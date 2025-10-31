Зрение может исчезнуть внезапно: раскрыта новая причина слепоты у молодых людей

Учёные из Университета Южной Дании сделали важный шаг в диагностике зрительных нарушений у молодых людей. Они выяснили, что потеря зрения при повышенном внутричерепном давлении (ВЧД) связана не с одним, а сразу с двумя патологическими процессами в сетчатке. Их открытие поможет предсказать риск развития слепоты и начать лечение раньше, чем произойдут необратимые изменения.
Повышение давления спинномозговой жидкости — ликвора — создаёт избыточную нагрузку на зрительный нерв. Этот нерв соединяет глаз с мозгом и передаёт сигналы о том, что видит человек. При повышенном ВЧД возникает отёк диска зрительного нерва, называемый папиллоэдемой. Именно она становится отправной точкой двух разрушительных процессов.
"Обычно пациенты жалуются на пульсирующую головную боль, кратковременную потерю зрения, светобоязнь и шум в ушах", — отмечают авторы исследования.
По наблюдениям офтальмологов, идиопатическая внутричерепная гипертензия чаще встречается у молодых женщин с лишним весом. Однако болезнь не обходит стороной и мужчин, особенно если они страдают метаболическими нарушениями или ведут малоподвижный образ жизни.
Симптомы часто проявляются приступами — после них зрение временно восстанавливается. Это и делает заболевание опасным: пациенты не спешат к врачу, теряя драгоценное время.
Датские исследователи разработали методику прогнозирования потери зрения у пациентов с повышенным ВЧД. Она учитывает два ключевых параметра: степень отёка и уровень дезорганизации внутреннего слоя сетчатки. Чем выше показатели, тем выше вероятность стойких нарушений зрения.
Методика уже показала эффективность при анализе данных 154 пациентов. Средний возраст участников — 28 лет, у большинства из них был диагностирован отёк диска зрительного нерва. В 69% случаев наблюдались скотомы, у 26% снижалась острота зрения. Даже после лечения половина испытуемых продолжала жаловаться на выпадение участков в поле зрения, а у 13% улучшения не произошло.
Учёные планируют проверить разработанную шкалу на независимых выборках. После подтверждения её точности систему можно будет использовать для раннего выявления пациентов, у которых есть риск частичной или полной слепоты.
|Подход
|Особенности
|Недостатки
|Традиционная офтальмоскопия
|Визуальная оценка состояния диска зрительного нерва
|Не позволяет точно спрогнозировать потерю зрения
|МРТ головного мозга
|Показывает отёк и давление на зрительный нерв
|Не фиксирует микроповреждения сетчатки
|Новая шкала Южной Дании
|Анализирует тяжесть отёка и изменения сетчатки
|Пока требует дополнительной валидации
Если пациент обращается к врачу уже на стадии выраженной папиллоэдемы, вернуть зрение полностью удаётся редко. Однако ранняя терапия, включающая диуретики и нормализацию веса, способна стабилизировать состояние и предотвратить слепоту.
Главное — не ждать исчезновения симптомов самостоятельно. Даже если зрение возвращается, повреждение сетчатки может накапливаться.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет прогнозировать потерю зрения заранее
|Требует высокоточного оборудования
|Учитывает сразу два механизма повреждения сетчатки
|Пока применяется только в клинических исследованиях
|Помогает выделить пациентов группы риска
|Не исключает необходимости офтальмоскопии
|Может использоваться для оценки эффективности терапии
|Нуждается в международной валидации
Пульсирующая головная боль, кратковременные потери зрения, двоение в глазах, шум в ушах, тошнота.
Если лечение начато вовремя, отёк можно снять и сохранить остроту зрения. При поздней диагностике повреждения могут стать необратимыми.
При хронических головных болях — не реже раза в год, при диагностированной ВЧД — каждые 3-6 месяцев.
