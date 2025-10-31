Болезнь, которую можно увидеть в зеркале: как не пропустить первые признаки меланомы

Родинки — обычное явление, к которому многие относятся спокойно. Но не все новообразования на коже безопасны: некоторые из них могут переродиться в меланому — одну из самых агрессивных форм рака. Профессор, врач-хирург высшей категории Александр Гейниц объяснил, как распознать опасные родинки, почему они появляются и как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать риска.
В медицинской терминологии родинка называется невусом. Это скопление клеток, содержащих пигмент меланин, который окрашивает кожу в более тёмный цвет. Родинки бывают врождёнными и приобретёнными, и их количество у человека может меняться на протяжении жизни.
"Родинка — это новообразование кожи, которое под воздействием гормонов и солнечного излучения может увеличиваться и трансформироваться", — пояснил профессор Александр Гейниц.
Появление новых невусов обычно связано с наследственностью, гормональными изменениями, ультрафиолетовым излучением, а также с повреждением кожи и снижением иммунитета.
Опасность родинок заключается в их возможном перерождении в меланому — злокачественную опухоль кожи. Спровоцировать этот процесс могут:
частые солнечные ожоги и длительное пребывание на солнце;
генетическая предрасположенность;
механическое травмирование (трение, срезание, расчесывание);
гормональные всплески — беременность, подростковый возраст, менопауза;
ослабленный иммунитет.
Меланома отличается агрессивным течением и быстро метастазирует, поэтому важно вовремя заметить первые признаки опасности.
Врачи используют так называемое правило ABCDE, помогающее отличить безопасное образование от потенциально злокачественного:
A (Asymmetry) — асимметрия: половинки родинки не похожи друг на друга;
B (Border) — неровный, размытый край;
C (Color) — неоднородный цвет, сочетание нескольких оттенков;
D (Diameter) — диаметр больше 6 мм или увеличение в размерах;
E (Evolution) — любые изменения: зуд, трещины, кровоточивость.
Если хотя бы один из пунктов совпадает, следует обратиться к дерматологу или онкологу.
Некоторые люди предрасположены к развитию меланомы сильнее других. В группе риска:
обладатели светлой кожи и рыжих волос (кельтский фототип);
люди с большим количеством родинок (более 50 на теле);
пациенты с семейной историей рака кожи;
те, кто часто загорает или посещает солярий.
"Солнечное и инфракрасное излучение — главные враги кожи. Для северных широт допустим только мягкий утренний ультрафиолет", — подчеркнул хирург Александр Гейниц.
Первое, что нужно сделать при изменениях родинки, — записаться к врачу. Специалист проведёт дерматоскопию — безболезненное исследование с увеличением, определит глубину и структуру пигмента, а при необходимости направит на гистологию.
Современная тенденция — удаление подозрительных новообразований с последующим анализом ткани. Это позволяет вовремя выявить ранние стадии меланомы.
Методы удаления включают:
лазерную коагуляцию (щадящая и точная процедура);
радиоволновой метод;
хирургическое иссечение с гистологией.
Самостоятельно удалять или травмировать родинки категорически запрещено.
Ошибка: игнорировать изменения родинки.
Последствие: развитие меланомы, требующей сложного лечения.
Альтернатива: ежегодный осмотр у дерматолога.
Ошибка: загорать без солнцезащитного крема.
Последствие: ожоги и стимуляция роста атипичных клеток.
Альтернатива: крем с SPF 30+ и пребывание на солнце только до 10 утра.
Ошибка: посещать солярии.
Последствие: преждевременное старение кожи и повышение онкологического риска.
Альтернатива: автозагар или лёгкий естественный оттенок без ультрафиолета.
Избегайте солнца с 10:00 до 16:00 — в это время ультрафиолет наиболее агрессивен.
Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже зимой.
Носите одежду, прикрывающую плечи и шею, и головной убор.
Не трите и не расчесывайте родинки.
Не посещайте инфракрасные сауны и солярии.
Раз в год проходите осмотр у дерматолога, особенно если родинок много.
Плюсы:
предотвращение перерождения в меланому;
эстетический эффект;
возможность провести гистологическое исследование.
Минусы:
риск рубца при неправильном уходе;
вероятность появления новых родинок из-за гормональных факторов;
нельзя полностью исключить рецидив.
Можно ли удалять родинки летом?
Да, но после процедуры нужно защищать кожу от солнца и использовать средства с высоким SPF.
Опасно ли удалять родинки лазером?
Нет, если процедуру проводит врач и выполняется последующая гистология.
Как часто проверять родинки?
Раз в год при профилактическом осмотре или чаще при наличии множества невусов.
Миф: если родинку тронуть, она обязательно переродится.
Правда: травма может стать фактором риска, но не единственной причиной.
Миф: меланома развивается только у пожилых людей.
Правда: заболевание встречается и у молодых, особенно при активном загаре.
Миф: солнцезащитные кремы вредят коже.
Правда: наоборот, они защищают от мутаций клеток, вызывающих рак.
В древности родинки считались "знаками судьбы" и символами красоты. Лишь в XIX веке врачи обратили внимание на их связь с опухолями кожи. С развитием дерматоскопии и биопсии стало возможным раннее выявление меланомы, что значительно повысило выживаемость пациентов. Сегодня медицина призывает не бояться родинок, но наблюдать их под контролем специалиста.
• Меланома может развиться не только на коже, но и на слизистых, ногтевом ложе или в глазу.
• У мужчин чаще поражается спина, у женщин — нижние конечности.
• Более 90 % меланом излечимы при выявлении на ранней стадии.
Регулярное наблюдение, разумное отношение к солнцу и внимательный уход за кожей — надёжная защита от самых опасных заболеваний. Родинки не стоит бояться, но важно знать, какие из них требуют внимания.
