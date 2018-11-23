Врачи назвали профессии, провоцирующие рак легких

Характер деятельности человека часто определяет его состояние здоровья и оказывает влияние на разные органы и системы. Некоторые профессии, особо выделенные врачами, являются провокаторами развития рака легких, сообщает pora.ru.
Каменщиков и шахтеров врачи поместили на первую строку "онкологического" рейтинга. Кремнезий, находящийся в полезных ископаемых, камнях, песке и глине и попадающий вместе с пылью в дыхательные органы, становится причиной запуска процесса развития рака.
Не менее вредны отрасли производства, связанные с пластиком и другими перерабатывающими промышленностями. К ухудшению здоровья легких и развитию в них ракового процесса приводит необходимость дышать токсичными газами и парами от тяжелых металлов.
Строители занимают третью строку в рейтинге опасных профессий, люди изо дня в день вдыхают частицы асбеста и других веществ, выделяемых строительными материалами.
Ученые также уверены, что вместе с опасностями, связанными с профессиональной деятельностью, многие работники данных сфер сами "помогают" ухудшению здоровья, злоупотребляя курением табака, что тоже способствует возникновению рака легких.
А также людям, работающим на вредных производствах, грозят сердечная недостаточность, туберкулез и хронические заболевания.
Врачи рекомендуют людям не допускать проникновения в организм мышьяка, асбеста, древесной пыли и угля, кадмия, радона, дизельных и прочих токсических паров.
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