Водитель скорой заплатил за ДТП из своего кармана: почему реанимобиль так и не вышел из гаража

Единственная машина скорой реанимации в Искитиме уже полтора года не выезжает на вызовы. После ДТП в мае 2024 года автомобиль оказался в гараже и с тех пор не ремонтировался. Пока врачи и водители работают на изношенных машинах, руководство больницы ссылается на отсутствие средств.

Фото: mos.ru by mos.ru. Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Как все началось

История началась весной 2024 года, когда служебный реанимобиль Искитимской ЦГБ попал в аварию. Повреждения оказались не критическими, однако машина так и не дождалась ремонта. Водители скорой утверждают, что с тех пор автомобиль бездействует, а состояние остального автопарка оставляет желать лучшего.

"Реально, стоит все это время в гараже наш реанимобиль единственный, ждёт своего счастливого часа. Пока ездим на других, на обычных авто скорой помощи", — сказал водитель станции скорой медицинской помощи.

По словам сотрудников, из восьми автомобилей в рабочем состоянии находятся максимум пять. Остальные ломаются, требуют запчастей и долгих ремонтов. Финансирование, по их словам, выделяется нерегулярно, а заявки на обслуживание рассматриваются месяцами.

Кто виноват и что мешает починить машину

Водители утверждают, что ответственность за аварию легла на их коллегу, который управлял реанимобилем во время ДТП. Мужчина, по их словам, добровольно выплатил сумму ущерба, однако ремонт так и не начался.

"С моего коллеги-водителя, который угодил в то ДТП, взыскали сумму ущерба. Даже не по суду, он погасил её добровольно. Но при этом денег на ремонт как бы нет", — сообщил другой водитель.

Среди сотрудников царит разочарование. Они признаются, что работать в таких условиях становится всё сложнее: нехватка машин, некомплект штата, низкие зарплаты. Многие уезжают или переходят в частные клиники.

Что говорят в руководстве

Начальник станции скорой помощи Наталья Григоревская подтвердила, что реанимобиль действительно простаивает в гараже.

"Про автомобиль реанимации, который стоит в гараже без дела, я в курсе, могу подтвердить. Но все вопросы по данному поводу вам нужно задавать начальнику гаража", — отметила Григоревская.

Директор гаража Алексей Притула сообщил, что проблема не только в конкретной машине, но и в системе в целом. По его словам, вакансии водителей остаются незакрытыми, а требования к состоянию здоровья кандидатов очень высокие.

"Штат водителей у нас действительно не укомплектован до необходимого по нормативу количества. На эту должность сложно найти людей, подходящих по опыту и компетенциям", — сказал Притула.

Он подтвердил, что реанимобиль стоит без движения из-за отсутствия средств на ремонт, добавив, что сейчас в эксплуатации семь машин. Однако видео, переданное журналистам, показывает: не меньше трёх автомобилей нуждаются в ремонте. Автор съёмки пожелал остаться анонимным, а звук его голоса изменили, как сообщает Сиб.фм.

Что показало расследование

Журналисты выяснили, что запись сделана в сентябре 2025 года. На кадрах видны автомобили с открытыми капотами и разобранными деталями. Позже в редакцию пришли свежие фотографии, сделанные в октябре: внутри капота и салона того самого реанимобиля видны следы демонтажа. Судя по всему, его готовят к списанию.

Когда журналисты задали Притуле вопрос о взысканных с водителя деньгах, он внезапно отказался от комментариев и направил их к главному врачу ЦГБ Владимиру Новикову. Тот, в свою очередь, на звонки не ответил.

Сравнение: как дела в других районах

Район Количество машин скорой Рабочих авто Реанимобиль Искитим 8 5 1 (в ремонте) Бердск 9 7 1 (на ходу) Обь 6 5 нет Новосибирск (город) 40 36 5

Из таблицы видно, что проблема с нехваткой техники характерна для малых городов и районов. Однако ситуация в Искитиме выделяется особенно: там бездействует единственный специализированный автомобиль, от которого зависят критические вызовы.

Как можно было бы исправить ситуацию (HowTo)

Провести независимую экспертизу состояния автомобиля и оценить реальную стоимость ремонта. Обратиться в региональное министерство здравоохранения за целевым финансированием. Рассмотреть возможность временной аренды или передачи реанимобиля из соседнего района. Организовать общественный контроль за закупками и ремонтом автомобилей скорой помощи. Создать фонд технического обслуживания, куда можно направлять часть прибыли от платных услуг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие резервного фонда на обслуживание машин.

Последствие: задержки в ремонте, простаивание техники, снижение доступности скорой помощи.

Альтернатива: внедрение лизинговых схем и сервисных контрактов на техобслуживание.

Ошибка: неэффективная коммуникация между гаражом и администрацией больницы.

Последствие: долгие согласования, перекладывание ответственности.

Альтернатива: назначение ответственного координатора по автопарку.

А что если…

Если реанимобиль всё же спишут, город останется без полноценной реанимационной бригады. В экстренных случаях придется вызывать машину из соседних районов, теряя драгоценные минуты. Для пациентов с инфарктом, инсультом или тяжёлыми травмами это может стоить жизни.

Плюсы и минусы централизованного ремонта

Плюсы Минусы Контроль качества работ Долгое ожидание Единые стандарты обслуживания Бюрократия и нехватка кадров Возможность оптовых закупок запчастей Дистанция от районных станций

FAQ

Сколько стоит ремонт реанимобиля?

Стоимость зависит от повреждений. В среднем капитальный ремонт обойдётся в 800 тысяч — 1 миллион рублей.

Можно ли использовать обычную скорую вместо реанимационной?

Нет, так как она не оснащена оборудованием для интенсивной терапии и не подходит для транспортировки тяжёлых пациентов.

Почему нельзя починить за счёт водителя?

Даже если водитель оплатил ущерб, ремонт требует участия юридического лица — владельца автомобиля. Эти деньги не поступают напрямую в кассу гаража.

Мифы и правда

Миф: "Реанимобиль всё равно старый, чинить его нет смысла."

Правда: даже старый спецтранспорт можно модернизировать, если кузов и база в хорошем состоянии.

Миф: "В районах нет специалистов по ремонту медтехники."

Правда: такие специалисты есть, но их труд нужно оплачивать по рыночным ставкам.

Миф: "Водители не заинтересованы в ремонте."

Правда: они первые, кто страдает от простоев и вынужден работать на неисправных машинах.

3 интересных факта

Средний срок службы реанимобиля в России — 5-7 лет, но многие работают по 10-12 лет. В крупных городах часть старых машин переоборудуют в передвижные пункты вакцинации. В Европе техника скорой помощи обновляется каждые 3-5 лет благодаря централизованным программам.

Исторический контекст

После реформы скорой помощи 2014 года все станции в России перешли под управление региональных Минздравов. Это упростило распределение машин, но усложнило местное управление: районные станции теперь не могут распоряжаться бюджетом на ремонт самостоятельно. В результате даже мелкие поломки иногда превращаются в месяцы ожидания.