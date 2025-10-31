Болезнь, которую можно увидеть в зеркале: как не пропустить первые признаки меланомы

Родинки — обычное явление, к которому многие относятся спокойно. Но не все новообразования на коже безопасны: некоторые из них могут переродиться в меланому — одну из самых агрессивных форм рака. Профессор, врач-хирург высшей категории Александр Гейниц объяснил, как распознать опасные родинки, почему они появляются и как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать риска.

Что такое родинка и откуда она берётся

В медицинской терминологии родинка называется невусом. Это скопление клеток, содержащих пигмент меланин, который окрашивает кожу в более тёмный цвет. Родинки бывают врождёнными и приобретёнными, и их количество у человека может меняться на протяжении жизни.

"Родинка — это новообразование кожи, которое под воздействием гормонов и солнечного излучения может увеличиваться и трансформироваться", — пояснил профессор Александр Гейниц.

Появление новых невусов обычно связано с наследственностью, гормональными изменениями, ультрафиолетовым излучением, а также с повреждением кожи и снижением иммунитета.

Почему родинки могут стать опасными

Опасность родинок заключается в их возможном перерождении в меланому — злокачественную опухоль кожи. Спровоцировать этот процесс могут:

частые солнечные ожоги и длительное пребывание на солнце;

генетическая предрасположенность;

механическое травмирование (трение, срезание, расчесывание);

гормональные всплески — беременность, подростковый возраст, менопауза;

ослабленный иммунитет.

Меланома отличается агрессивным течением и быстро метастазирует, поэтому важно вовремя заметить первые признаки опасности.

Как распознать подозрительную родинку

Врачи используют так называемое правило ABCDE, помогающее отличить безопасное образование от потенциально злокачественного:

A (Asymmetry) — асимметрия: половинки родинки не похожи друг на друга;

B (Border) — неровный, размытый край;

C (Color) — неоднородный цвет, сочетание нескольких оттенков;

D (Diameter) — диаметр больше 6 мм или увеличение в размерах;

E (Evolution) — любые изменения: зуд, трещины, кровоточивость.

Если хотя бы один из пунктов совпадает, следует обратиться к дерматологу или онкологу.

Кто находится в группе риска

Некоторые люди предрасположены к развитию меланомы сильнее других. В группе риска:

обладатели светлой кожи и рыжих волос (кельтский фототип);

люди с большим количеством родинок (более 50 на теле);

пациенты с семейной историей рака кожи;

те, кто часто загорает или посещает солярий.

"Солнечное и инфракрасное излучение — главные враги кожи. Для северных широт допустим только мягкий утренний ультрафиолет", — подчеркнул хирург Александр Гейниц.

Как обследовать и удалять родинки

Первое, что нужно сделать при изменениях родинки, — записаться к врачу. Специалист проведёт дерматоскопию — безболезненное исследование с увеличением, определит глубину и структуру пигмента, а при необходимости направит на гистологию.

Современная тенденция — удаление подозрительных новообразований с последующим анализом ткани. Это позволяет вовремя выявить ранние стадии меланомы.

Методы удаления включают:

лазерную коагуляцию (щадящая и точная процедура);

радиоволновой метод;

хирургическое иссечение с гистологией.

Самостоятельно удалять или травмировать родинки категорически запрещено.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: игнорировать изменения родинки.

Последствие: развитие меланомы, требующей сложного лечения.

Альтернатива: ежегодный осмотр у дерматолога.

Ошибка: загорать без солнцезащитного крема.

Последствие: ожоги и стимуляция роста атипичных клеток.

Альтернатива: крем с SPF 30+ и пребывание на солнце только до 10 утра.

Ошибка: посещать солярии.

Последствие: преждевременное старение кожи и повышение онкологического риска.

Альтернатива: автозагар или лёгкий естественный оттенок без ультрафиолета.

Меры безопасности и профилактика

Избегайте солнца с 10:00 до 16:00 — в это время ультрафиолет наиболее агрессивен. Используйте солнцезащитный крем ежедневно, даже зимой. Носите одежду, прикрывающую плечи и шею, и головной убор. Не трите и не расчесывайте родинки. Не посещайте инфракрасные сауны и солярии. Раз в год проходите осмотр у дерматолога, особенно если родинок много.

Плюсы и минусы удаления родинок

Плюсы:

предотвращение перерождения в меланому;

эстетический эффект;

возможность провести гистологическое исследование.

Минусы:

риск рубца при неправильном уходе;

вероятность появления новых родинок из-за гормональных факторов;

нельзя полностью исключить рецидив.

FAQ

Можно ли удалять родинки летом?

Да, но после процедуры нужно защищать кожу от солнца и использовать средства с высоким SPF.

Опасно ли удалять родинки лазером?

Нет, если процедуру проводит врач и выполняется последующая гистология.

Как часто проверять родинки?

Раз в год при профилактическом осмотре или чаще при наличии множества невусов.

Мифы и правда

Миф: если родинку тронуть, она обязательно переродится.

Правда: травма может стать фактором риска, но не единственной причиной.

Миф: меланома развивается только у пожилых людей.

Правда: заболевание встречается и у молодых, особенно при активном загаре.

Миф: солнцезащитные кремы вредят коже.

Правда: наоборот, они защищают от мутаций клеток, вызывающих рак.

Исторический контекст

В древности родинки считались "знаками судьбы" и символами красоты. Лишь в XIX веке врачи обратили внимание на их связь с опухолями кожи. С развитием дерматоскопии и биопсии стало возможным раннее выявление меланомы, что значительно повысило выживаемость пациентов. Сегодня медицина призывает не бояться родинок, но наблюдать их под контролем специалиста.

Три интересных факта

• Меланома может развиться не только на коже, но и на слизистых, ногтевом ложе или в глазу.

• У мужчин чаще поражается спина, у женщин — нижние конечности.

• Более 90 % меланом излечимы при выявлении на ранней стадии.

Регулярное наблюдение, разумное отношение к солнцу и внимательный уход за кожей — надёжная защита от самых опасных заболеваний. Родинки не стоит бояться, но важно знать, какие из них требуют внимания.