Названы способы радикальной очистки легких

Табакокурение остается основным фактором возникновения легочных заболеваний. Другие факторы, которые способствуют возникновению респираторных заболеваний - это загрязнение воздуха, профессиональные химикаты и пыль, а также частые инфекции нижних дыхательных путей в детстве.

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С этими факторами риска имеет смысл пройти детоксикацию легких, чтобы предотвратить респираторные проблемы. Вот несколько способов естественной детоксикации легких:

Бросить курить - это должно быть приоритетом номер один, особенно для тех, кто курит. Давно установлено, что никотин и табачный дым могут нарушать функцию легких и увеличивать вероятность развития легочных инфекций и рака. Отказ от курения может принести вашим легким огромную пользу.

Выполнение дыхательных упражнений -дыхательные упражнения, особенно те, которые способствуют глубокому дыханию, могут эффективно очистить легкие. Физические нагрузки также могут укрепить способность органов фильтровать чистый кислород.\

Пить - есть причина, почему врачи рекомендуют пить от восьми до 10 стаканов воды в день. Пребывание воды позволяет организму обеспечить легкие свежей кровью и жидкостью. Это, в свою очередь, помогает очистить слизь и парировать бактериальные инфекции. А питьевая вода, настоянная на лимонах, имбире или мяте, очищает дыхательную систему.

Есть пищу, богатую антиоксидантами, такую как ананасы, виноград и клюква. К тому же, орегано содержит природные противоотечные и антигистаминные свойства, которые облегчают носовой поток воздуха и способствуют функции легких. С другой стороны, мята перечная борется с болезнетворными микроорганизмами в легких.

Налегать на калий - это необходимый минерал, потребление которого может способствовать общему здоровью дыхательных путей.

Увеличить потребление более здоровой пищи, - крестоцветных овощей, фруктов, орехов и бобовых, рыбы.

Горячий душ - 20-минутный горячий душ может помочь организму эффективно выводить токсины. Добавление эвкалипта в горячую воду может обеспечить отхаркивающий эффект, который, в свою очередь, может облегчить боль в горле, заложенность носа и проблемы с пазухой.

Прекратить использование легких раздражителей - некоторые бытовые продукты, такие как освежители, мебель и лак для пола, аэрозоли и хлорный отбеливатель вызывают раздражение легких. Держитесь подальше от этих предметов и выбирайте более натуральные чистящие средства.

Как пишет NaturalNews, xронические респираторные заболевания являются одной из главных медицинских проблем в мире, которые затрагивают практически всех, от маленьких детей до пожилых людей. Фактически, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), астма, профессиональные заболевания легких и легочная гипертензия являются одними из наиболее распространенных легочных заболеваний, от которых страдает население мира.

По данным ВОЗ, от ХОБЛ ежегодно умирает более трех миллионов человек, причем 90 процентов этих случаев смерти происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Организация также отметила, что 235 миллионов человек во всем мире в настоящее время страдают астмой.