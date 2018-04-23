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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали о смертельной опасности холодильников

Здоровье

Британские ученые пришли к выводу, что использование домашних холодильников может стать причиной смерти.

Ученые рассказали о смертельной опасности холодильников. 386240.jpeg

Эксперты  BBC One's Rip Off Britain сделали заявление, что  46 домашних холодильников в течение недели были изучены ими на предмет соблюдения температурного режима.

По данным исследователей, в 90% случаев отметка на термометре показывала выше +5 градусов. По этому поводу Эллен Эванс из Кардиффского университета заявила, что опыт по выращиванию в холодильниках продуктов с бактериями листерий был успешным.

Таким образом, при несоблюдении температурного режима в первую очередь подвергаются опасности люди с ослабленным иммунитетом, онкологией, беременные женщины, пожилые люди, а также дети.

Ученые в связи с этим советуют положить в холодильник простой термометр и следить за температурой.

Казалось бы, незаменимый в быту холодильник прекрасно справляется со своей основной задачей - хранить продукты. И давно ушли в прошлое времена, когда этот аппарат требовалось размораживать вручную.

А тем временем продолжают развиваться технологии заморозки - практически каждый год происходит кардинальное обновление модельных рядов в этом классе бытовой техники. Какие же свойства обрели современные холодильники?

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Темы бактерии опасность холодильник
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