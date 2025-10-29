Популярная ошибка за столом: эта привычка мешает нормальному пищеварению

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Избыточное употребление жидкости во время еды может ослаблять действие желудочного сока. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

Пищеварение
Фото: Designed by Freepik by benzoix
Пищеварение

По его словам, большое количество жидкости способно разбавлять желудочный сок, снижая его концентрацию и активность ферментов, необходимых для переваривания пищи. Он подчеркнул, что влияние напитков зависит от состояния желудка: при пониженной кислотности лучше воздержаться от питья во время приема пищи, а при повышенной — допустимо небольшое количество воды.

"Небольшие глотки воды во время еды не нанесут вреда, но если пить чашками, это уже мешает пищеварению. Лучше употреблять жидкость после еды — тогда желудочный сок успевает полноценно воздействовать на пищу. Например, если пища жирная, горячий напиток поможет предотвратить ее застой и облегчит работу желудка", — отметил Ткаченко.

Он добавил, что важно соблюдать умеренность: пищеварительная система нормально справляется с небольшими объемами жидкости, но избыточное питье во время еды может снизить концентрацию желудочного сока и замедлить расщепление пищи.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
