СМИ: хороший кетчуп может защитить от рака

Кетчуп и иные томатные соусы полезны для организма. Таково мнение экспертов из Политехнического университета Валенсии, позицию транслирует med.vesti.ru.

Дело в свойствах томатов, они могут увеличивать количество полезных бактерий, обитающих в кишечнике. Стоит отметить, что такой эффект от овощей был, когда они входили в состав соуса. Дело в ликопине — антиоксиданте, он сохраняется при тепловой обработке.

Испанские ученые также установили: экстракт из томатов не дает раковым клеткам делиться в желудке. Это значит, что овощ может быть полезен онкологическим больным. Кроме того, эксперты подчеркнули: их исследование — дополнительное напоминание о том, что при раке крайне важно питаться правильно.

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