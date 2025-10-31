Можно ли продлить жизнь, просто изменив рацион? Учёные из Университета Падуи считают, что да. Они проанализировали более сотни исследований и доказали: некоторые привычные продукты — от зелёного чая до брокколи — способны влиять на экспрессию генов, замедляя биологическое старение и снижая риск хронических заболеваний.
Исследование, опубликованное в журнале Advances in Nutrition, стало частью программы Итальянского космического агентства, которое изучает, как с помощью питания защищать организм астронавтов от окислительного стресса и воспаления во время длительных полётов.
"Мы хотели выяснить, какие продукты способны действовать как естественные эпигенетические переключатели", — пояснила руководитель исследования, профессор София Паванелло.
Современная наука знает: гены — не приговор. Их активность можно изменять с помощью так называемых эпигенетических механизмов — обратимых химических меток, которые прикрепляются к ДНК, активируя или подавляя определённые участки.
Некоторые пищевые соединения, например полифенолы, фолаты и куркумин, способны "включать" защитные гены и "выключать" воспалительные. Это помогает организму адаптироваться к стрессу, защищает клетки от повреждений и даже влияет на продолжительность жизни, пишет ansa.it.
|Продукт
|Ключевое вещество
|Эпигенетический эффект
|Основное действие
|Зелёный чай
|Катехины
|Активируют антиоксидантные ферменты
|Борются с окислительным стрессом
|Брокколи
|Сульфорафан
|Стимулирует защиту ДНК
|Снижает риск рака
|Куркума
|Куркумин
|Модулирует экспрессию противовоспалительных генов
|Замедляет старение клеток
|Соя
|Изофлавоны
|Регулируют гормональный баланс
|Поддерживают здоровье костей
|Красное вино
|Ресвератрол
|Активирует гены долголетия (sirtuins)
|Поддерживает сердечно-сосудистую систему
Эпигенетика — это мост между образом жизни и биологическим возрастом. Она объясняет, почему люди с похожими генами стареют по-разному. Питание, физическая активность и стресс влияют на то, какие гены будут работать активнее.
Пищевые компоненты, богатые антиоксидантами, помогают клеткам восстанавливаться. Например, полифенолы зелёного чая активируют ферменты, которые защищают ДНК от мутаций, а куркумин уменьшает хроническое воспаление — один из ключевых факторов старения.
Начните утро с зелёного чая. Он богат катехинами, которые улучшают обмен веществ.
Добавляйте брокколи и шпинат. Эти овощи активируют ферменты детоксикации печени.
Используйте куркуму в готовке. Лучше усваивается с чёрным перцем и растительным маслом.
Включайте соевые продукты. Тофу, эдамаме или соевое молоко укрепляют кости.
Умеренно употребляйте красное вино. Один бокал в день улучшает работу сосудов.
Следите за балансом. Важно сочетать антиоксиданты с белками и клетчаткой для лучшего усвоения.
Ошибка: принимать полифенолы в виде добавок.
Последствие: синтетические формы усваиваются хуже, возможны побочные эффекты.
Альтернатива: получать их из натуральных продуктов — чая, ягод, овощей.
Ошибка: перегревать брокколи или куркуму.
Последствие: активные вещества разрушаются при высокой температуре.
Альтернатива: готовить на пару или добавлять в конце приготовления.
Ошибка: полностью исключать жиры.
Последствие: ухудшается усвоение жирорастворимых антиоксидантов.
Альтернатива: использовать оливковое масло первого отжима.
Если привычный рацион сложно перестроить, можно начать с малого. Замена одного напитка в день на зелёный чай или добавление ложки куркумы в суп уже даст результат. Даже небольшие корректировки постепенно активируют защитные механизмы организма.
Для тех, кто часто в пути или работает в условиях стресса, полезны функциональные продукты — йогурты, батончики и напитки, обогащённые антиоксидантами и Омега-3. Именно такие продукты сейчас тестируют для астронавтов, чтобы замедлить старение во время длительных миссий.
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|Зелёный чай
|Снижает уровень стресса, активирует антиоксиданты
|Избыток кофеина может повышать тревожность
|Брокколи
|Улучшает детоксикацию, защищает ДНК
|Теряет витамины при долгой готовке
|Куркума
|Сильное противовоспалительное действие
|Слабо усваивается без перца
|Соя
|Балансирует гормоны
|Не подходит при некоторых эндокринных нарушениях
|Красное вино
|Поддерживает сердце, содержит ресвератрол
|Избыточное употребление вредно для печени
Миф: продукты не могут влиять на гены.
Правда: эпигенетика доказала, что питание меняет активность ДНК без мутаций.
Миф: красное вино полезно в любом количестве.
Правда: положительный эффект проявляется только при умеренном употреблении.
Миф: достаточно одного "суперфуда".
Правда: долговременный эффект возможен только при сбалансированном рационе.
Куркумин активирует те же гены, что и физические упражнения.
Участники исследования, ежедневно употреблявшие зелёный чай, имели на 25% меньше маркеров старения.
Ресвератрол из красного вина впервые был открыт в кожуре винограда как природный антиоксидант.
Зелёный чай впервые начали употреблять в Китае более 3000 лет назад. В Древней Индии куркума использовалась не только как специя, но и как лекарство. Соя пришла из Японии, где считалась "пищей силы", а красное вино — частью средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире. Сегодня эти древние продукты стали предметом генетических исследований, доказывающих их влияние на долголетие.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.