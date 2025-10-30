Забыли, зачем открыли холодильник? Память — как мышца: тренируй, и мозг перестанет подводить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Здоровье

Мозг — орган, способный хранить и перерабатывать колоссальные объёмы информации. Но порой даже он даёт сбой: забытые ключи, день рождения друга или формула из школьного курса математики. Чтобы укрепить память, нужно понимать, как она устроена и какие привычки помогают мозгу работать эффективнее.

Память и работа мозга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Память и работа мозга

Как работает память

Запоминание проходит три стадии. Первая — кодирование, когда мозг получает и фиксирует информацию. Вторая — хранение, то есть удержание данных. Третья — восстановление, когда человек вспоминает нужную деталь. Чем больше связей образуется между нейронами, тем прочнее память.
"Это как тропинка: чем чаще по ней ходишь, тем легче потом пройти", — поясняет преподаватель нейропсихологии Университета Пикардии Матье Энселен.

Поэтому важно задействовать разные каналы восприятия — слух, зрение, движения и даже запахи. Тогда мозг получит больше опор для воспоминаний.

1. Концентрируйтесь на главном

Внимание — основа запоминания. Если вы отвлечены, информация исчезнет через 20 секунд. Мозг кодирует данные при помощи электрических импульсов и нейромедиаторов, и чем выше концентрация, тем прочнее связь.

Как лучше готовиться к урокам или экзаменам:

  • займитесь в тихом месте без уведомлений и отвлекающих звуков;

  • соединяйте текст с изображениями, делайте схемы, выделяйте цветом;

  • повторяйте материал в виде рифм или песен — мозг запомнит сочетание звуков, слов и картинок.

2. Двигайтесь во время обучения

Движение помогает не только телу, но и памяти. Связывая слова с жестами или конкретным местом, вы активируете больше зон мозга. Исследования показывают: чем богаче контекст, в котором человек изучает материал, тем проще его вспомнить.

Как выучить текст наизусть:

  • репетируйте с движениями, как на сцене;

  • попросите кого-то поиграть роль экзаменатора;

  • повторяйте материал в том же времени суток, что и предстоящий экзамен — это усилит ассоциативную память.

3. Проверяйте себя регулярно

Самопроверка активирует нейронные связи и помогает переносить знания в долговременную память. По словам Матье Энселена, методика интервального повторения даёт на 20-30 % лучший результат, чем простое перечитывание.

Как использовать методику "пустой страницы":

  1. Прочитайте материал.

  2. Закройте конспект и запишите всё, что помните.

  3. Сравните записи с исходным текстом и отметьте пробелы.

Повторяйте через день, потом делайте перерыв на сутки, постепенно увеличивая интервалы. Можно устраивать мини-викторины с друзьями или использовать карточки с вопросами и ответами.

4. Создавайте личные ритуалы

Регулярные привычки помогают мозгу упорядочить информацию. Когда вы действуете по знакомой схеме, память легче воспроизводит последовательность.

Как перестать терять ключи или очки:

  • кладите их всегда в одно и то же место;

  • проговаривайте действие вслух: "кладу ключи на комод";

  • осознанно фиксируйте жест, чтобы мозг "сфотографировал" момент.

Такой подход помогает избежать рассеянности и снижает умственную нагрузку.

5. Снижайте когнитивное напряжение

Память не бесконечна, и мозгу нужно освобождать ресурсы. Делегируйте часть задач внешним инструментам — календарю, записной книжке или приложению. Это не "портит" память, а наоборот, позволяет сосредоточиться на действительно важном.

Как не забывать важные даты:

  • ведите бумажный или электронный дневник;

  • создавайте напоминания с привязкой ко времени;

  • периодически просматривайте список дел, чтобы поддерживать чувство контроля.

Положительные эмоции и память

Мозг запоминает лучше, когда эмоции положительные. Этот феномен называют "эффектом мадлен Пруста": запах, вкус или радостное событие могут мгновенно вызвать воспоминание. Стресс же и тревога блокируют доступ к информации.

Чтобы улучшить эмоциональный фон, полезны:

  • дыхательные упражнения,

  • короткая медитация,

  • йога или прогулка на свежем воздухе.

Если тревожность мешает концентрироваться, стоит обратиться к психологу — спокойствие напрямую влияет на когнитивные функции.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: заниматься много часов подряд без перерывов.
Последствие: переутомление и снижение концентрации.
Альтернатива: применять метод "помидора" — 25 минут работы, 5 минут отдыха.

Ошибка: пытаться выучить всё в последний момент.
Последствие: перегрузка памяти и стресс.
Альтернатива: распределённое обучение и интервальное повторение.

Ошибка: зубрить без понимания смысла.
Последствие: быстрое забывание.
Альтернатива: связывать факты с личным опытом или визуальными образами.

Плюсы и минусы разных стратегий

Плюсы:

  • физическая активность и положительные эмоции ускоряют запоминание;

  • ритуалы и привычки стабилизируют внимание;

  • проверка знаний укрепляет долговременную память.

Минусы:

  • избыточная нагрузка вызывает усталость;

  • стресс блокирует память;

  • монотонные методы быстро теряют эффективность.

FAQ

Какой вид памяти можно тренировать чаще всего?
Кратковременную — она быстрее реагирует на упражнения и помогает улучшить общую концентрацию.

Сколько времени нужно для закрепления информации?
В среднем 24-48 часов при условии повторения и сна не менее семи часов.

Можно ли улучшить память в любом возрасте?
Да, мозг сохраняет пластичность до глубокой старости, если его стимулировать новыми задачами.

Мифы и правда

Миф: с возрастом память неизбежно ухудшается.
Правда: при активном образе жизни и тренировках она остаётся стабильной.

Миф: чтобы запомнить, нужно просто читать текст много раз.
Правда: мозг лучше усваивает материал при активных методах — пересказе и тестировании.

Миф: стресс помогает собраться.
Правда: чрезмерное напряжение блокирует процессы кодирования.

Исторический контекст

Изучением памяти занимались ещё в XIX веке. Психолог Герман Эббингауз первым описал "кривую забывания", показав, что повторение — ключ к долговременному хранению информации. Сегодня эти принципы легли в основу всех систем интервального обучения и нейропсихологических практик.

Три интересных факта

• Мозг использует разные зоны для зрительной, слуховой и двигательной памяти.
• Запахи активируют те же области, что и эмоции, поэтому их особенно легко вспоминать.
• Короткий дневной сон после учёбы повышает запоминание на 20 %.

Память можно развивать так же, как мышцы — регулярными тренировками, вниманием и позитивным отношением. Мозг благодарно откликается на заботу, а хорошая память — это навык, доступный каждому.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
