Не травля, а равнодушие родителей: что на самом деле оставляет самые глубокие шрамы в детстве

5:32
Здоровье

Исследования показывают: постоянное чувство одиночества, отсутствие эмоциональной поддержки и финансовая нестабильность семьи наносят детской психике более глубокие раны, чем насилие или травля. Учёные из Университета Чарльза Стерта (Австралия) доказали, что лишения формируют хроническую депрессию и тревожность, которые нередко передаются из поколения в поколение.

Мама и дочка с телефонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мама и дочка с телефонами

Что показало исследование

"Бедность и отсутствие эмоциональной поддержки провоцировали более стойкую депрессию, чем насилие", — отмечают исследователи.

В опросе приняли участие более 3 тыс. детей и их родителей. К 17 годам почти каждый третий подросток имел симптомы депрессии. Наибольшее влияние на психическое здоровье оказали бедность, пренебрежение и эмоциональная холодность родителей.

Дети, пережившие лишения, в два раза чаще страдали от депрессии, чем те, кто столкнулся с травлей.

Основные выводы

  • К 17 годам третий подросток уже имел признаки депрессии, а каждый десятый — тревожности.
  • Подростки, чьи родители в детстве сами пережили насилие, на 40% чаще страдали от депрессии в 12-13 лет и на 20% чаще — в 16-17 лет.
  • Дети, выросшие в условиях лишений, в два раза чаще демонстрировали признаки депрессии в младшем подростковом возрасте и на 30% чаще — в старшем.
  • Девочки, дети молодых матерей и подростки из социально незащищённых семей сообщали о тревожности значительно чаще.

Что опаснее для психики ребёнка

Тип травмы Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия
Травля / насилие Страх, тревога, пониженная самооценка Может смягчаться при поддержке взрослых
Эмоциональное пренебрежение Ощущение ненужности, замкнутость Хроническая депрессия, трудности в отношениях
Бедность и нестабильность Постоянный стресс, чувство стыда Формирование тревожного типа личности

Частые вопросы родителей

Можно ли "перерасти" детскую депрессию?

Нет. Без внимания взрослых депрессия закрепляется и переходит во взрослую форму. Важно заметить симптомы и обратиться к психологу или психотерапевту.

Если ребёнок не жалуется, значит ли это, что всё в порядке?

Не обязательно. Замкнутость и безэмоциональность — частые признаки скрытой депрессии. Стоит мягко расспросить ребёнка о его чувствах и настроении.

Как понять, что ребёнку не хватает заботы?

Он перестаёт искать контакта, уходит в себя, раздражается, становится равнодушным к успехам и играм. Любые изменения поведения — повод насторожиться.

Можно ли исправить последствия эмоционального пренебрежения?

Да. Поддерживающие отношения, внимание, физический контакт и простые слова одобрения постепенно восстанавливают доверие и внутреннюю устойчивость.

Типичные ошибки родителей и их последствия

Ошибка Что происходит Последствие
Игнорирование эмоций ребёнка Родители считают, что "мелкие обиды" не важны Ребёнок замыкается, перестаёт делиться переживаниями
Отсутствие физического и эмоционального контакта Мало общения, поддержки, похвалы Формируется ощущение одиночества и неуверенности
Сравнение с другими детьми Постоянная критика под видом мотивации Потеря самооценки, хроническое чувство вины
Фраза "у тебя всё есть, не выдумывай" Отрицание эмоций ребёнка Появляется тревожность, недоверие, скрытность
Избыточные требования при бедности Давление при отсутствии базовой стабильности Стресс, страх ошибок, развитие тревожного расстройства

Даже незначительное внимание — совместный ужин, разговор перед сном, объятие — может стать сильнейшим фактором защиты от депрессии.

3 факта о детских лишениях

  • Дети из неблагополучных семей имеют на 30% выше уровень кортизола — гормона стресса.
  • Отсутствие эмоционального контакта с родителями изменяет развитие мозга — особенно областей, отвечающих за эмпатию и мотивацию.
  • Поддержка в подростковом возрасте способна полностью нейтрализовать последствия раннего пренебрежения.

Исторический контекст

После Второй мировой войны психоаналитик Джон Боулби описал феномен эмоциональной депривации: дети, растущие без любви, развиваются хуже даже при наличии еды и крыши над головой. Его последовательница Мэри Эйнсворт позже доказала, что тип привязанности формируется именно в детстве и определяет эмоциональную стабильность взрослого человека.

Современные исследования подтверждают их выводы: отсутствие заботы и бедность — невидимые, но глубоко врезающиеся травмы, которые подрывают чувство безопасности. Но чем раньше ребёнок получает поддержку, тем выше шанс восстановить доверие к миру.

Насилие оставляет раны, но равнодушие и нестабильность лишают ребёнка опоры. Ошибки родителей не фатальны — внимание, контакт и простая забота способны вернуть чувство защищённости и предотвратить психологические расстройства в будущем.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
