На упаковке — здоровье, в реальности пыль: как чистые витамины оказались грязным бизнесом

9:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Расследование о работе подмосковного производителя биологически активных добавок "Миофарм" всколыхнуло профессиональное сообщество. Видео, опубликованное командой проекта, показало ужасающие условия, в которых производятся препараты, позиционируемые как "натуральные и безопасные". После этого медики, фармакологи и законодатели вновь заговорили о том, что рынок БАДов в России фактически живет без системы контроля.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Что показала проверка

Съемочная группа SHOT ПРОВЕРКИ зафиксировала антисанитарию, нарушение температурного режима и технологических стандартов. В помещениях, где готовят и упаковывают добавки, температура поднималась выше +30 °С, хотя по правилам хранения не должна превышать +25 °С. При этом на полу валялось сырье, не имелось нормальной вентиляции и термометрии.

"Ну знаете, на скотофермах бывает чище. Здесь прямые нарушения всех норм: санитарно-гигиенических, ХАССП. В помещениях, где готовят гранулят и капсулы, температура выше 30 градусов, тогда как хранение готовой формы допускается не выше 25. Это и окисление сырья, и риски бактериологического загрязнения", — сказал доцент РМАНПО и ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Сергей Гуреев.

По его словам, такие условия неизбежно приводят к колебанию дозировки активных веществ, ведь контроль отсутствует.

"В одной партии капсул могут быть разные дозировки. Никто это не контролирует", — добавил эксперт.

Легализация без ответственности

Еще одна проблема — оформление документов. По данным Гуреева, большинство БАДов на российском рынке проходят сертификацию не в России, а в Армении или Казахстане. На деле это означает, что их фактическое производство никто не проверяет.

"90% сертификации подобных БАДов получено в Армении и Казахстане. Но ни Армения, ни Казахстан не приедут сюда проверять, в каких условиях фактически производится продукт", — отметил он.

Эта схема позволяет компаниям работать практически без надзора: формально продукт легален, но реальных проверок условий и состава никто не проводит.

БАД не лекарство

Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ им. Пирогова Денис Борозденко объясняет, что биодобавки в России не приравнены к лекарственным препаратам. Чтобы вывести продукт на рынок, достаточно свидетельства о государственной регистрации, а клинические испытания не требуются.

"Сейчас для запуска БАДа достаточно свидетельства госрегистрации. Но этого документа мало, чтобы препарат можно было безопасно употреблять. С сентября Минздрав формирует список тех биодобавок, которые врачи смогут официально рекомендовать. Это важный шаг: в этот список войдут только те продукты, которые доказали эффективность и прошли сертификацию", — пояснил Борозденко.

Пока же этого списка нет, потребители остаются один на один с агрессивным маркетингом: упаковка, реклама и названия добавок часто создают иллюзию, что перед человеком лекарство.

Подмена понятий

Председатель Совета общественных организаций по правам пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов предупреждает: многие добавки нарочно копируют дизайн упаковок популярных препаратов. Различие может заметить лишь специалист, а для покупателя на аптечной полке БАД и лекарство выглядят одинаково.

"Иногда вместо лекарственного препарата пациент получает БАД. Дизайн упаковки у значительной части добавок повторяет упаковку лекарств — вплоть до сходного звучания названия. Отличить может только специалист", — подчеркнул Власов.

Что предлагают законодатели

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что государство должно ввести перечень официально одобренных биодобавок, которые могут использоваться в медицинской практике. Это поможет врачу брать на себя ответственность за назначение и исключит подмену понятий.

"Рынок БАДов огромен, и сегодня человек сам выбирает, что ему покупать. Не помешает ввести перечень биологически активных добавок, которые могут использоваться в лечении официально. Тогда врач будет назначать их в истории болезни и нести за это ответственность", — заявил Леонов.

Такой перечень, по словам депутата, станет шагом к цивилизованному регулированию рынка, где миллионы людей покупают добавки, не понимая, что на самом деле принимают.

