Ученые рассказали о смертельной опасности холодильников

Британские ученые пришли к выводу, что использование домашних холодильников может стать причиной смерти.

Эксперты BBC One's Rip Off Britain сделали заявление, что 46 домашних холодильников в течение недели были изучены ими на предмет соблюдения температурного режима.

По данным исследователей, в 90% случаев отметка на термометре показывала выше +5 градусов. По этому поводу Эллен Эванс из Кардиффского университета заявила, что опыт по выращиванию в холодильниках продуктов с бактериями листерий был успешным.

Таким образом, при несоблюдении температурного режима в первую очередь подвергаются опасности люди с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременные женщины, пожилые люди, а также дети.

Ученые в связи с этим советуют положить в холодильник простой термометр и следить за температурой.

Казалось бы, незаменимый в быту холодильник прекрасно справляется со своей основной задачей - хранить продукты. И давно ушли в прошлое времена, когда этот аппарат требовалось размораживать вручную.

А тем временем продолжают развиваться технологии заморозки - практически каждый год происходит кардинальное обновление модельных рядов в этом классе бытовой техники. Какие же свойства обрели современные холодильники?

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