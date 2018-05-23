Человечеству предсказали скорое тотальное ожирение и эпидемию диабета

Специалисты из разных городов мира представили новые исследования на европейском Конгрессе по ожирению в Вене. Позиция ученых сходится в том, что если нынешние тенденции сохранятся, почти четверть (22%) людей в мире будут страдать ожирением к 2045 году (по сравнению с 14% в 2017 году), а каждый восьмой (12%) будет страдать от диабета 2 типа (до 9% в 2017 году).

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Так, Алан Мозес из Novo Nordisk R&D (Дания), его коллеги из Steno Diabetes Centre (Дания) и University College London (Англия) подчеркнули, для того, чтобы не допустить распространенности сахарного диабета 2 типа выше 10% к 2045, необходимо снизить уровень глобального ожирения на 25%.

Доктор Мозес и его команда отмечают, что разные страны по-разному подвержены этим болезням. Например, если в США сохранятся нынешние тенденции, то ожирение увеличится с 39% в 2017 году до 55% в 2045 году, а уровень диабета — с 14% до 18%. А в Соединенном Королевстве ожирение вырастет с 32% до 48% в 2045 году, в то время как уровень диабета с 10,2% до 12,6%.

"Эти цифры подчеркивают масштаб проблемы. Помимо медицинских проблем, с которыми столкнутся люди, затраты стран на системы здравоохранения будут огромны, — пояснил Мозес. — Распространенность ожирения и диабета, по прогнозам, резко возрастет, если не будет профилактики. Первый шаг на этом пути — признание проблемы".

По его словам, каждая страна отличается уникальными генетическими, социальными и экологическими условиями, поэтому не существует единого подхода, который будет работать. Все страны сами должны разработать наилучшую стратегию.

Кроме того, выступавшие из NCD Risk Factor Collaboration рассчитали риск диабета для людей разных возрастных групп, а также разной массы тела, что позволило оценить распространенность диабета в каждой стране.

Стоит отметить проект, запущенный в 2014 году, "Города изменяют диабет". Программа началась с восьми городов: Копенгаген, Рим, Хьюстон, Йоханнесбург, Ванкувер, Мехико, Тяньцзинь, Шанхай. С тех пор к ним присоединились еще семь: Пекин, Буэнос-Айрес, Ханчжоу, Корияма, Лестер, Мерида и Сямынь. Программа установила местные партнерские отношения в этих 15 топосах, которые помогают защищать жителей от заболевания диабетом 2 типа.

Часть этой работы включала прогнозы ожирения и диабета, основанные как на текущих тенденциях, так и на глобальном сценарии. Исследование привело к более глубокому пониманию различных проблем, с которыми сталкивается каждый город в отношении генетических, экологических и социальных факторов распространения диабета.