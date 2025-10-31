Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов

4:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждая женщина в России имеет право бесплатно наблюдаться и рожать по полису ОМС — это гарантированная государством медицинская помощь. Однако всё больше будущих мам выбирают платные роды или оформление добровольного страхования (ДМС), чтобы получить расширенный сервис и больше комфорта. Разберём, чем отличаются эти варианты и какие у них есть плюсы и минусы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пара в кабинете роддома

Роды по полису ОМС

Главное преимущество — доступность. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, включая роды, осмотры и экстренные вмешательства.

Плюсы

Не нужно платить за услуги врачей и госпитализацию.

Покрываются основные анализы, обследования и роды.

Гарантируется помощь в любом роддоме по месту регистрации.

Минусы

Ограниченный выбор врача и роддома — зависит от территориальной привязки.

Большая загруженность специалистов: короткие приёмы, очереди.

Только стандартный набор обследований, дополнительные услуги часто платные.

ОМС обеспечивает базовый уровень безопасности, но не всегда даёт возможность выбрать условия и индивидуальный подход.

Платные роды по контракту

Контракт с клиникой или врачом позволяет получить персональное внимание и комфорт.

Плюсы:

Можно выбрать врача и роддом заранее.

Индивидуальный подход, психологическая поддержка, гибкий план родов.

Улучшенные условия пребывания: отдельная палата, возможность присутствия партнёра.

Минусы

Высокая стоимость — от десятков до сотен тысяч рублей, в зависимости от региона и пакета.

Возможны дополнительные расходы при осложнениях или экстренной операции.

Такой вариант часто выбирают женщины, которые хотят максимальный комфорт и уверенность, особенно при первой беременности.

Сравнение вариантов

Критерий Роды по ОМС Платные роды Стоимость Бесплатно От 40 тыс. ₽ и выше Выбор врача По месту прикрепления Любой специалист Условия в палате Общая палата Индивидуальная, комфортная Психологическая поддержка Не всегда предусмотрена Часто включена Дополнительные услуги Ограничены стандартом Доступны по запросу Уровень контроля Государственный стандарт Персонализированный подход

Мифы и правда

Миф 1. По ОМС рожают хуже, чем по контракту.

По ОМС рожают хуже, чем по контракту. Правда: качество медицинской помощи одинаковое — врачи в обоих случаях одни и те же. Отличие в комфорте и индивидуальном сопровождении.

качество медицинской помощи одинаковое — врачи в обоих случаях одни и те же. Отличие в комфорте и индивидуальном сопровождении. Миф 2. Бесплатные роды нельзя планировать.

Бесплатные роды нельзя планировать. Правда: можно выбрать роддом заранее и оформить направление, особенно при наличии медицинских показаний.

можно выбрать роддом заранее и оформить направление, особенно при наличии медицинских показаний. Миф 3. В платных родах гарантировано отсутствие рисков.

В платных родах гарантировано отсутствие рисков. Правда: роды всегда остаются физиологическим процессом, и непредвиденные ситуации возможны в любом формате.

роды всегда остаются физиологическим процессом, и непредвиденные ситуации возможны в любом формате. Миф 4. Контракт полностью заменяет страховку.

Контракт полностью заменяет страховку. Правда: контракт регулирует услуги конкретного учреждения, а страховка может покрывать расширенный перечень медицинской помощи.

3 интересных факта

В России по данным Минздрава около 85% женщин рожают по ОМС, но интерес к контрактным родам ежегодно растёт.

Первые платные родовые контракты появились в Москве в 1990-х годах, когда стали развиваться частные родильные дома.

В некоторых регионах государственные роддома предлагают "гибридные программы" — наблюдение по ОМС и роды по платному контракту с выбранным врачом.

Исторический контекст

Система ОМС в России появилась в начале 1990-х годов как способ гарантировать базовую медицинскую помощь каждому гражданину независимо от дохода. Позже, с развитием частной медицины, стали появляться платные программы и ДМС, позволяющие получать расширенные услуги — комфортные палаты, индивидуальных врачей, сопровождение психолога.

Сегодня будущие мамы могут выбрать удобный формат: ОМС обеспечивает бесплатную безопасность, контрактные роды — комфорт и персональное внимание, а ДМС объединяет преимущества обоих подходов.

Роды по ОМС дают гарантии и безопасность, но ограничены стандартом обслуживания. Платные программы и ДМС добавляют комфорт и индивидуальный подход, но требуют затрат. Главное — выбрать вариант, при котором будущая мама чувствует себя спокойно, уверенно и защищённо.