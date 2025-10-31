Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируете тело — не забудьте про кожу: гайд по уходу после спорта
Фантастические твари и где на них заработать: как Несси и Йети изменили туризм и сознание людей
Забудьте про сложные рецепты: эти тыквенные блинчики из 3 ингредиентов покорят ваше сердце
Вы для неё просто персонал: три критерия, по которым кошка назначает настоящего хозяина
Эти продукты делают тело сильным и рельефным — без добавок и фанатизма
Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию

Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов

4:48
Здоровье

Каждая женщина в России имеет право бесплатно наблюдаться и рожать по полису ОМС — это гарантированная государством медицинская помощь. Однако всё больше будущих мам выбирают платные роды или оформление добровольного страхования (ДМС), чтобы получить расширенный сервис и больше комфорта. Разберём, чем отличаются эти варианты и какие у них есть плюсы и минусы.

Пара в кабинете роддома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пара в кабинете роддома

Роды по полису ОМС

Главное преимущество — доступность. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, включая роды, осмотры и экстренные вмешательства.

Плюсы

  • Не нужно платить за услуги врачей и госпитализацию.
  • Покрываются основные анализы, обследования и роды.
  • Гарантируется помощь в любом роддоме по месту регистрации.

Минусы

  • Ограниченный выбор врача и роддома — зависит от территориальной привязки.
  • Большая загруженность специалистов: короткие приёмы, очереди.
  • Только стандартный набор обследований, дополнительные услуги часто платные.

ОМС обеспечивает базовый уровень безопасности, но не всегда даёт возможность выбрать условия и индивидуальный подход.

Платные роды по контракту

Контракт с клиникой или врачом позволяет получить персональное внимание и комфорт.

Плюсы:

  • Можно выбрать врача и роддом заранее.
  • Индивидуальный подход, психологическая поддержка, гибкий план родов.
  • Улучшенные условия пребывания: отдельная палата, возможность присутствия партнёра.

Минусы

  • Высокая стоимость — от десятков до сотен тысяч рублей, в зависимости от региона и пакета.
  • Возможны дополнительные расходы при осложнениях или экстренной операции.

Такой вариант часто выбирают женщины, которые хотят максимальный комфорт и уверенность, особенно при первой беременности.

Сравнение вариантов

Критерий Роды по ОМС Платные роды
Стоимость Бесплатно От 40 тыс. ₽ и выше
Выбор врача По месту прикрепления Любой специалист
Условия в палате Общая палата Индивидуальная, комфортная
Психологическая поддержка Не всегда предусмотрена Часто включена
Дополнительные услуги Ограничены стандартом Доступны по запросу
Уровень контроля Государственный стандарт Персонализированный подход

Мифы и правда

  • Миф 1. По ОМС рожают хуже, чем по контракту.
  • Правда: качество медицинской помощи одинаковое — врачи в обоих случаях одни и те же. Отличие в комфорте и индивидуальном сопровождении.
  • Миф 2. Бесплатные роды нельзя планировать.
  • Правда: можно выбрать роддом заранее и оформить направление, особенно при наличии медицинских показаний.
  • Миф 3. В платных родах гарантировано отсутствие рисков.
  • Правда: роды всегда остаются физиологическим процессом, и непредвиденные ситуации возможны в любом формате.
  • Миф 4. Контракт полностью заменяет страховку.
  • Правда: контракт регулирует услуги конкретного учреждения, а страховка может покрывать расширенный перечень медицинской помощи.

3 интересных факта

  • В России по данным Минздрава около 85% женщин рожают по ОМС, но интерес к контрактным родам ежегодно растёт.
  • Первые платные родовые контракты появились в Москве в 1990-х годах, когда стали развиваться частные родильные дома.
  • В некоторых регионах государственные роддома предлагают "гибридные программы" — наблюдение по ОМС и роды по платному контракту с выбранным врачом.

Исторический контекст

Система ОМС в России появилась в начале 1990-х годов как способ гарантировать базовую медицинскую помощь каждому гражданину независимо от дохода. Позже, с развитием частной медицины, стали появляться платные программы и ДМС, позволяющие получать расширенные услуги — комфортные палаты, индивидуальных врачей, сопровождение психолога.

Сегодня будущие мамы могут выбрать удобный формат: ОМС обеспечивает бесплатную безопасность, контрактные роды — комфорт и персональное внимание, а ДМС объединяет преимущества обоих подходов.

Роды по ОМС дают гарантии и безопасность, но ограничены стандартом обслуживания. Платные программы и ДМС добавляют комфорт и индивидуальный подход, но требуют затрат. Главное — выбрать вариант, при котором будущая мама чувствует себя спокойно, уверенно и защищённо.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая
Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию
Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска
Конец матрицы? Вселенная не подчиняется коду
Душ как терапия: мягкий способ снять напряжение и вернуть сияние коже
Картофельный бум: этот секретный ингредиент превратит обычный жареный картофель в хрустящий шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.