотой в 3776 метров и тонким воздухом это испытание требует физической выносливости.

"Знаете ли, геройство, но вся энергия моих ног просто растворялась каждые 10 шагов", — вспоминает Пол Энглисс.

Он всё же добрался до вершины, но остаток отпуска провёл, приклеив к спине термопластыри. Никто тогда не мог предположить, что за этой болью скрывается не усталость, а разрушение костей.

Обычный удар

Осенью того же года Пол случайно задел мизинцем ноги ножку стула. Резкая боль заставила его остановиться, но уже через секунду по позвоночнику прошла волна, будто от удара током.

"Ударная волна прошла по позвоночнику, и я был парализован. У меня были спазмы с двух сторон шеи", — рассказал мужчина изданию The Manchester Evening News.

Скорая помощь не нашла ничего подозрительного: дали обезболивающее, посоветовали обратиться к терапевту. Но боль только усиливалась. Чтобы лечь на кровать, Полу понадобилось два с половиной часа.

В больнице ему сделали МРТ, и врачи ошарашенно сообщили: сломан шейный позвонок C3.

Неожиданный диагноз

Шейный отдел зафиксировали воротником, назначили постельный режим. Однако вопрос оставался — как могло произойти, что человек ломает шею от удара пальцем ноги?

Ответ оказался страшнее любого предположения. У Пола обнаружили множественную миелому — редкий вид рака крови, поражающий плазматические клетки костного мозга.

Эти клетки, в норме отвечающие за иммунную защиту, при миеломе мутируют и начинают разрушать кости изнутри, вытесняя здоровые клетки крови.

"Мне сказали, что у меня миелома. Очень редко бывает, чтобы человек ударился пальцем ноги и сломал шею. Это было настоящей бомбой!" — признался Пол.

Когда кости растворяются

После дополнительного обследования врачи насчитали 28 отверстий в позвоночнике. Из-за болезни костная ткань буквально "таяла". Любое неловкое движение могло закончиться катастрофой.

"Если бы не перелом, всё могло бы быть гораздо хуже. Могла бы развиться деформация позвоночника", — рассказал мужчина.

Миелома долго остаётся незаметной: боль в спине или усталость часто принимают за обычные возрастные симптомы. Обычно болезнь выявляется лишь после патологического перелома или случайного анализа крови.

Как спасают пациентов с миеломой

В ноябре 2024 года Пол начал курс химиотерапии. Процедуры проходили раз в неделю на протяжении четырёх месяцев. Весной 2025 года ему пересадили собственные стволовые клетки — это стандартная практика при лечении миеломы, когда поражённый костный мозг заменяют здоровыми клетками пациента.

После трансплантации началась поддерживающая терапия. Затем Пол согласился принять участие в клиническом исследовании нового препарата.

15 сентября он стал частью программы испытаний, а спустя несколько недель анализы показали: в крови больше нет признаков раковых клеток. Биопсия костного мозга, проведённая 13 октября, подтвердила ремиссию.

Советы: как вовремя заподозрить миелому

Следить за болями в спине и костях. Если боль усиливается при движении или не проходит после отдыха, стоит обратиться к врачу. Делать анализ крови. Уровень белка и кальция может указать на нарушение в работе костного мозга. Не игнорировать усталость и слабость. Они часто связаны с анемией — частым спутником миеломы. Проверять почки. Повышенный уровень креатинина может сигнализировать о повреждении, вызванном опухолью. Проходить МРТ при хронических болях. Особенно если обычные методы лечения не помогают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать хроническую боль на возраст или усталость.

Последствие: позднее выявление онкологического процесса.

Альтернатива: регулярные профилактические обследования, особенно после 50 лет.

Если болезнь не выявили вовремя

Без лечения миелома постепенно разрушает кости, вызывает анемию и почечную недостаточность. Однако при своевременном диагнозе прогноз благоприятный: по данным Cancer Research UK, более половины пациентов живут дольше десяти лет после начала терапии. Современные препараты и методы трансплантации позволяют добиться ремиссии даже при тяжёлых формах заболевания, сообщает "Царьград".

Плюсы и минусы лечения

Подход Плюсы Минусы Химиотерапия подавляет раковые клетки, уменьшает боль временная слабость, выпадение волос Трансплантация стволовых клеток шанс на длительную ремиссию длительный период восстановления Новые таргетные препараты высокая эффективность, точечное действие высокая стоимость, ограниченная доступность

FAQ

Как выбрать клинику для лечения миеломы?

Лучше обращаться в специализированные онкогематологические центры, где есть оборудование для трансплантации и собственная лаборатория.

Сколько стоит лечение?

В Великобритании и России часть терапии покрывает государственная система здравоохранения. Но современные препараты могут стоить от нескольких тысяч фунтов или сотен тысяч рублей.

Что лучше — химиотерапия или таргетное лечение?

Эти методы обычно комбинируют: химиотерапия подавляет опухоль, а таргетные препараты предотвращают рецидив.

Мифы и правда

Миф: миелома развивается только у пожилых.

Правда: чаще после 60, но случаи встречаются и в 40 лет.

Правда: чаще после 60, но случаи встречаются и в 40 лет. Миф: если боли нет, значит, болезни нет.

Правда: первые стадии могут протекать бессимптомно.

Правда: первые стадии могут протекать бессимптомно. Миф: это неизлечимо.

Правда: при современной терапии возможна стойкая ремиссия.

Главный урок этой истории в том, что даже привычная боль или усталость не должны оставаться без внимания. Современная медицина даёт шанс победить многие болезни, если не игнорировать первые сигналы. Поэтому регулярные обследования и внимательное отношение к себе — не излишняя предосторожность, а осознанная забота о жизни.