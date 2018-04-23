Названы семь неожиданных причин пить вино

Ученые пришли к выводу, что пить вино в небольших дозах полезно для здоровья.

Последнее исследование помогло выявить 7 неожиданных причин употреблять напиток в небольших дозах, сообщают эксперты AnySports.

Вино повышает иммунитет, так как ресвератрол, содержащийся в красном вине, помогает организму бороться с вирусами и бактериями, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития деменции и болезней сердца.

Употребление вина также улучшает состояние кожи - полезные вещества в составе вина воздействую на бактерии, вызывающие рост прыщей, и придают коже здоровый вид.

Небольшие дозы напитка укрепляют зубы и улучшают пищеварение, так как хорошо влияют на микроорганизмы, находящиеся в желудке. При этом благодаря ресвератролу организм начинает восстанавливаться и избавляться от стресса.

Вино также помогает снизить вес и повышает выносливость. Употреболение вина перед тренировкой улучшает выносливость и повышает эффективность упражнений.

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