Врачи вернули к жизни пациента спустя 2,5 часа после смерти

В китайской провинции Ляонин врачи смогли вернуть пациента к жизни, непрерывно делая ему в течение 2,5 часов непрямой массаж сердца, сообщает Pora.ru. Мужчина по имени Чжан поступил в больницу с диагнозом "остановка сердца" и находился в состоянии клинической смерти.

Врачи по очереди делали от 100 до 120 надавливаний в ходе сердечно-легочной реанимации, которую начали проводить сразу при поступлении пациента в больницу, когда тот находился еще на каталке, и по пути в реанимационную. Там 20 врачей по очереди пытались "завести" остановившееся сердце мужчины. За 150 минут они сделали почти 15 тысяч надавливаний на грудную клетку.

В Китае, по стандарту, установлено 50 минут на реанимационные мероприятия. Но врачи ориентировались на аппаратные показатели, фиксировавшие слабую сердечную деятельность. Поэтому медики решили пренебречь стандартом времени и до последнего сражаться за жизнь пациента. К счастью, призрачный шанс оказался оправданным.

Родные и близкие Чжана уже начали подготовку к похоронам, когда узнали, что врачам удалось заставить сердце мужчины снова биться.

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