Иначе катастрофа: принципы питания человека предложено изменить как можно скорее

Отказаться от "вредных" продуктов сейчас, вкушать пищу, сохраняющую здоровье, в будущем. Таков план развития российской пищевой промышленности.

Он заложен в "Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года". Федеральный исследовательский центр питания даже посветил развитию этого направления конференцию, где специалисты обсудят, как сделать производство еды таким, чтобы пища приносила людям пользу. Также речь пойдет о вкладе науки в эту деятельность.

Кроме того, специалисты отмечают, что будущее российского здравоохранения связано с профилактикой хронических болезней. Это требует перестройки рациона питания, характерного для большинства жителей страны. Еда должна стать альтернативой лекарствам. Так, в ФИЦ питания и биотехнологий разрабатывают продукты, обогащенные полезными компонентами, сохраняющими здоровье. Стоит отметить, что исследователи предварительно проверили все свои открытия в клинических испытаниях.

По словам академика РАН Виктора Тутельяна, врачи хотят, чтоб отечественные производители выпускали "продукцию-помощник". Она помогала бы хранить здоровье.

Руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк отметил, что разработки его сотрудников и коллег позволят создать целый комплекс продуктов, способных как излечить, так и предотвратить развитие неинфекционных заболеваний.