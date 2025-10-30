Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом скрипит не от старости: что на самом деле делает короед под вашими стенами
Почти миллион рублей для семьи: что нужно знать о новых выплатах
В мир новых открытий: чем так манит Тайвань и почему его стоит посетить
Мощный двигатель теперь опасен для кошелька: как новый утильсбор превращает быстрые машины в элиту
Детские испытания как прививка: почему одни ломаются, а другие становятся сильнее
ИИ-редактор вместо людей: Маск представил Grokipedia — конкурента Википедии
Бактерии, которые делают кожу красивой: новая наука о микробиоме
Ум и осторожность в чёрном меху: за что чернобурку называют теневой королевой леса
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации

Кофеин: спасение или угроза? Раскрыт момент, когда чашка бодрости становится источником боли

8:00
Здоровье

Кофеин — одно из самых противоречивых веществ, с которым человек сталкивается ежедневно. Одни воспринимают его как источник бодрости и средство от головной боли, другие — как провокатора мигрени и раздражительности. Учёные всё чаще подчеркивают: эффект кофе зависит не только от количества, но и от того, насколько привык к нему организм.

Планшет
Фото: pixabay.com by kaboompics is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Планшет

Как кофе помогает при головной боли

Кофеин действительно способен уменьшить боль, особенно если её причина — расширение сосудов мозга. Когда сосуды сужаются, давление на нервные окончания снижается, и головная боль постепенно уходит. Именно поэтому кофеин входит в состав ряда обезболивающих препаратов — он усиливает действие анальгетиков и ускоряет их всасывание.

Однако тот же механизм может обернуться против человека. Постоянное сужение сосудов при регулярном употреблении кофе приводит к тому, что мозг "привыкает" к определённому уровню стимуляции. Стоит пропустить привычную чашку, как сосуды снова расширяются, давление падает, и возникает пульсирующая боль — классический эффект отмены кофеина.

Почему появляется синдром отмены кофеина

Если человек пьёт кофе ежедневно, а потом резко прекращает, через 12-24 часа могут проявиться неприятные симптомы. К ним относятся слабость, раздражительность, сонливость, трудности с концентрацией, лёгкое головокружение и даже тошнота. Эти признаки обычно проходят в течение нескольких дней, но могут быть достаточно ощутимыми.

Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения подтверждают: уже 100 миллиграммов кофеина в сутки — это доза, при которой возможна лёгкая зависимость. Для многих это всего лишь одна чашка эспрессо. Если же человек привык пить кофе в одно и то же время, даже небольшие отклонения от графика способны вызвать симптомы отмены.

Когда кофе помогает при мигрени

Кофеин способен облегчить мигрень, если приступы случаются нечасто. В небольших дозах (до 200 мг в день) он сужает сосуды, уменьшает воспаление и усиливает действие обезболивающих.

Но если мигрень хроническая, частое употребление кофе может усугубить состояние. У некоторых людей кофеин вызывает противоположный эффект — усиливает боль.

Как кофе может спровоцировать боль

Кофеин воздействует не только на сосуды. Он стимулирует выработку адреналина, повышает уровень тревожности и мешает нормальному сну. Недосып и нервное напряжение в свою очередь становятся мощными триггерами головной боли.

Кроме того, у чувствительных людей кофе может повышать мышечный тонус шеи и головы, что создаёт дополнительное давление и усиливает дискомфорт.

Сравнение: влияние кофеина

Показатель Положительное действие Отрицательное действие
Сосуды мозга Сужает и уменьшает боль Расширяются при отмене, вызывая боль
Настроение Повышает бодрость и концентрацию Может вызвать раздражительность
Сон Повышает уровень энергии днём Нарушает засыпание, снижает качество сна
Сердечно-сосудистая система Стимулирует кровообращение Повышает давление у чувствительных людей
Нервная система Активизирует внимание Повышает тревожность и утомляемость

Советы шаг за шагом: как безопасно снизить дозу кофеина

  • Не прекращайте пить кофе резко. Уменьшайте дозу постепенно — на 15-20% в неделю.
  • Если привыкли к двум чашкам, начните с полутора, потом переходите на одну.
  • Замените часть кофе напитками с меньшим содержанием кофеина — например, зелёным чаем или цикорием.
  • Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Следите за сном и отдыхом — это снижает риск головных болей.
  • Поддерживайте стабильный режим приёма кофеина, если не планируете от него отказываться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резко отказаться от кофе.
    Последствие: сильная головная боль, усталость и раздражительность.
    Альтернатива: плавно сокращайте дозу, используя напитки с низким содержанием кофеина (например, латте на овсяном молоке или зелёный чай).

