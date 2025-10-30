Напиток, который считали полезным, оказался опасным: почему современный кефир работает против нас

Кефир традиционно считают почти универсальным средством для здоровья желудка и кишечника. Многие уверены: этот кисломолочный напиток поможет при запоре, улучшит сон и "наладит микрофлору". Однако гастроэнтеролог Диляра Лебедева развеяла популярный миф: не всё так просто. Современный кефир отличается от того, что пили наши бабушки, и в некоторых случаях он может даже навредить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Банановый смузи на кефире

Почему кефир перестал быть "живым" напитком

Кефир действительно содержит полезные бактерии, но лишь при условии, что он свежий и изготовлен традиционным способом. Промышленная пастеризация, длительное хранение и консерванты убивают большую часть живых культур.

"Хранение неделями — и вот в стакане остаётся вкус, но почти нет живых бактерий", — пояснила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Современный кефир — это, по сути, напиток со вкусом кисломолочного продукта, но без выраженного пробиотического эффекта. Его воздействие на кишечник скорее химическое, чем биологическое, сообщает "Царьград".

Иллюзия пользы

После стакана кефира действительно может показаться, что самочувствие улучшается. В животе становится "легче", исчезает тяжесть. Но врач объясняет: это временное ощущение.

"Молочная кислота раздражает кишечник и ускоряет его перистальтику, потому что воспалённый кишечник просто стремится избавиться от раздражителя", — отметила специалист Диляра Лебедева.

Именно поэтому при регулярных проблемах со стулом эффект от кефира кратковременный и не связан с восстановлением микрофлоры.

Когда кефир может навредить

Особенно осторожно следует относиться к кефиру людям с заболеваниями ЖКТ. Врач предупреждает, что напиток может вызвать вздутие, боль и усиление воспаления при некоторых состояниях.

Вред кефира при определённых проблемах:

СИБР (синдром избыточного бактериального роста) и метеоризм — кефир усиливает брожение и газообразование.

Заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы — напиток создаёт дополнительную нагрузку.

Аутоиммунные и воспалительные заболевания кишечника — повышает раздражение слизистой.

Также врач подчёркивает: кефир нежелательно пить на ночь и натощак. В обоих случаях кислотная среда воздействует на желудок и кишечник слишком агрессивно, что может спровоцировать боль, спазмы и дискомфорт.

Чем заменить кефир

Если цель — действительно наладить пищеварение, начинать стоит не с кефира, а с анализа собственных симптомов.

"Если вы хотите действительно наладить пищеварение, начните не с кефира, а с понимания, что именно у вас даёт сбой: желудок, желчь, поджелудочная или микрофлора", — рекомендовала врач Диляра Лебедева.

Вместо кефира можно выбрать мягкие и натуральные источники пробиотиков:

йогурт с живыми культурами без сахара;

кисломолочные продукты домашнего брожения;

квашеные овощи (капуста, свёкла);

напитки на основе заквасок, такие как комбуча или водный кефир (в ограниченных количествах).

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: пить кефир ежедневно "для профилактики".

Последствие: раздражение слизистой, нарушение пищеварения.

Альтернатива: использовать кефир как редкое дополнение к рациону, отдавая предпочтение свежим и натуральным продуктам.

Ошибка: пить кефир натощак или перед сном.

Последствие: усиление кислотности и вздутие живота.

Альтернатива: употреблять кефир днём, после основного приёма пищи.

Ошибка: заменять кефиром лечение заболеваний ЖКТ.

Последствие: ухудшение состояния и упущенное время для терапии.

Альтернатива: консультация гастроэнтеролога и корректировка питания с учётом диагноза.

Плюсы и минусы употребления кефира

Плюсы:

может помочь при лёгком запоре;

содержит белок и кальций;

освежает и утоляет жажду.

Минусы:

промышленный кефир часто не содержит живых бактерий;

может вызывать брожение и боль при СИБР;

не подходит людям с лактазной недостаточностью;

не восстанавливает микрофлору, вопреки мифам.

Как сохранить здоровье кишечника без кефира

Включайте в рацион овощи, цельнозерновые продукты и растительную клетчатку. Поддерживайте баланс между белками, жирами и углеводами. Уменьшите количество сахара — он провоцирует воспаление и нарушает баланс микробиоты. Пейте достаточно воды, особенно в первой половине дня. Спите не менее 7 часов: ночью кишечник восстанавливается, и недосып мешает его работе.

"Ночью кишечник восстанавливается. Если вы не спите, он не сможет нормально работать. Если вы тревожитесь — он спазмируется", — подчеркнула гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Мифы и правда

Миф: кефир восстанавливает микрофлору кишечника.

Правда: большинство промышленных кефиров не содержит живых культур, способных прижиться в кишечнике.

Миф: стакан кефира перед сном полезен для сна и пищеварения.

Правда: кислая среда раздражает желудок, особенно при гастрите и повышенной кислотности.

Миф: кефир безопасен для всех.

Правда: при ряде заболеваний ЖКТ он может ухудшить состояние и вызвать вздутие.

Исторический контекст

Традиционный кефир изготавливался на основе "кефирных грибков" — симбиоза молочнокислых бактерий и дрожжей. Такой напиток действительно имел пробиотические свойства и был живым продуктом. Сегодня же массовое производство и тепловая обработка изменили состав напитка: вместо живых бактерий в нём остались лишь их следы.

Три интересных факта

• Настоящий кефир можно приготовить дома, используя закваску с живыми грибками.

• Срок годности "живого" продукта не превышает трёх суток.

• В старину кефир использовали как лечебный напиток при отравлениях и воспалениях, но только в свежем виде.

Современный кефир уже не обладает теми свойствами, что раньше. Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно не полагаться на "народные ритуалы", а выбирать индивидуальные и научно обоснованные методы восстановления пищеварения.