Сравнение: лекарства и БАДы

Критерий Лекарственные препараты Биологически активные добавки Проверка качества Многоступенчатая сертификация, клинические испытания Только свидетельство о регистрации Контроль производства Постоянные проверки Роспотребнадзора и Росздравнадзора Эпизодический, часто отсутствует Условия хранения Строго регулируются Часто не проверяются Реклама Ограничена законом Практически свободна Ответственность производителя Полная юридическая Минимальная

Как не попасться на подделку: пошаговая инструкция

Проверяйте наличие государственной регистрации на сайте Роспотребнадзора. Сравнивайте упаковку с оригинальными лекарствами: если дизайн "слишком знаком", это тревожный сигнал. Изучайте состав — у БАДов он должен быть четко прописан. Покупайте только в лицензированных аптеках, избегайте маркетплейсов с сомнительной репутацией. Советуйтесь с врачом, прежде чем начинать прием любых добавок, особенно при хронических заболеваниях.

Ошибки потребителей

Ошибка: доверие красивой рекламе.

Последствие: риск получить неэффективный или даже вредный продукт.

Альтернатива: выбирайте добавки, одобренные Минздравом и проверенные врачами.

Последствие: риск получить неэффективный или даже вредный продукт. Альтернатива: выбирайте добавки, одобренные Минздравом и проверенные врачами. Ошибка: заказ через интернет без проверки лицензии.

Последствие: возможная подделка или продукт с нарушением условий хранения.

Альтернатива: покупайте через аптечные сети с официальными сайтами.

Если БАД действительно помогает

Если добавка прошла сертификацию, имеет лабораторное подтверждение эффективности и используется в рамках клинических рекомендаций, врачи могут включать её в терапию. Например, витамины группы B, омега-3 жирные кислоты, пробиотики и коэнзим Q10 действительно поддерживают обмен веществ и иммунную систему — но только при корректной дозировке и надлежащем контроле.

Плюсы и минусы БАДов

Плюсы Минусы Доступность без рецепта Отсутствие реального контроля качества Возможность профилактики дефицита витаминов и микроэлементов Высокий риск подделок Поддержка общего состояния здоровья Сомнительная эффективность многих добавок Натуральный состав (в теории) Часто не соответствует заявленному Разнообразие форм (капсулы, порошки, напитки) Отсутствие клинических исследований

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать безопасный БАД?

Проверяйте номер регистрации, наличие производителя в официальных базах, а также отзывы врачей.

Сколько стоят качественные добавки?

Средняя цена на сертифицированные БАДы колеблется от 700 до 2500 рублей за упаковку. Подозрительно низкая цена — повод насторожиться.

Что лучше: витамины или БАДы?

Витамины, прошедшие клинические испытания и сертификацию, безопаснее. БАДы могут использоваться как дополнение, но не как замена лекарствам.

Мифы и правда

Миф: БАД — это безопасно, потому что натурально.

Правда: даже природные компоненты могут вызвать аллергию или интоксикацию.

Правда: даже природные компоненты могут вызвать аллергию или интоксикацию. Миф: если БАД продаётся в аптеке, он точно качественный.

Правда: аптеки реализуют и добавки без доказанной эффективности.

Правда: аптеки реализуют и добавки без доказанной эффективности. Миф: можно принимать без консультации врача.

Правда: у БАДов есть противопоказания и взаимодействия с лекарствами.

Исторический контекст

Первые биодобавки появились в СССР в 1980-х как продукты спортивного питания. После распада Союза рынок остался без регуляции, и в 1990-е годы БАДы начали продаваться повсеместно. С тех пор их количество выросло в десятки раз, но реальная система контроля до сих пор не выстроена.

Расследование SHOT ПРОВЕРКИ стало тревожным сигналом для всей индустрии: за громкими обещаниями производителей и красивыми упаковками нередко скрывается полное отсутствие надзора и элементарных стандартов.

Пока государство не установит прозрачные правила и контроль за производством БАДов, потребители будут оставаться беззащитными перед недобросовестными компаниями. Рынок нуждается в системных изменениях — от жесткой сертификации до ответственности производителей за качество и безопасность продукции.