Главная ловушка диет: почему вес перестает снижаться и как снова запустить похудение

Здоровье

В начале диеты организм теряет лишнюю жидкость, но спустя время адаптируется к новому весу и процесс похудения замедляется. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По словам Белоусовой, в первые недели диеты вес уходит быстро из-за снижения потребления соли и, как следствие, потери жидкости. Эксперт подчеркнула, что это естественный и полезный процесс, так как вместе с водой снижается отечность тканей и подкожной жировой клетчатки.

"Многие огорчаются, считая, что потерянная масса — это лишь вода, а не жир. На самом деле это положительный процесс: снижается отечность тканей и подкожной жировой клетчатки, и организм начинает эффективнее расходовать собственные запасы", — отметила Белоусова.

Через два месяца от начала диеты у большинства людей наступает "стоп-вес" — адаптационный период, когда организм привыкает к новому состоянию и временно перестает сбрасывать килограммы. Эксперт пояснила, что это нормальная фаза, которую не стоит воспринимать как неудачу.

"Не нужно резко менять рацион, ужесточать ограничения или сокращать калорийность. Достаточно проявить терпение, сохранить стабильный режим питания и при желании немного увеличить физическую активность", — объяснила Белоусова.

Специалист добавила, что в этот период не нужно паниковать и прибегать к крайним мерам. В качестве мягкой меры можно аккуратно использовать классические разгрузочные дни — овощные, фруктовые, мясные, рыбные или рисово-компотные, не чаще двух раз в неделю.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
