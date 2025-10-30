Напиток, который считали полезным, оказался опасным: почему современный кефир работает против нас

Кефир традиционно считают почти универсальным средством для здоровья желудка и кишечника. Многие уверены: этот кисломолочный напиток поможет при запоре, улучшит сон и "наладит микрофлору". Однако гастроэнтеролог Диляра Лебедева развеяла популярный миф: не всё так просто. Современный кефир отличается от того, что пили наши бабушки, и в некоторых случаях он может даже навредить.
Кефир действительно содержит полезные бактерии, но лишь при условии, что он свежий и изготовлен традиционным способом. Промышленная пастеризация, длительное хранение и консерванты убивают большую часть живых культур.
"Хранение неделями — и вот в стакане остаётся вкус, но почти нет живых бактерий", — пояснила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Современный кефир — это, по сути, напиток со вкусом кисломолочного продукта, но без выраженного пробиотического эффекта. Его воздействие на кишечник скорее химическое, чем биологическое, сообщает "Царьград".
После стакана кефира действительно может показаться, что самочувствие улучшается. В животе становится "легче", исчезает тяжесть. Но врач объясняет: это временное ощущение.
"Молочная кислота раздражает кишечник и ускоряет его перистальтику, потому что воспалённый кишечник просто стремится избавиться от раздражителя", — отметила специалист Диляра Лебедева.
Именно поэтому при регулярных проблемах со стулом эффект от кефира кратковременный и не связан с восстановлением микрофлоры.
Особенно осторожно следует относиться к кефиру людям с заболеваниями ЖКТ. Врач предупреждает, что напиток может вызвать вздутие, боль и усиление воспаления при некоторых состояниях.
СИБР (синдром избыточного бактериального роста) и метеоризм — кефир усиливает брожение и газообразование.
Заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы — напиток создаёт дополнительную нагрузку.
Аутоиммунные и воспалительные заболевания кишечника — повышает раздражение слизистой.
Также врач подчёркивает: кефир нежелательно пить на ночь и натощак. В обоих случаях кислотная среда воздействует на желудок и кишечник слишком агрессивно, что может спровоцировать боль, спазмы и дискомфорт.
Если цель — действительно наладить пищеварение, начинать стоит не с кефира, а с анализа собственных симптомов.
"Если вы хотите действительно наладить пищеварение, начните не с кефира, а с понимания, что именно у вас даёт сбой: желудок, желчь, поджелудочная или микрофлора", — рекомендовала врач Диляра Лебедева.
Вместо кефира можно выбрать мягкие и натуральные источники пробиотиков:
йогурт с живыми культурами без сахара;
кисломолочные продукты домашнего брожения;
квашеные овощи (капуста, свёкла);
напитки на основе заквасок, такие как комбуча или водный кефир (в ограниченных количествах).
Ошибка: пить кефир ежедневно "для профилактики".
Последствие: раздражение слизистой, нарушение пищеварения.
Альтернатива: использовать кефир как редкое дополнение к рациону, отдавая предпочтение свежим и натуральным продуктам.
Ошибка: пить кефир натощак или перед сном.
Последствие: усиление кислотности и вздутие живота.
Альтернатива: употреблять кефир днём, после основного приёма пищи.
Ошибка: заменять кефиром лечение заболеваний ЖКТ.
Последствие: ухудшение состояния и упущенное время для терапии.
Альтернатива: консультация гастроэнтеролога и корректировка питания с учётом диагноза.
Плюсы:
может помочь при лёгком запоре;
содержит белок и кальций;
освежает и утоляет жажду.
Минусы:
промышленный кефир часто не содержит живых бактерий;
может вызывать брожение и боль при СИБР;
не подходит людям с лактазной недостаточностью;
не восстанавливает микрофлору, вопреки мифам.
Включайте в рацион овощи, цельнозерновые продукты и растительную клетчатку.
Поддерживайте баланс между белками, жирами и углеводами.
Уменьшите количество сахара — он провоцирует воспаление и нарушает баланс микробиоты.
Пейте достаточно воды, особенно в первой половине дня.
Спите не менее 7 часов: ночью кишечник восстанавливается, и недосып мешает его работе.
"Ночью кишечник восстанавливается. Если вы не спите, он не сможет нормально работать. Если вы тревожитесь — он спазмируется", — подчеркнула гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Миф: кефир восстанавливает микрофлору кишечника.
Правда: большинство промышленных кефиров не содержит живых культур, способных прижиться в кишечнике.
Миф: стакан кефира перед сном полезен для сна и пищеварения.
Правда: кислая среда раздражает желудок, особенно при гастрите и повышенной кислотности.
Миф: кефир безопасен для всех.
Правда: при ряде заболеваний ЖКТ он может ухудшить состояние и вызвать вздутие.
Традиционный кефир изготавливался на основе "кефирных грибков" — симбиоза молочнокислых бактерий и дрожжей. Такой напиток действительно имел пробиотические свойства и был живым продуктом. Сегодня же массовое производство и тепловая обработка изменили состав напитка: вместо живых бактерий в нём остались лишь их следы.
• Настоящий кефир можно приготовить дома, используя закваску с живыми грибками.
• Срок годности "живого" продукта не превышает трёх суток.
• В старину кефир использовали как лечебный напиток при отравлениях и воспалениях, но только в свежем виде.
Современный кефир уже не обладает теми свойствами, что раньше. Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно не полагаться на "народные ритуалы", а выбирать индивидуальные и научно обоснованные методы восстановления пищеварения.