  • Ошибка: пить кофе натощак.
    Последствие: раздражение слизистой желудка и скачки давления.
    Альтернатива: сочетайте кофе с завтраком — овсянкой или тостом с авокадо.

  • Ошибка: употреблять кофе после 16:00.
    Последствие: нарушение сна и головная боль наутро.
    Альтернатива: переходите на напитки без кофеина во второй половине дня.

А что если отказаться от кофе совсем

Отказ от кофеина — не приговор. Спустя неделю большинство людей отмечают повышение стабильности сна, улучшение концентрации и снижение тревожности.

Но полностью исключать кофе из жизни необязательно. Если напиток не вызывает неприятных ощущений, одна-две чашки в день считаются безопасными. Это подтверждает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.

Главное — не превышать индивидуальную норму, ориентируясь на самочувствие.

Плюсы и минусы кофе

Плюсы Минусы
Повышает концентрацию и работоспособность Может вызывать зависимость при частом употреблении
Облегчает головную боль и усиливает действие лекарств Провоцирует синдром отмены
Содержит антиоксиданты, защищает клетки от старения Нарушает сон и повышает тревожность
Снижает риск диабета 2 типа и деменции Повышает давление у чувствительных людей
Помогает при редких мигренях Усиливает хронические мигрени

FAQ

Как понять, что кофе вызывает головную боль

Заведите дневник. Записывайте время приёма кофе, количество, вид напитка и момент появления боли. Через несколько недель можно увидеть закономерность.

Какой кофе менее вреден для сосудов

Лучше выбирать фильтрованный кофе: в нём меньше соединений, повышающих холестерин.

Что безопаснее — кофе или энергетики

Энергетические напитки содержат больше кофеина и сахара, а также добавки вроде таурина. Для сосудов и нервной системы кофе безопаснее.

Мифы и правда

Миф: кофе всегда вызывает головную боль.
Правда: при умеренном употреблении он, наоборот, помогает снять боль.

Миф: кофе разрушает сердце.
Правда: при дозе до 400 мг в день кофеин не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Миф: кофеин вызывает обезвоживание.
Правда: современные исследования показывают, что при регулярном употреблении кофе не влияет на водный баланс организма.

Три интересных факта

  • В чашке эспрессо около 80 мг кофеина, а в чашке зелёного чая — около 30 мг.
  • Утренний кофе лучше пить через 1-1,5 часа после пробуждения: именно тогда уровень кортизола снижается и эффект бодрости проявляется сильнее.
  • Люди с генетической чувствительностью к кофеину перерабатывают его медленнее, из-за чего им стоит ограничить дозу.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о кофе появились в Эфиопии ещё в IX веке.
  • В XVII веке кофе распространился по Европе и стал популярной альтернативой пиву и вину на завтрак.
  • В XIX веке фармацевты выделили чистый кофеин и начали добавлять его в лекарства от головной боли.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Последние материалы
Эстроген, прогестерон и сияние: наука о циклическом уходе
Не просто дома: какие истории хранят старинные особняки Тюмени
Выглядит чисто, а пахнет обманом: как распознать сервис, где чистота — только на словах
Акции Whoosh рванули вверх, как электросамокат на старте — что скрывается за взлётом на 20%
Правда, которую скрывали: Акинфеев рассказал о неожиданной стороне Черчесова
Ольга Бузова в шоке: неожиданный сюрприз после взлома блога спас её хорошее настроение
Пряная печёнка на сковороде: ароматная альтернатива мясу, которая тает во рту
Фиолетовый аристократ с грядки: овощ, который требует поклонения и капельки золы
Варочная панель: газ, индукция, стеклокерамика — что выбрать? 7 ключевых отличий
Мурлыканье — не всегда признак счастья: в каких случаях кошка подаёт сигнал SOS
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.