Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели защитить растения, а устроили им ловушку: 5 ошибок при мульчировании почвы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой

Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света

Здоровье

Темнота всё чаще становится частью новых практик релаксации и ухода за собой. Один из таких трендов — #DarkShowering, или "душ в темноте". С первого взгляда идея кажется странной, но всё больше людей убеждаются в её пользе. Как объясняют специалисты, короткий ритуал в полумраке помогает мозгу "переключиться" в режим отдыха, снижает стресс и улучшает качество сна.

Душевая лейка с водой в тёмной ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Душевая лейка с водой в тёмной ванной

Почему темнота действительно влияет на мозг

Человеческий организм живёт по циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют циклы сна и бодрствования. Главным сигналом для этих часов служит свет. Когда освещение снижается, мозг воспринимает это как команду замедлиться и готовиться ко сну.

"Наши биологические часы очень чувствительны к свету и темноте. Когда освещение падает, организм интерпретирует сигнал как "время сна", инициируя выработку мелатонина и уменьшая выработку кортизола", — объяснила профессор психиатрии Кристина Коломбо.

Мелатонин помогает телу расслабиться и заснуть, тогда как кортизол — гормон стресса — делает нас настороженными. Душ в темноте объединяет два мощных фактора: отсутствие визуальных раздражителей и успокаивающее действие воды, что вместе создаёт ощущение внутреннего покоя.

Как и когда лучше принимать душ в темноте

Оптимальное время для "тёмного душа" — за 30-60 минут до сна. Организм не засыпает мгновенно: ему нужно время, чтобы начать вырабатывать мелатонин. Поэтому лучше включить этот ритуал в вечернюю рутину — сразу после выключения телевизора, компьютера и смартфона.

Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина и мешает естественному засыпанию. Поэтому перед сном стоит не только гасить свет, но и отключать цифровые раздражители.

Польза для психического состояния

Сенсорное "отключение" — один из мягких способов снизить уровень стресса и тревожности. Мозг, получающий меньше стимулов, быстрее достигает состояния отдыха. В клинической практике это свойство темноты также используется для нормализации психоэмоционального состояния.

"В нашей работе мы применяем уменьшение световых раздражителей при биполярных расстройствах — это помогает сдерживать маниакальную активацию и даже снижает потребность в седативных препаратах", — отметила профессор Кристина Коломбо.

Таким образом, короткий вечерний ритуал способен стать инструментом профилактики стрессовых состояний и нарушений сна.

Темнота против сезонных расстройств

Хотя сезонная депрессия чаще встречается в северных странах, где зима длится месяцами, даже в умеренном климате люди чувствуют изменения настроения при сокращении светового дня. Темнота в таких случаях может сыграть двойную роль: с одной стороны, она помогает мозгу "перезагрузиться", с другой — формирует правильные привычки сна.

"Есть данные, показывающие рост поисковых запросов, связанных с депрессией, именно весной и осенью — в периоды резкой смены освещения", — рассказала профессор Кристина Коломбо.

Так что вечерний ритуал с приглушённым светом может стать частью здоровой гигиены сна и профилактики эмоциональной нестабильности.

Как создать правильную атмосферу

Темнота не обязательно означает полную тьму. Достаточно минимального освещения — приглушённой подсветки или свечи, чтобы избежать травм и при этом сохранить мягкую, расслабляющую атмосферу.

Вот несколько шагов для комфортного перехода к тёмному душу:

  1. За час до сна приглушите свет во всех комнатах.

  2. Отключите телевизор и телефон или включите ночной режим с фильтром синего света.

  3. В ванной используйте мягкий источник света (свеча, солевая лампа, светодиодная подсветка).

  4. Сделайте воду немного теплее обычной — это помогает телу расслабиться.

  5. После душа не включайте яркий свет, а сразу переходите к отдыху или чтению в полумраке.

Такой ритуал способствует плавному снижению активности нервной системы и помогает засыпать без усилий.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: принимать душ в темноте утром.
Последствие: мозг получает противоречивые сигналы, что может вызывать сонливость.
Альтернатива: утренний душ с ярким светом, чтобы активировать бодрость.

Ошибка: сочетать "тёмный душ" с использованием гаджетов после него.
Последствие: эффект полностью нейтрализуется из-за воздействия синего света.
Альтернатива: исключить экраны за час до сна.

Ошибка: включать ароматические свечи с сильным запахом.
Последствие: избыточная стимуляция рецепторов мешает расслаблению.
Альтернатива: лёгкие ароматы — лаванда, сандал, ромашка.

Плюсы и минусы практики Dark Showering

Плюсы:

  • естественное снижение стресса и тревожности;

  • улучшение качества сна;

  • мягкий способ переключиться после активного дня;

  • не требует особых затрат и подходит всем.

Минусы:

  • противопоказан людям, испытывающим страх темноты;

  • при ярких источниках света в ванной эффект снижается;

  • может вызвать сонливость, если проводить утром или днём.

FAQ

Можно ли включать музыку во время "тёмного душа"?
Да, но лучше выбрать спокойные звуки — шум дождя, океана или инструментальные композиции.

Подходит ли практика людям с бессонницей?
Да, она помогает стабилизировать циркадный ритм, если проводить её регулярно.

Безопасно ли полностью выключать свет?
Если ванная знакома и безопасна, можно. Иначе оставьте минимальную подсветку.

Мифы и правда

Миф: душ в темноте — очередная интернет-мода.
Правда: практика основана на биологических механизмах регуляции сна и давно используется в терапии расстройств настроения.

Миф: достаточно просто закрыть глаза.
Правда: даже через веки свет воздействует на рецепторы и мешает выработке мелатонина.

Миф: эффект проявляется только у чувствительных людей.
Правда: снижение освещённости запускает гормональные изменения у всех, независимо от психотипа.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века психиатры экспериментировали с "терапией темнотой" при маниакальных состояниях. Позже этот подход лег в основу концепции световой гигиены — научного направления, изучающего влияние освещения на психическое здоровье. Сегодня, когда человек окружён экранами почти 24 часа в сутки, возвращение к естественным ритмам света и тьмы становится способом защитить мозг от переутомления.

Три интересных факта

• Мелатонин называют "гормоном ночи" — он вырабатывается только в темноте.
• Один час под ярким светом смартфона может отложить засыпание на 30 минут.
• Люди, соблюдающие вечерние ритуалы без гаджетов, засыпают в среднем на 40 % быстрее.

Душ в темноте — не магический обряд, а способ дать мозгу отдых от избытка стимулов. Несколько минут тишины и полумрака помогают сбросить напряжение, улучшить сон и вернуть ощущение внутреннего спокойствия — то, чего часто не хватает в мире постоянного света и шума.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Место, где шепчет космос: под Ленобластью работает гигант, улавливающий галактики
Детская без слёз и уговоров: система, при которой ребёнок сам тянется к порядку
Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена
Чёрная дыра сбежала: остаток космического слияния движется со скоростью 180 000 км/ч
Осень забирает сияние кожи: эти два компонента помогут восстановить её тонус
В США заявили, что китайского ядерного арсенала должен бояться весь мир
Современные авто теряют энергию по дороге: зачем водители тянут второй минус к аккумулятору
Стальные мускулы: американская Cliffs вытесняет алюминий из автокомпонентов
Новая терапия — ванна без ламп: зачем всё больше людей выбирают мыться без света
Золото на ложке: как распознать подделку, пока роскошь не обернулась больничной койкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.