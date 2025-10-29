Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты

1:57
Здоровье

Беспричинная тревога часто связана с подавленными чувствами и внутренним напряжением, которое накапливается годами. О том, как понять источник тревоги и быстро вернуть спокойствие с помощью простых телесных практик, рассказала психолог Алиса Метелина в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему нам трудно принимать похвалу

По словам Метелиной, состояние беспричинной тревоги на самом деле не бывает безосновательным. Чаще всего оно связано с внутренними переживаниями, которые человек когда-то "заморозил" — например, злостью, гневом или даже любовью, выражать которые ему запретили значимые люди. Такое подавление эмоций приводит к внутреннему напряжению, которое со временем проявляется как тревожность.

Эксперт отметила, что вернуть контроль над собой помогают телесные техники, направленные на снятие зажатости и активацию естественных процессов расслабления.

"Когда мы напрягаем все части тела очень активно, изо всех сил, на протяжении 10–30 секунд, а потом резко расслабляемся, тело тут же реагирует. Мы чувствуем, как разливается тепло, успокаивается дыхание — включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление", — объяснила Метелина.

Она добавила, что помогает и техника "1, 2, 3, 4, 5", которая основана на фокусировке внимания на внешнем мире.

"Когда в голове крутятся тревожные мысли, нужно перевести внимание на реальность: увидеть пять предметов вокруг, потрогать четыре, услышать три звука, почувствовать два запаха и один вкус. Это возвращает человека в настоящий момент и снижает интенсивность тревоги", — подчеркнула психолог.

По ее словам, регулярное применение таких практик позволяет не только снизить спонтанную тревогу, но и научиться лучше понимать сигналы собственного тела.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
