Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги

В последние годы интернет заполонили советы о том, как "desinflamar" — то есть "развоспалить" тело с помощью чудо-продуктов, добавок или диет. В соцсетях обещают мгновенное очищение и омоложение, но специалисты предупреждают: за модной формулировкой часто скрывается непонимание сути воспалительных процессов и риск навредить здоровью.

Курица и говядина на тарелке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица и говядина на тарелке

Почему все говорят о воспалении

Современная медицина действительно уделяет большое внимание теме воспаления. Оно играет важную роль в развитии множества заболеваний — от ожирения и диабета до сердечно-сосудистых и нейродегенеративных нарушений.

"Становится всё более очевидной роль воспаления в развитии болезней, особенно сердечно-сосудистых", — пояснила эндокринолог Клаудия Шмидт.

Учёные различают острое воспаление, когда организм реагирует на инфекцию или травму, и хроническое воспаление низкой степени, которое может длиться годами. Именно второй тип считается наиболее опасным: он протекает незаметно, но постепенно разрушает сосуды, ухудшает обмен веществ и ускоряет старение клеток.

Что вызывает хроническое воспаление

По словам диетолога Елены Миранды Хермсдорфф из Федерального университета Висоза, постоянное воспаление часто является следствием образа жизни:

  • курения и злоупотребления алкоголем;

  • малоподвижности;

  • воздействия загрязняющих веществ;

  • переедания и избыточного веса;

  • регулярного употребления ультраобработанных продуктов.

Висцеральный жир — тот, что скапливается вокруг органов, — особенно опасен. Он выделяет провоспалительные молекулы, включая цитокины, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли (TNF-α). Эти вещества запускают каскад реакций, повышающих риск гипертонии, диабета и атеросклероза.

Почему воспаление не всегда враг

Воспаление — естественный и даже необходимый процесс. Оно помогает телу защищаться от микробов, токсинов и травм. Повышение температуры, отёк и боль — это не болезнь, а сигнал, что организм борется с угрозой.

"Воспалительный процесс физиологичен: он активируется, чтобы защитить организм, например, от бактерий", — отметила Хермсдорфф.

Проблема начинается тогда, когда защитная реакция не выключается. Такое "вялотекущее" воспаление не имеет явных симптомов, но годами подтачивает здоровье.

Существует ли анти-воспалительная диета

Короткий ответ — нет. Специалисты подчёркивают, что не существует чудо-продуктов, которые могли бы "вылечить" воспаление. Гораздо важнее общий стиль питания и образ жизни.

"Не существует анти-воспалительных диет, но есть пищевые модели, которые помогают снизить системное воспаление", — объяснила Клаудия Шмидт.

Один из таких примеров — средиземноморская диета, включающая:

  • овощи и фрукты;

  • цельнозерновые продукты;

  • бобовые, орехи и семена;

  • рыбу и оливковое масло;

  • ограниченное количество мяса и молочных продуктов.

Такое питание богато антиоксидантами, клетчаткой и полезными жирами, которые уменьшают воспалительные реакции.

Сравнение подходов к питанию

Подход Основная идея Эффект
"Детокс" и "анти-воспалительные" диеты Исключение отдельных продуктов Нет доказанной пользы, риск дефицитов
Средиземноморская модель Баланс растительных и животных источников Снижение уровня воспаления, укрепление сосудов
Рацион с высоким содержанием клетчатки Поддержание микрофлоры кишечника Улучшение иммунитета и метаболизма

Таким образом, важно не убирать из рациона целые группы продуктов, а соблюдать баланс и разнообразие.

Мифы о "воспалительных" продуктах

Молоко, глютен, хлеб и макароны часто обвиняют в провоцировании воспалений. Но научных подтверждений этому нет. Исключать такие продукты нужно только при аллергии или непереносимости.

Диетологи советуют не демонизировать еду, а обращать внимание на её качество и количество. Даже полезные продукты при переедании ведут к набору веса и, как следствие, к воспалительным процессам.

О роли микрофлоры

Здоровье кишечника напрямую связано с уровнем воспаления. При нарушении баланса микрофлоры (дисбактериозе) увеличивается проницаемость стенок кишечника — в кровь попадают вещества, вызывающие иммунную реакцию.

Помочь микробиому можно, добавив в рацион:

  • цельнозерновые продукты;

  • овощи и фрукты, богатые клетчаткой;

  • кисломолочные продукты с пробиотиками.

Исследования группы Хермсдорфф показали, что регулярное употребление бразильских орехов и кешью положительно влияет на микрофлору. Они содержат селен — минерал с выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Советы шаг за шагом: как снизить уровень воспаления

  1. Ешьте больше растительной пищи и меньше ультраобработанных продуктов.

  2. Увеличьте потребление рыбы, орехов и оливкового масла.

  3. Контролируйте массу тела и уровень сахара.

  4. Больше двигайтесь — хотя бы 30 минут активности в день.

  5. Высыпайтесь и старайтесь снижать стресс.

Эти простые привычки уменьшают воспалительные процессы не хуже любых модных добавок.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: исключать продукты без медицинских показаний.
    Последствие: дефицит питательных веществ, ослабление иммунитета.
    Альтернатива: пройти обследование и следовать рекомендациям специалиста.

  • Ошибка: полагаться на "чудо-ингредиенты" — куркуму, чиа или имбирь.
    Последствие: иллюзия контроля при отсутствии эффекта.
    Альтернатива: включать их в рацион, но как часть разнообразного питания.

  • Ошибка: надеяться, что добавки заменят здоровый образ жизни.
    Последствие: продолжение воспалительного фона.
    Альтернатива: сочетание правильного питания, сна и физической активности.

Плюсы и минусы "анти-воспалительного" подхода

Плюсы:

  • повышение осознанности в питании;

  • популяризация полезных продуктов;

  • акцент на здоровье кишечника.

Минусы:

  • излишняя коммерциализация и искажение научных данных;

  • риск ограничений без показаний;

  • подмена комплексного подхода модными диетами.

А что если воспаление стало модным словом…

А не медицинским диагнозом? Тогда важно вернуть разговор в научное русло: воспаление — не враг, а часть защиты организма. И бороться с ним нужно не исключением еды, а заботой о теле и разуме.

Мифы и правда

  • Миф: воспаление можно полностью убрать с помощью диеты.
    Правда: воспаление — естественный процесс, задача — не устранить, а сбалансировать его.

  • Миф: молочные продукты вызывают воспаление.
    Правда: при отсутствии непереносимости они безопасны и полезны.

  • Миф: куркума и имбирь "лечат" воспаление.
    Правда: они оказывают лёгкий эффект только в сочетании с полноценным рационом.

Интересные факты

  • Висцеральный жир выделяет более 50 видов провоспалительных молекул.

  • Одна порция бразильских орехов обеспечивает суточную норму селена.

  • Средиземноморская диета снижает уровень С-реактивного белка — ключевого маркера воспаления.

"Анти-воспалительное" питание — не мода, а возвращение к балансу. Важно не искать чудо-продукты, а строить образ жизни, в котором еда, движение, сон и спокойствие работают на одно — здоровье.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
