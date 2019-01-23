Врачи вернули к жизни пациента спустя 2,5 часа после смерти

В китайской провинции Ляонин врачи смогли вернуть пациента к жизни, непрерывно делая ему в течение 2,5 часов непрямой массаж сердца, сообщает Pora.ru. Мужчина по имени Чжан поступил в больницу с диагнозом "остановка сердца" и находился в состоянии клинической смерти.
Врачи по очереди делали от 100 до 120 надавливаний в ходе сердечно-легочной реанимации, которую начали проводить сразу при поступлении пациента в больницу, когда тот находился еще на каталке, и по пути в реанимационную. Там 20 врачей по очереди пытались "завести" остановившееся сердце мужчины. За 150 минут они сделали почти 15 тысяч надавливаний на грудную клетку.
В Китае, по стандарту, установлено 50 минут на реанимационные мероприятия. Но врачи ориентировались на аппаратные показатели, фиксировавшие слабую сердечную деятельность. Поэтому медики решили пренебречь стандартом времени и до последнего сражаться за жизнь пациента. К счастью, призрачный шанс оказался оправданным.
Родные и близкие Чжана уже начали подготовку к похоронам, когда узнали, что врачам удалось заставить сердце мужчины снова биться.
Читайте также:
Врачи спасли мужчину, вынув из его тела десять металлических кольев
В Китае ученые обнаружили новый опаснейший вирус
Врачи извлекли из желчного пузыря женщины две тысячи камней
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?