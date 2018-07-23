Названа болезнь - "ступенька" к развитию рака

Интернациональная группа ученых из Соединенных Штатов Америки, Австралии и Соединенного Королевства пришла к интересным выводам. Оказывается, сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Как у женщин, так и у мужчин.

Так, исследователи проанализировали сведения о нескольких десятках миллионов пациентов. Выяснилось, что сахарный диабет является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний.

Также исследователям удалось установить, что большую опасность сахарный диабет представляет для женщин — так, у представительниц слабого пола с диагнозом диабет на 27 % больше вероятность заболеть раком, неужели у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Мужчинам в этом плане чуть "повезло" — у них этот показатель составляет 19 %.

Один из авторов исследования, доктор Санне Петерс, поделился мнением, почему же мужчины и женщины болеют по-разному. Так, по словам ученого, женщины намного дольше находятся в так называемом преддиабетическом состоянии. Именно поэтому от эндокринных заболеваний чаще страдают женщины — они не получают достаточного лечения при первых симптомах диабета. Мужчины же на самых ранних этапах заболевания уже подвергаются интенсивной терапии и принимают необходимое количество лекарств.

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