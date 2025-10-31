Зрение может исчезнуть внезапно: раскрыта новая причина слепоты у молодых людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из Университета Южной Дании сделали важный шаг в диагностике зрительных нарушений у молодых людей. Они выяснили, что потеря зрения при повышенном внутричерепном давлении (ВЧД) связана не с одним, а сразу с двумя патологическими процессами в сетчатке. Их открытие поможет предсказать риск развития слепоты и начать лечение раньше, чем произойдут необратимые изменения.

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Как внутричерепное давление влияет на зрение

Повышение давления спинномозговой жидкости — ликвора — создаёт избыточную нагрузку на зрительный нерв. Этот нерв соединяет глаз с мозгом и передаёт сигналы о том, что видит человек. При повышенном ВЧД возникает отёк диска зрительного нерва, называемый папиллоэдемой. Именно она становится отправной точкой двух разрушительных процессов.

  • Истончение слоя волокон зрительного нерва: это приводит к появлению слепых зон — скотом, из-за которых ухудшается периферическое зрение.
  • Повреждение макулы, центральной части сетчатки, отвечающей за детализацию изображения. В результате снижается острота зрения, и человеку становится трудно читать или различать лица.

"Обычно пациенты жалуются на пульсирующую головную боль, кратковременную потерю зрения, светобоязнь и шум в ушах", — отмечают авторы исследования.

Кто в группе риска

По наблюдениям офтальмологов, идиопатическая внутричерепная гипертензия чаще встречается у молодых женщин с лишним весом. Однако болезнь не обходит стороной и мужчин, особенно если они страдают метаболическими нарушениями или ведут малоподвижный образ жизни.

Симптомы часто проявляются приступами — после них зрение временно восстанавливается. Это и делает заболевание опасным: пациенты не спешат к врачу, теряя драгоценное время.

Новая шкала оценки рисков

Датские исследователи разработали методику прогнозирования потери зрения у пациентов с повышенным ВЧД. Она учитывает два ключевых параметра: степень отёка и уровень дезорганизации внутреннего слоя сетчатки. Чем выше показатели, тем выше вероятность стойких нарушений зрения.

Методика уже показала эффективность при анализе данных 154 пациентов. Средний возраст участников — 28 лет, у большинства из них был диагностирован отёк диска зрительного нерва. В 69% случаев наблюдались скотомы, у 26% снижалась острота зрения. Даже после лечения половина испытуемых продолжала жаловаться на выпадение участков в поле зрения, а у 13% улучшения не произошло.

Учёные планируют проверить разработанную шкалу на независимых выборках. После подтверждения её точности систему можно будет использовать для раннего выявления пациентов, у которых есть риск частичной или полной слепоты.

Сравнение: традиционные и новые методы оценки

Подход Особенности Недостатки
Традиционная офтальмоскопия Визуальная оценка состояния диска зрительного нерва Не позволяет точно спрогнозировать потерю зрения
МРТ головного мозга Показывает отёк и давление на зрительный нерв Не фиксирует микроповреждения сетчатки
Новая шкала Южной Дании Анализирует тяжесть отёка и изменения сетчатки Пока требует дополнительной валидации

Советы шаг за шагом: как защитить зрение при повышенном ВЧД

  • Регулярно проходите обследование у офтальмолога: оптическая когерентная томография (ОКТ) помогает выявить изменения сетчатки на ранней стадии.
  • Контролируйте массу тела: избыточный вес повышает риск ВЧД. Снижение даже на 5-10% массы может улучшить циркуляцию ликвора.
  • Следите за уровнем витамина А и В2: они поддерживают здоровье нервной ткани и зрительного нерва.
  • Ограничьте соль и алкоголь: они задерживают жидкость, усиливая давление.
  • Соблюдайте режим сна: нехватка сна повышает давление в мозговых сосудах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать периодические потемнения в глазах.
    Последствие: прогрессирование папиллоэдемы и повреждение зрительного нерва.
    Альтернатива: обратиться к офтальмологу и провести обследование глазного дна.
  • Ошибка: лечить головную боль обезболивающими без диагностики.
    Последствие: временное облегчение, но рост внутричерепного давления.
    Альтернатива: установить причину боли с помощью МРТ или анализа ликвора.
  • Ошибка: самостоятельно снижать вес экстремальными диетами.
    Последствие: ухудшение метаболизма и ослабление нервной ткани.
    Альтернатива: переходить на сбалансированное питание с белками и зелёными овощами — шпинатом, брокколи, морковью.

А что если лечение начато слишком поздно

Если пациент обращается к врачу уже на стадии выраженной папиллоэдемы, вернуть зрение полностью удаётся редко. Однако ранняя терапия, включающая диуретики и нормализацию веса, способна стабилизировать состояние и предотвратить слепоту.

Главное — не ждать исчезновения симптомов самостоятельно. Даже если зрение возвращается, повреждение сетчатки может накапливаться.

Плюсы и минусы новой шкалы

Плюсы Минусы
Позволяет прогнозировать потерю зрения заранее Требует высокоточного оборудования
Учитывает сразу два механизма повреждения сетчатки Пока применяется только в клинических исследованиях
Помогает выделить пациентов группы риска Не исключает необходимости офтальмоскопии
Может использоваться для оценки эффективности терапии Нуждается в международной валидации

FAQ

Какие признаки указывают на повышенное внутричерепное давление

Пульсирующая головная боль, кратковременные потери зрения, двоение в глазах, шум в ушах, тошнота.

Можно ли полностью восстановить зрение

Если лечение начато вовремя, отёк можно снять и сохранить остроту зрения. При поздней диагностике повреждения могут стать необратимыми.

Как часто нужно проходить обследование

При хронических головных болях — не реже раза в год, при диагностированной ВЧД — каждые 3-6 месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: внутричерепное давление бывает только у пожилых.
    Правда: чаще всего заболевание поражает людей 20-35 лет, особенно женщин.
  • Миф: проблемы со зрением при ВЧД проходят сами.
    Правда: временное улучшение не означает выздоровления — без лечения повреждение сетчатки прогрессирует.
  • Миф: морковь и черника полностью восстанавливают зрение.
    Правда: эти продукты поддерживают здоровье глаз, но не лечат папиллоэдему.

Три интересных факта

  • Сетчатка — единственный участок нервной системы, который врач может наблюдать напрямую через глазное дно.
  • У половины пациентов с ВЧД симптомы появляются впервые после резкого набора веса.
  • По статистике, женщины страдают идиопатической гипертензией в 8 раз чаще, чем мужчины.

Исторический контекст

  • Первое описание папиллоэдемы сделал офтальмолог Генрих Мюллер в 1853 году.
  • Термин "идиопатическая внутричерепная гипертензия" появился в 1897 году, когда врачи впервые связали её с ожирением.
  • Современные методы визуализации, включая ОКТ, стали применяться для диагностики после 2000-х, что позволило значительно снизить случаи необратимой слепоты.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
