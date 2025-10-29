На упаковке — здоровье, в реальности пыль: как чистые витамины оказались грязным бизнесом

Расследование о работе подмосковного производителя биологически активных добавок "Миофарм" всколыхнуло профессиональное сообщество. Видео, опубликованное командой проекта, показало ужасающие условия, в которых производятся препараты, позиционируемые как "натуральные и безопасные". После этого медики, фармакологи и законодатели вновь заговорили о том, что рынок БАДов в России фактически живет без системы контроля.
Съемочная группа SHOT ПРОВЕРКИ зафиксировала антисанитарию, нарушение температурного режима и технологических стандартов. В помещениях, где готовят и упаковывают добавки, температура поднималась выше +30 °С, хотя по правилам хранения не должна превышать +25 °С. При этом на полу валялось сырье, не имелось нормальной вентиляции и термометрии.
"Ну знаете, на скотофермах бывает чище. Здесь прямые нарушения всех норм: санитарно-гигиенических, ХАССП. В помещениях, где готовят гранулят и капсулы, температура выше 30 градусов, тогда как хранение готовой формы допускается не выше 25. Это и окисление сырья, и риски бактериологического загрязнения", — сказал доцент РМАНПО и ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Сергей Гуреев.
По его словам, такие условия неизбежно приводят к колебанию дозировки активных веществ, ведь контроль отсутствует.
"В одной партии капсул могут быть разные дозировки. Никто это не контролирует", — добавил эксперт.
Еще одна проблема — оформление документов. По данным Гуреева, большинство БАДов на российском рынке проходят сертификацию не в России, а в Армении или Казахстане. На деле это означает, что их фактическое производство никто не проверяет.
"90% сертификации подобных БАДов получено в Армении и Казахстане. Но ни Армения, ни Казахстан не приедут сюда проверять, в каких условиях фактически производится продукт", — отметил он.
Эта схема позволяет компаниям работать практически без надзора: формально продукт легален, но реальных проверок условий и состава никто не проводит.
Ассистент кафедры фармакологии РНИМУ им. Пирогова Денис Борозденко объясняет, что биодобавки в России не приравнены к лекарственным препаратам. Чтобы вывести продукт на рынок, достаточно свидетельства о государственной регистрации, а клинические испытания не требуются.
"Сейчас для запуска БАДа достаточно свидетельства госрегистрации. Но этого документа мало, чтобы препарат можно было безопасно употреблять. С сентября Минздрав формирует список тех биодобавок, которые врачи смогут официально рекомендовать. Это важный шаг: в этот список войдут только те продукты, которые доказали эффективность и прошли сертификацию", — пояснил Борозденко.
Пока же этого списка нет, потребители остаются один на один с агрессивным маркетингом: упаковка, реклама и названия добавок часто создают иллюзию, что перед человеком лекарство.
Председатель Совета общественных организаций по правам пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов предупреждает: многие добавки нарочно копируют дизайн упаковок популярных препаратов. Различие может заметить лишь специалист, а для покупателя на аптечной полке БАД и лекарство выглядят одинаково.
"Иногда вместо лекарственного препарата пациент получает БАД. Дизайн упаковки у значительной части добавок повторяет упаковку лекарств — вплоть до сходного звучания названия. Отличить может только специалист", — подчеркнул Власов.
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что государство должно ввести перечень официально одобренных биодобавок, которые могут использоваться в медицинской практике. Это поможет врачу брать на себя ответственность за назначение и исключит подмену понятий.
"Рынок БАДов огромен, и сегодня человек сам выбирает, что ему покупать. Не помешает ввести перечень биологически активных добавок, которые могут использоваться в лечении официально. Тогда врач будет назначать их в истории болезни и нести за это ответственность", — заявил Леонов.
Такой перечень, по словам депутата, станет шагом к цивилизованному регулированию рынка, где миллионы людей покупают добавки, не понимая, что на самом деле принимают.
|Критерий
|Лекарственные препараты
|Биологически активные добавки
|Проверка качества
|Многоступенчатая сертификация, клинические испытания
|Только свидетельство о регистрации
|Контроль производства
|Постоянные проверки Роспотребнадзора и Росздравнадзора
|Эпизодический, часто отсутствует
|Условия хранения
|Строго регулируются
|Часто не проверяются
|Реклама
|Ограничена законом
|Практически свободна
|Ответственность производителя
|Полная юридическая
|Минимальная
Если добавка прошла сертификацию, имеет лабораторное подтверждение эффективности и используется в рамках клинических рекомендаций, врачи могут включать её в терапию. Например, витамины группы B, омега-3 жирные кислоты, пробиотики и коэнзим Q10 действительно поддерживают обмен веществ и иммунную систему — но только при корректной дозировке и надлежащем контроле.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность без рецепта
|Отсутствие реального контроля качества
|Возможность профилактики дефицита витаминов и микроэлементов
|Высокий риск подделок
|Поддержка общего состояния здоровья
|Сомнительная эффективность многих добавок
|Натуральный состав (в теории)
|Часто не соответствует заявленному
|Разнообразие форм (капсулы, порошки, напитки)
|Отсутствие клинических исследований
Как выбрать безопасный БАД?
Проверяйте номер регистрации, наличие производителя в официальных базах, а также отзывы врачей.
Сколько стоят качественные добавки?
Средняя цена на сертифицированные БАДы колеблется от 700 до 2500 рублей за упаковку. Подозрительно низкая цена — повод насторожиться.
Что лучше: витамины или БАДы?
Витамины, прошедшие клинические испытания и сертификацию, безопаснее. БАДы могут использоваться как дополнение, но не как замена лекарствам.
Первые биодобавки появились в СССР в 1980-х как продукты спортивного питания. После распада Союза рынок остался без регуляции, и в 1990-е годы БАДы начали продаваться повсеместно. С тех пор их количество выросло в десятки раз, но реальная система контроля до сих пор не выстроена.
Расследование SHOT ПРОВЕРКИ стало тревожным сигналом для всей индустрии: за громкими обещаниями производителей и красивыми упаковками нередко скрывается полное отсутствие надзора и элементарных стандартов.
Пока государство не установит прозрачные правила и контроль за производством БАДов, потребители будут оставаться беззащитными перед недобросовестными компаниями. Рынок нуждается в системных изменениях — от жесткой сертификации до ответственности производителей за качество и безопасность продукции.
