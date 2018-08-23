СМИ: хороший кетчуп может защитить от рака

Кетчуп и иные томатные соусы полезны для организма. Таково мнение экспертов из Политехнического университета Валенсии, позицию транслирует med.vesti.ru.
Дело в свойствах томатов, они могут увеличивать количество полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Стоит отметить, что такой эффект от овощей был, когда они входили в состав соуса. Дело в ликопине — антиоксиданте, он сохраняется при тепловой обработке.
Испанские ученые также установили: экстракт из томатов не дает раковым клеткам делиться в желудке. Это значит, что овощ может быть полезен онкологическим больным. Кроме того, эксперты подчеркнули: их исследование — дополнительное напоминание о том, что при раке крайне важно питаться правильно.
Читайте также:
Ученые научились уничтожать самый тяжелый рак
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Санкционные игры США привели к неожиданным по адекватности оценкам текущего момента даже в Евросоюзе, а Германия и вовсе предложила создать европейский SWIFT.