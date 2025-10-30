Вирус, который есть у 90% людей, но проявляется лишь у ослабленных: как он ждёт подходящего момента

Папилломы часто вызывают тревогу: их связывают с проблемами печени, диабетом и даже онкологией. Однако врач-инфекционист Светлана Звонцова развеяла популярные мифы, подчеркнув — появление папиллом не связано напрямую с болезнями внутренних органов. Главный виновник — вирус папилломы человека (ВПЧ), один из самых распространённых на планете.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ВПЧ выявляется у 90% населения земного шара. Заражение происходит при тесном контакте, в том числе через бытовые предметы — бритвы, полотенца, мочалки.
"Основная и единственная доказанная причина появления классических папиллом — это инфицирование вирусом папилломы человека", — отметила врач-инфекционист Светлана Звонцова.
Существует более 200 штаммов ВПЧ. Одни вызывают безобидные бородавки, другие — остроконечные кондиломы или поражения слизистых, ассоциированные с раком, сообщает tmn.aif.ru.
Однако есть факторы, которые усиливают проявления вируса. Это не "сигналы" болезни печени или поджелудочной, а состояния, снижающие иммунную защиту.
Любое ослабление иммунитета — благоприятная среда для вируса. К нему могут привести:
хронические заболевания и дефициты (например, железа или витамина D);
приём иммуносупрессантов;
ВИЧ-инфекция;
гормональные изменения (беременность, менопауза);
стресс и недосып.
"Хронический стресс способствует выбросу кортизола, который подавляет активность T-лимфоцитов — главных борцов с внутриклеточными вирусами", — пояснила врач Светлана Звонцова.
Именно поэтому у людей с ослабленной иммунной системой папилломы появляются чаще и растут активнее.
Вопреки распространённому мнению, папилломы не являются признаком болезни печени. При гепатите или циррозе действительно страдает обмен веществ и снижается иммунитет, что может косвенно способствовать проявлению вируса, но прямой связи нет.
Что касается инсулинорезистентности, то у таких пациентов действительно чаще наблюдаются множественные мелкие папилломы — особенно в складках кожи. Причина — хроническое воспаление и нарушение микроциркуляции. Однако сами по себе папилломы не являются диагностическим критерием метаболических нарушений, а лишь поводом проверить уровень сахара и состояние обмена веществ.
Папилломы на коже — в большинстве случаев косметическая проблема. Но если наросты появляются на слизистых оболочках, ситуация меняется.
"Половые органы — самая опасная локализация. Онкогенные типы ВПЧ (16, 18, 31, 33, 45 и другие) могут не вызывать видимых наростов, но приводить к предраковым изменениям и раку шейки матки, полового члена или ануса", — подчеркнула врач Светлана Звонцова.
Риск перерождения кожных папиллом в рак минимален, чего нельзя сказать о слизистых. Поэтому женщинам особенно важно проходить регулярный скрининг рака шейки матки.
Ошибка: считать, что папилломы — сигнал больной печени.
Последствие: потеря времени и тревожность без реальной причины.
Альтернатива: обследование у дерматовенеролога и анализ на ВПЧ.
Ошибка: удалять наросты, не выяснив причину.
Последствие: повторное появление папиллом.
Альтернатива: удаление только после консультации и оценки вирусной нагрузки.
Ошибка: игнорировать множественные папилломы.
Последствие: риск распространения вируса на новые участки.
Альтернатива: укрепление иммунитета, вакцинация, нормализация сна и питания.
Плюсы:
эстетический эффект и профилактика травматизации;
снижение вирусной активности на участке кожи;
возможность лабораторного анализа удалённого образования.
Минусы:
вирус остаётся в организме;
рецидив возможен при ослаблении иммунитета;
при самостоятельном удалении — риск инфекции и рубцов.
Вакцинация. Единственный способ предотвратить заражение онкогенными типами вируса. В идеале — до начала половой жизни, но эффективна и у взрослых.
Гигиена. Не пользуйтесь чужими бритвами, полотенцами, мочалками.
Безопасные отношения. Используйте барьерные методы контрацепции.
Иммунитет. Поддерживайте организм сном, питанием и умеренной физической активностью.
Скрининг. Женщинам рекомендуется ежегодный ПАП-тест.
"Удаление папилломы — это симптоматическое лечение. Мы убираем фабрику по производству вирусных частиц, но не устраняем его из организма в целом", — добавила Светлана Звонцова.
Миф: папилломы — показатель болезни печени.
Правда: нет научных данных, подтверждающих такую связь.
Миф: папилломы — признак диабета.
Правда: они могут чаще возникать при метаболических нарушениях, но не являются их симптомом.
Миф: удалить папиллому — значит избавиться от вируса.
Правда: вирус остаётся в организме и может активироваться при снижении иммунитета.
Миф: ВПЧ опасен только для женщин.
Правда: некоторые типы вызывают рак ануса и полового члена у мужчин.
Вирус папилломы человека был подробно изучен лишь в XX веке. В 1980-х немецкий учёный Харальд цур Хаузен доказал связь ВПЧ с раком шейки матки, за что получил Нобелевскую премию. С тех пор появились вакцины, способные предотвращать заражение онкогенными штаммами, но мифы вокруг папиллом до сих пор живут.
• Вирус может годами "дремать" в организме, не проявляя себя.
• Удалённая папиллома не заразна — опасен контакт с активной инфекцией.
• После вакцинации риск онкологических форм ВПЧ снижается более чем на 90 %.
Папилломы — не показатель болезни печени, а следствие вируса, с которым можно и нужно бороться. Главная защита — вакцинация, забота об иммунитете и регулярные обследования.
