СМИ: Названы основные биологические угрозы для человечества XXI века

Сердечно-сосудистые заболевания, рак и ВИЧ-инфекция стали главными причинами смертности в XXI веке. В ближайшее время победить онкологию не получится, а вылечить ВИЧ, по прогнозам, удастся уже к концу столетия, сообщают "Известия".

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Каждый год от заболеваний неинфекционного характера умирает 41 млн человек. Эта цифра составляет 71% от общего показателя смертности, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (17,9 млн ежегодно).

Второй основной причиной смертности являются онкологические заболевания. В 2015 году рак унес жизни 8,8 млн человек. Председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Сергей Тюляндин заявил, что избавиться от рака невозможно. Однако современная медицина позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях и лечить даже самые тяжелые формы рака.

За все время своего существования, по приблизительным подсчетам, ВИЧ стал причиной более 35 млн смертей. К концу 2016 году насчитывалось около 36,7 млн носителей инфекции, по данным ВОЗ. Заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Эдуард Карамов сообщил, что защищающие от ВИЧ и СПИДа вакцины будут созданы в ближайшие 10-12 лет.

10 июля международная группа ученых сообщила о успешных результатах испытаний вакцины против ВИЧ, протестированной на 400 добровольцах. Доказана безопасность препарата и его эффективность в виде стойкого иммунитета.