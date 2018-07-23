Мед засушливых регионов лечит рак

Мед из засушливых региоов можно использовать как лечебный продукт при хронических заболеваниях, в том числе онкологии.

Так считают исследователи из Университета Объединенных Арабских Эмиратов. В работе, опубликованной в BMC Complementary and Alternative Medicine, сравнивались сорта меда территорий пустынного климата с сортами из неаридных регионов, чтобы установить, какой сорт содержал больше антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

Для определения некоторых физико-химических свойств меда были проведены следующие исследования: анализ гемолиза (для определения эффекта защиты мембран эритроцитов), РС-3 клеток рака предстательной железы и ПБМК (для измерения уровня интерлейкина 6 и оксида азота), а также 24-часовые инкубации (для проверки жизнеспособности клеток РС-3).

Как пишет NaturalNews, выяснилось, что сорта меда из засушливых регионов показали лучший эффект защиты мембран эритроцитов. Таким образом, можно сделать вывод, что полученные данные подтверждают тот факт, что мед засушливой зоны обладает мощной антиоксидантной активностью, а также потенциальными противовоспалительными свойствами.