Не лучше водки: в Госдуме предложили ограничить рекламу сосисок

В России будут бороться с ожирением. Одно из направлений — ограничение рекламы "вредных" продуктов. В список вошли газировка, энергетики, сосиски и колбаса. Об этом стало известно из рекомендаций комитета Госдумы по охране здоровья.

В документе также отмечается необходимость информационного барьера для самых неполезных продуктов. А для сахаросодержащих напитков планируется особая мера — повышенный налог и введение акцизов.

Кроме того, в Госдуме считают нужным увеличить минимум, отведенный на социальную рекламу, именно она должна проповедовать ЗОЖ, и уменьшить налоговое бремя для тех, кто выпускает негазированную воду в России.

Отметим, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в РФ лишний вес у большей половины населения, а треть страдает от ожирения. В интервью "Правде.Ру" доктор Игорь Орлов (Центр акупунктуры доктора Орлова) пояснил, что России будет полезен "жировой налог", введенный во многих европейских странах. Ведь жирные продукты увеличивают шанс заработать болезнь сердца, а также другие проблемы. Снижение же потребления таких продуктов увеличит продолжительность жизни.

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